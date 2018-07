AliExpress coraz popularniejszy wśród Polaków

Według najnowszego wydania badania "E-commerce w Polsce 2018", rośnie wśród Polaków rozpoznawalność chińskiego serwisu AliExpress. Na czele nadal pozostaje Allegro.

Najlepiej rozpoznawalną marką spośród wszystkich polskich e-serwisów jest Allegro, wynika z badania przeprowadzonego przez firmę Gemius. Wśród serwisów zagranicznych najczęściej rozpoznawany spontanicznie jest AliExpress. W świadomości badanych, jak czytamy w raporcie, niezmiennie dominują dwa serwisy – Allegro i Zalando.

– Polacy przekonują się również do zagranicznych e-sklepów – kupuje w nich już 23 proc. badanych, podczas gdy dwa lata temu było to zaledwie 10 proc. Do tego wyniku na pewno przyczyniła się dynamicznie rosnąca popularność chińskiego giganta e-commerce – AliExpress. Jest on najczęściej wskazywaną zagraniczną marką ze znajomością spontaniczną u 30 proc. spośród tych, którzy dokonali zakupów na serwisach zagranicznych w ciągu ostatnich 6 miesięcy. Polacy najchętniej poza granicami kraju kupują odzież, dodatki i akcesoria (52 proc.), kosmetyki i perfumy (32 proc.), a także książki, płyty, filmy i inne multimedia (28 proc.) - komentuje wyniki Joanna Pieńkowska-Olczak Country Manager PayU w Polsce

AliExpress figuruje jako piąty serwis, jaki przychodzi na myśl Polakom. Przed nim pojawiły się jedynie Allegro, OLX, Zalando i Ceneo. Na kolejnych miejscach, po AliExpressie, zapisały się dopiero eBay, Amazon czy Empik.

