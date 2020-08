Bezos sprzedał akcje Amazona za 3 mld USD

fot. CLODAGH KILCOYNE / Reuters

Jeff Bezos sprzedał akcje Amazona warte ponad 3 mld dolarów. Ostatni rajd spółki sprawia, że szacowana wartość majątku najbogatszego człowieka na świecie zbliża się do 200 mld dolarów.

Jak informują dziś amerykańskie media powołujące się na dokumenty złożone w Komisji Papierów Wartościowych i Giełd (SEC), na początku sierpnia Jeff Bezos zbył pakiet blisko miliona akcji Amazona. Cena w transakcjach sprzedaży wahała się od 3102 do 3183 dolarów za akcję, wobec czego cała operacja przyniosła najbogatszemu człowiekowi świata 3,1 mld dolarów. Po odprowadzeniu podatku, w gotówce zostało Bezosowi 2,4 mld dolarów.

Jak podkreśla „Forbes”, ostatnia duża redukcja stanu posiadania akcji Amazona przez Bezosa miała miejsce na przełomie stycznia i lutego. Miliarder sprzedał wtedy akcje warte 4,1 mld USD. Jedna akcja Amazona wyceniana była wtedy na ok. 2000 USD, obecnie jest to już 3200 USD. Z kolei rok temu Bezos sprzedał akcje Amazona za 2,8 mld dolarów, po ok. 1850 USD za sztukę.

Po wszystkich tych transakcjach Jeff Bezos nadal posiada 54 mln akcji Amazona, wartych obecnie 170 mld dolarów. W istocie miliarder kontroluje jeszcze większą część spółki, ponieważ po ubiegłorocznym podziale majątku była żona Mackenzie pozostawiła mu prawo głosu wynikające z przypadających jej po rozwodzie akcji (wspólne akcje małżeństwa podzielono w stosunku 75 do 25 proc., na korzyść Jeffa Bezosa).

Jeff Bezos nie ujawnił, na co przeznaczył środki ze sprzedaży akcji Amazona. Media spekulują, że może chodzić m.in. o dofinansowanie kosmicznej spółki Blue Origin, którą w 2017 r. obiecał rocznie zasilać kwotą przynajmniej miliarda dolarów lub o zadeklarowane 10 mld dolarów na walkę ze zmianami klimatu prowadzoną przez organizację Bezos Earth Fund.

Z całą pewnością sprzedaż akcji Amazona jest głównym źródłem gotówki, jaką dysponuje amerykański miliarder, ponieważ jego pensja roczna wynosi zaledwie 82 tys. dolarów – do tego dochodzi pakiet świadczeń (m.in. ochrona osobista) warty 1,6 mln dolarów.

Według rankingu Bloomberga łączna wartość majątku Jeffa Bezosa szacowana jest obecnie na 190 mld dolarów. To aż 75 mld dolarów więcej niż na początku 2020 r. Kwestią czasu wydaje się, aż Amerykanin jako pierwszy człowiek przebije barierę 200 mld dolarów. Próg 100 mld dolarów w 2018 r. jako pierwszy również przebił Bezos (później dołączyli do niego Bill Gates i Bernard Arnault).

MZ