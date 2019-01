Allegro znowu podnosi opłaty i prowizje

Serwis aukcyjny Allegro nie rozpieszcza w ostatnim czasie sprzedawców. Od 1 lutego zapowiedział wprowadzenie kolejnych zmian - pojawi się nowa opłata za wystawienie przedmiotów i podniesienie prowizji w kilku kategoriach. Rozstanie z serwisem również będzie trwało dłużej.

Allegro - nowe opłaty za wystawienie przedmiotów

Allegro ustaliło nową stawkę 1,00 zł za wystawienie przedmiotów używanych o wartości powyżej 1000 zł, w kategoriach: Części samochodowe, Części do maszyn, Części do innych pojazdów, Części i akcesoria motocyklowe, Akcesoria samochodowe (z wyłączeniem podkategorii Elektronika samochodowa). Złotówka za wystawienie będzie dotyczyła również wystawiania przedmiotów używanych o wartości powyżej 1000 zł w kategoriach Antyki i Sztuka, Kolekcje.

Natomiast w kategoriach Silniki kompletne, Kompletne skrzynie, Mosty, Dyferencjały stawka za wystawienie przedmiotów używanych o wartości powyżej 1000 zł została obniżona z 1,20 zł do 1,00 zł.

Wyższe prowizje od sprzedaży

Prowizja w kategorii Smartfony i telefony komórkowe od 1 lutego 2019 roku wzrośnie z 4,0 na 4,5 proc.

Dodatkowo w kategoriach: Agregaty prądotwórcze, Bruzdownice, Frezarki, Gwoździarki, Lutownice, Mieszarki, Myjki ciśnieniowe, Młotowiertarki, Młoty udarowe, Młoty wyburzeniowe, Odkurzacze piorące, Odkurzacze przemysłowe, Opalarki, Ostrzałki, Pistolety do kleju, Pistolety do pianki, Pistolety do silikonu, Pistolety malarskie, Piły i pilarki, Przecinarki do glazury, Przyrządy miernicze, Radia budowlane, Spawarki, Sprężarki i kompresory, Strugi, Szlifierki i polerki, Urządzenia czyszczące, Wciągarki, Wiertarki, Wiertnice, Wkrętaki, Wkrętarki, Wyrzynarki, Zakrętarki udarowe, Zgrzewarki, Ściski - wysokość prowizji od sprzedaży wzrośnie z 6 proc. do 7 proc. dla przedmiotów, których wartość wynosi do 100 zł oraz 7 zl + 6 proc. od nadwyżki ponad 100 zł dla przedmiotów, których wartość jest większa od tej sumy.

Wyższa opłata za ustalenie ceny minimalnej i promowanie Monetami

Allegro podało również, że od 1 lutego opłata za opcję ceny minimalnej będzie wynosić 10 proc. ceny minimalnej. Obecnie opłata za tę opcję wynosi 5 proc. (nie mniej niż 5 zł i nie więcej niż 50 zł).

Zmieni się również opłata będzie za jedną Monetę. Obecnie opłata za opcję dodatkową w postaci indywidualnego wyróżnienia oferty Monetami wynosi 1 zł za jedną Monetę, od 1 lutego wzrośnie do 1,23 zł.

Zmiany w prowadzeniu konta przez małżonków i rozwiązania umowy

Nowości będą dotyczyć sposobu rozwiązania umowy z Allegro. "Obecnie rozwiązanie umowy następuje po upływie 30 dni od daty zakończenia ofert, udziału w licytacji lub skorzystania z opcji kup teraz oraz pod warunkiem uregulowania wszelkich należności za usługi świadczone przez Allegro. Od 1 lutego rozwiązanie umowy będzie następować 60 dni od momentu wypowiedzenia umowy. Ponadto, do 7 dni od wypowiedzenia, wszystkie oferty wystawione na koncie Allegro zostaną usunięte" - podaje serwis.

Allegro zmienia również warunki dopisania danych małżonka. Obecnie jest to możliwe po zakończeniu jednego zakupu na Allegro, od przyszłego miesiąca serwis zniósł ten warunek.

Ostatnio Allegro nie oszczędza klientów - w listopadzie pisaliśmy o podniesieniu prowizji dodatkowej z 25 do 40 proc. oraz podwyższeniu prowizji w niektórych kategoriach. Wcześniejsze zmiany regulaminu miały miejsce w październiku i w czerwcu - wszystkie dotyczyły podniesienia stawek dla sprzedawców.

