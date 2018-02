Bank Pekao przystępuje do systemu Blik

Bank Pekao podpisał z Polskim Standardem Płatności umowę o współpracy. W drugim kwartale 2018 roku w aplikacji PeoPay pojawią się pierwsze funkcje Blika. Już teraz bank wprowadza nowe konto i liczy na 400 tys. nowych klientów do końca roku.

Do tej pory Bank Pekao stawiał na konkurencyjny względem systemu Blik system płatności oparty o kody QR (PeoPay). Kiedy z banku wycofał się włoski inwestor - grupa Unicredit, a jego udziały zostały przejęte przez państwowego ubezpieczyciela PZU we współpracy z PFR, stało się jasne, że kwestią czasu będzie przystąpienie do Polskiego Standardu Płatności i wprowadzenie systemu płatności Blik. System ten rozwinął się na bazie płatności IKO wprowadzonych przez PKO Bank Polski.

Podczas dzisiejszej konferencji prasowej przedstawiciele Banku Pekao poinformowali o podpisaniu umowy z PSP. Dzięki tej umowie płatności Blik pojawią się wkrótce w udostępnionej niedawno nowej aplikacji mobilnej Banku Pekao. W pierwszym etapie, przewidzianym na drugi kwartał 2018 roku, użytkownicy PeoPay otrzymają pełną możliwość płatności kodami w sklepach i oraz funkcję wypłat z bankomatów. Nowością będą płatności cykliczne, które Pekao wprowadzi jako jeden z pierwszych banków.

W drugiej fazie wdrożenia, przewidzianej na trzeci kwartał 2018 roku, użytkownicy aplikacji w ramach Blik będą mogli wykonywać przelewy na numer telefonu w oparciu o Express Elixir, a kody Blik zaczną być akceptowane w terminalach POS Banku Pekao. Po przystąpieniu Banku Pekao do Blika, system będzie dostępny łącznie w 19 tys. bankomatów i 290 tys. terminali POS.

- To przełomowy moment w rozwoju naszego systemu płatności. Dzięki udostępnieniu Blika przez Bank Pekao dostęp do usługi będzie mieć 96 proc. użytkowników aplikacji mobilnych banków. Tym samym Blik ostatecznie potwierdza pełną powszechność systemu na polskim rynku – mówi Dariusz Mazurkiewicz, prezes Polskiego Standardu Płatności, operatora Blika. – Dodatkowo, skorzystają na tym wszyscy, którzy już teraz płacą Blikiem, będzie on bowiem dostępny w kolejnych 60 tys. terminali płatniczych oraz ponad 1,7 tys. bankomatów Banku Pekao – dodaje.

Udziałowcami spółki PSP jest sześć polskich banków: Alior Bank, Bank Millennium, Bank Zachodni WBK, ING Bank Śląski, mBank, PKO Bank Polski. Z Blika mogą korzystać również klienci Getin Banku, BGŻ BNP Paribas, Inteligo, Orange Finanse i T-Mobile Usługi Finansowe, a wkrótce także Raiffeisen Banku i Credit Agricole. Jak wynika z informacji Bankier.pl, klienci Raiffeisena otrzymają w swojej aplikacji Blika jeszcze w tym tygodniu.

Nowe konto w ofercie

Bank Pekao poinformował także o wprowadzeniu do oferty nowego Konta Przekorzystnego. Czytelnicy Bankier.pl i PRNews.pl mogli zapoznać się ze szczegółami oferty jako pierwsi już w ubiegłym tygodniu. Przypomnijmy: nowe konto kosztuje 6 zł, a wydawana do rachunku karta 3 zł. Opłat tych można w dość prosty sposób uniknąć. Wystarczy zapewnić wpływy na poziomie 500 zł oraz wykonać jedną transakcję kartą lub aplikacją mobilną PeoPay. Po spełnieniu tych warunków klient dostanie dwie pierwsze wypłaty z obcych bankomatów za darmo i zwolnienie z prowizji za wypłatę z bankomatów za granicą.

Wersja konta dla studentów jest bezpłatna. Dodatkowo bank stworzył platformę OK, GO!, dającą bezpłatny dostęp do wybranego szkolenia online organizowanego przez z ICAN Institute, wydawcę Harvard Business Review Polska. Bank liczy, że wprowadzone do oferty zmiany pomogą mu pozyskać 400 tys. nowych rachunków do końca tego roku.

Wprowadzenie do aplikacji mobilnej PeoPay Blika będzie też miało konsekwencje dla „starego” systemu płatności mobilnych PeoPay. Płatności kodami QR pozostaną, ale tylko w internecie. Nie będzie już możliwe wykonywanie nimi płatności w terminalach POS. A to z kolei oznacza, że znikną m.in. z sieci sklepów Biedronka. Klienci Pekao będą mogli tam nadal płacić, ale zbliżeniowo z wykorzystaniem kart HCE.

Wojciech Boczoń