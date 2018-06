Amerykanie zrobią "Lords of The Fallen 2" dla CI Games

To Defiant Studios wykona kontynuację "Lords of The Fallen" dla CI Games. Umowa została podpisana w piątek wieczorem. Prezes Tymiński pokłada spore nadzieje w tej produkcji.

- Zarząd spółki CI Games SA z siedzibą w Warszawie informuje, że w dniu 1 czerwca 2018 roku, około godz. 20.00, została podpisana między CI Games a spółką Defiant Studios LLC z siedzibą w Nowym Jorku umowa, na mocy której Defiant wykona, w oparciu o własną wizję kreatywną, grę wideo z gatunku RPG (role-playing game) w wersji na XboxOne, Playstation4 oraz na PC, która będzie kolejną grą z serii "Lords of the Fallen" - czytamy w poniedziałkowym komunikacie CI Games.

"Lords of The Fallen" to jeden z hitów CI Games. Pierwsza część gry pojawiła się w sklepach w październiku 2014 roku. Jak wynika z ostatniego raportu rocznego spółki gra dotarła do ponad 9 mln graczy, co czyni ją jedną z najważniejszych pod tym względem polskich gier. Warto jednak pamiętać, że spora część tej sumy to sprzedaż abonamentowa (łatwiej zdobywa się dzięki niej zasięg). Sprzedaż bez abonamentów i tak jest jednak spora, wynosi przeszło 2 mln sztuk i wciąż rośnie.

Duże nadzieje

Z kontynuacją "Lords of The Fallen" wiązane są spore nadzieje. Przypomnijmy, po premierze "Snipera 3" CI Games znalazło się na zakręcie. Choć spółka wciąż generuje zyski, nowa gra nie spełniła oczekiwań akcjonariuszy, czego efektem był gwałtowny spadek kursu. "Lords of The Fallen" ma być próbą zmazania złego wrażenia.

- Ważna jest tutaj baza graczy. „Lords of The Fallen” jest znaną marką na świecie i przez to kontynuacja ma duży potencjał. Jaki dokładnie? Jest zdecydowanie za wcześnie, abyśmy mogli coś na ten temat powiedzieć - mówił dwa miesiące temu w szerokiej rozmowie z Bankier.pl Marek Tymiński, prezes CI Games.

Co ważne między "Sniperem", a "Lords of The Fallen" jest spora różnica. Pierwszy to w pełni dziecko CI Games. Drugi tytuł, choć należy do stajni CI Games, od początku lwią część pracy przy niej wykonywano jednak zewnętrznie. Za jedynkę w dużej mierze odpowiadało niemieckie studio Deck 13, teraz wykona ją nowojorski Defiant. Pozostaje mieć nadzieję, że tym razem uda się uniknąć podobnych sporów, jakie miały miejsce w przypadku Deck 13.

To niejedyny wniosek, jaki CI Games musi wyciągnąć. "Sniper 3" nie był grą złą, problemem były błędy, którymi gra odstraszała podczas premiery, oraz rozbujane oczekiwania. Miała to być przecież gra "AAA". Wydano masę pieniędzy, które nie przełożyły się na spodziewany efekt. Teraz spółka obcięła swoje studio i zapowiedziała rezygnację z wielkich produkcji. Taki model jak w przypadku serii "Lords of The Fallen" przy produkcjach CI Games zagości więc najprawdopodobniej częściej.

Widać to zresztą po dzisiejszej wypowiedzi Marka Tymińskiego. - Podpisanie umowy na publishing kolejnej części "Lord of the Fallen" jest bardzo ważnym krokiem dla CI Games jako wydawcy. Czekamy z niecierpliwością na kolejne porozumienia z deweloperami zewnętrznymi, aby pokazać ich projekty globalnej widowni, chcemy budować z nimi długoterminowe relacje. Przez ostatnie kilka miesięcy prowadziliśmy rozmowy z wieloma utalentowanymi studiami deweloperskimi z całego świata i wkrótce będziemy mogli powiedzieć coś więcej na temat wyniku tych rozmów – powiedział, cytowany w komunikacie prasowym, prezes CI Games. Defiant Studios wcale nie takie "renomowane" Czy "Lords of The Fallen 2" ma szansę na sukces? Z pewnością atutem gry jest spora baza graczy, jednak warto pamiętać, że "jedynka" recenzje zbiera mieszane. Jeżeli uda się poprawić jakość, projekt ma szansę. To ostatnie zapewnić ma zresztą wspomniana współpraca z Defiant Studios. To jednak młoda spółka (założona w 2016 roku), bez żadnych produkcji na koncie, przez co zastanawia trochę informacja w ESPI CI Games, mówiąca, ze "Defiant to renomowany deweloper gier wideo". Budzi to także obawy o przyszłość samego CI Games, bo fakt, że tak ważną dla spółki produkcję powierza się w zasadzie nowemu w branży podmiotowi, nie napawa optymizmem. Choć z drugiej strony nie można zapominać, że Defiant Studios nie zostało stworzone przez osoby zupełnie anonimowe. Jego założyciele wcześniej pracowali m.in. przy "Just Cause 3". Dodatkowo współpraca z zewnętrznymi studiami niesie także wiele ryzyk, co pokazała nie tylko przytoczona tu historia z Deck 13, ale także choćby niedawna, głośna premiera "Agony". Trzeba także pamiętać, że nawet jeżeli "Lords of The Fallen" zbudowało sobie bazę graczy, to jednak samo CI Games to obecnie w oczach inwestorów raczej synonim porażki, niż sukcesu. To może sprawić, że na giełdzie dalsze poczynania spółki będą oceniane bardzo chłodnym okiem.

Adam Torchała