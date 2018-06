Będzie Wi-Fi w pendolino

Pasażerowie pendolino wreszcie doczekali się konkretów. Na stronie Unii Europejskiej PKP Intercity opublikowało ogłoszenie ex ante, w którym deklaruje instalację Wi-Fi w pociągach pendolino – donosi portal rynek-kolejowy.pl.

Wykonawcą przedsięwzięcia ma być firma Alstom – wykonawca pojazdów. Spółka ma dostarczyć do PKP Intercity kompletną dokumentację techniczną urządzeń i utrzymywać urządzenia zapewniające internet w pociągach. Alstom będzie też zobowiązany do przeszkolenia personelu PKP Intercity w zakresie działania systemu w pociągach, podczas ich pracy na liniach. Internet ma się pojawić we wszystkich 20 pociągach ED250.

„PKP Intercity uzasadnia, że tylko Alstom może zainstalować internet na pokładzie ED250, ponieważ to on jest producentem pojazdów i do niego należą prawa do dokumentacji pociągów. Dlatego nie ma sensu ogłaszać przetargu w tym zakresie i zadanie zostanie zlecone Alstomowi” – czytamy na portalu.

Pociągi pendolino jeżdżą po polskich torach od 2014 r., jednak od momentu ich pojawienia się nad Wisłą los dostępu do bezprzewodowego internetu dla pasażerów był niepewny. PKP Intercity podaje, że podróżni będą mogli korzystać z Wi-Fi na przełomie 2018 i 2019 roku.

Wcześniej podobny termin instalacji bezprzewodowego internetu na pokładach pociągów ED250 zapowiadał minister infrastruktury Andrzej Adamczyk. – „Jesteśmy już po testach urządzeń, dzięki którym będzie dostęp do internetu w pendolino. Testy wyszły bardzo dobrze” – mówił jeszcze w styczniu. Przeciągające się prace nad wprowadzeniem Wi-Fi uzasadniał wówczas faktem, że "zamawiający pociągi pendolino przed laty nie przewidział w tych pociągach internetu".

