Banki włączą się w "Czyste powietrze"?

W ciągu pół roku chciałbym się porozumieć z bankami co do ich udziału w programie antysmogowym "Czyste powietrze" - zadeklarował w rozmowie z PAP prezes NFOŚiGW Piotr Woźny. Wskazał, że chce doprowadzić do tego, aby wnioski o dotację można było składać przez bankowość elektroniczną.

Prezes Narodowego Funduszu Ochrony środowiska wyjaśnił, że chciałby, by sektor bankowy włączył się w program "Czyste powietrze" w trzech aspektach: udostępnienia bankowości elektronicznej jako kanału do składania wniosków; finansowania pomostowego dla przedsięwzięć termomodernizacyjnych realizowanych przez gospodarstwa domowe oraz akcji marketingowej.

"Programy społeczne, jak np. 500+ udowodniły, że składanie wniosków przez bankowość elektroniczną się sprawdza. Polacy lubią ten kanał i chcemy skorzystać z doświadczeń tamtych programów" - powiedział.

Szef NFOŚiGW przyznał, że składanie wniosków w przypadku 500+ jest zdecydowanie mniej skomplikowane niż w przypadku programu termomodernizacyjnego. Jednak taka forma składania dokumentów mogłaby zachęcić więcej Polaków do skorzystania z dotacji - dodał.

"Bankowość elektroniczna, jak pokazał program 500+, może być bramą do administracji publicznej. W przypadku "Czystego powietrza" Polacy mogliby składać wnioski, nie wychodząc z domu. Trafiałyby następnie do wojewódzkich funduszy ochrony środowiska, gdzie byłyby rozpatrywane" - wskazał Woźny.

Drugim rodzajem produktu dla klientów miałoby być finansowanie pomostowe udzielane przez banki osobom, które chciałyby dokonać termomodernizacji domu.

"Program nie przewiduje zaliczkowych wypłat. Dotacja jest zwracana po zrealizowaniu inwestycji. Mamy zatem do czynienia z częściową refundacją poniesionych kosztów. Problemem jest jednak to, ze wielu ludzi, nawet tych zamożniejszych, którzy są uprawnieni do dotacji i ulgi podatkowej, nie ma wolnych środków, by przeprowadzić inwestycję. O tym chcę również rozmawiać z bankami. O instrumencie finansowym wspierającym termomodernizację" - poinformował.

Według Woźnego, mógłby to być niskooprocentowany kredyt, na wzór wprowadzonej przez PKO BP pożyczki na zakup i instalację paneli fotowoltaicznych.

"To pożyczka do 50 tys. zł, bez zabezpieczeń, która jest spłacana przez 10 lat. Takie rozwiązanie mogłoby się sprawdzić również w przypadku termomodernizacji" - ocenił.

Prezes Funduszu dodał, że trzecim elementem mogłaby być akcja marketingowa związana z termomodernizacją, prowadzona przez banki.

"Sektor bankowy wydaje mnóstwo pieniędzy na marketing. Jeżeli dostrzeże potencjał w programie Czyste Powietrze, to z powodzeniem może go również włączyć do akcji reklamowej. Z jednej strony oszczędzamy pieniądze za energię cieplną i elektryczną, z drugiej przyczyniamy się do poprawy jakości środowiska" - podsumował.

"W nowej perspektywie nie mamy co liczyć na dopłaty z UE do pieców węglowych"

Z rozmów z przedstawicielami KE wynika, że w przyszłej perspektywie finansowej nie mamy co liczyć na dopłaty z UE w ramach programu "Czyste powietrze" do wymiany na nawet najbardziej ekologiczne piece węglowe - przekazał w rozmowie z PAP prezes NFOŚiGW Piotr Woźny.

"Perspektywa UE na lata 2021-2027 będzie przebiegała pod znakiem wycofania wsparcia publicznego dla jakichkolwiek paliw kopalnych. Z moich dotychczasowych rozmów z przedstawicielami KE wynika, że nie otrzymamy wsparcia na wymianę na kotły węglowe, nawet na te spełniające wyśrubowane standardy ekodesignu. Próbujemy jednak przekonać Komisję, by wsparcie można było utrzymać dla pieców gazowych" - poinformował prezes Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Woźny dodał, że Komisja Europejska, która we współpracy z Bankiem Światowym analizowała program "Czyste powietrze" pozytywnie oceniła jego merytoryczną część. "KE szczerze stwierdziła, że od strony merytorycznej nie ma zastrzeżeń do programu. Wątpliwości pojawiły ws. dystrybucji środków. Według Komisji, ograniczenie się przy przyjmowaniu wniosków i wypłatach środków jedynie do 16 wojewódzkich funduszy, jest nieefektywne" - powiedział.

Obecnie program "Czyste powietrze" finansowany jest ze środków NFOŚiGW oraz szesnastu wojewódzkich funduszy ochrony środowiska. To do wfoś-i trzeba składać wnioski o dofinansowanie termomodernizacji. Prowadzony jest również pilotaż z samorządami, których pracownicy pomagają przyszłym beneficjentom w wypełnieniu odpowiednich dokumentów.

"W ciągu najbliższych tygodni planuję przegląd umów, które mamy z gminami i planuję zaprosić kilka najbardziej aktywnych. Jeśli chodzi o stronę samorządową, to wyobrażam to sobie tak, że pomagają one mieszkańcom wypełniać wnioski oraz wysyłać je do wfoś. Gminy powinny generalnie załatwiać sprawy za mieszkańców, a szczególnie za tych którymi opiekują się miejskie i gminne ośrodki pomocy społecznej. Taki model współpracy chciałbym wypracować" - dodał Woźny.

Przyznał, że pozostaje jeszcze kwestia odpłatności za pracę gmin. "Należy jednak pamiętać, że również gminy są odpowiedzialne za jakość powietrza, nie tylko rząd. Myślę, że jednoczesna partycypacja w finansowaniu tej powszechnej walki ze smogiem – tzn. część płacą samorządy, a część my - byłaby odpowiednia. Musimy ustalić odpowiednie proporcje. Dobrym wzorcem może być tutaj program StopSmog, przewidujący podział finansowania termomodernizacji i wymiany przestarzałych kotłów w proporcji 70 proc. - rząd i 30 proc. - samorząd" - ocenił.

