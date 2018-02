Bitcoin tańczy na 10 000 dolarów

Po pokonaniu poziomu 9000 dolarów, bitcoin na razie ma problem z trwałym pokonaniem poziomu 10 000 dolarów. Najpopularniejszej kryptowalucie kilka razy udało się przebić ten okrągły poziom, jednak po kilku godzinach następował powrót poniżej tej granicy.

W piątek po południu bitcoin ponownie pokonał poziom 10 000 dolarów. O godz. 16:15 kurs bitcoina wynosi 10 059 dolarów – wynika z danych publikowanych przez serwis Coindesk. To oznacza wzrost o 2,8 proc. w ciągu ostatnich 24 godzin. Kapitalizacja bitcoina wynosi obecnie 170 mld dolarów, co stanowi 35,5 proc. kapitalizacji wszystkich kryptowalut monitorowanych przez serwis Coinmarketcap.

Niewielkie zmiany cen bitcoina przekładają się na niejednoznaczny wygląd całego rynku kryptowalut. O ile bitcoin cash notuje spore wzrosty (+11,7 proc.) i jest najbardziej rosnącą kryptowalutą wśród dziesiątki największych, to ripple zyskuje tylko niespełna 1 proc., a ethereum notuje lekkie spadki.

Choć ostatnie zmiany kursu bitcoina mogą wydawać się dość powolne, w stosunku do szybkości z jaką jesienią ubiegłego roku kryptowaluta pokonywała kolejne okrągłe poziomy, to trzeba pamiętać, że po spadku o 70 proc. w stosunku do grudniowych rekordów wszech czasów, kurs bitcoina zyskał już blisko 70 proc. na wartości. W ostatnim czasie bitcoinowi sprzyjał mniejszy natłok negatywnych informacji oraz uspokojenie negatywnych emocji na rynkach akcji.

Dziś wieczorem polskiego czasu amerykański nadzór finansowy CFTC opublikuje najnowsze dane o pozycjach dużych graczy z Wall Street na kontraktach terminowych na bitcoina. Z raportu będzie można odczytać, jakie jest ich nastawienie do najpopularniejszej kryptowaluty. Dane, choć będą aktualne na ostatni wtorek, mogą pokazać, czy Wall Street zaczęła wreszcie sprzyjać pozytywnej tendencji na kursie bitcoina.

MD