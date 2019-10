Czy 500+ "zlikwidował hańbę III RP, jaką były głodne dzieci"?

Podczas wtorkowej debaty wyborczej przedstawiciel KW PiS Jacek Sasin stwierdził, że program "Rodzina 500+" "zlikwidował hańbę III RP, jaką były głodne dzieci". Sprawdzamy, czy słowa wicepremiera znajdują potwierdzenie w rzeczywistości.

"Za rządów naszych poprzedników z PO i PSL bardzo wiele polskich rodzin tkwiło w biedzie i ubóstwie, a dzietność była na dramatycznie niskim, spadającym z roku na rok poziomie.(...) Dlatego wprowadziliśmy program 500+, który zwrócił bardzo wielu rodzinom w Polsce godność.(...) [Program 500+] zlikwidował hańbę III RP, jaką były głodne dzieci" - mówił wicepremier Sasin.

Rozpoczynając analizę słów polityka, warto zauważyć, że nie ma wiarygodnych statystyk na temat skali problemu niedożywienia wśród dzieci, zatem nie można z całą pewnością stwierdzić, czy problem został rozwiązany. Regularnie mierzy się za to zasięg ubóstwa, którego jednym z objawów jest niewątpliwie głód. I to prawdopodobnie do jednego ze wskaźników opisujących to zjawisko odwoływał się Sasin.

Skrajne ubóstwo wyznacza poziom minimum egzystencji - "konsumpcja poniżej tego poziomu utrudnia przeżycie i stanowi zagrożenie dla psychofizycznego rozwoju człowieka" - podaje GUS. Granicę ubóstwa szacuje Instytut Pracy i Spraw Socjalnych. Różni się ona w zależności od liczebności gospodarstwa domowego. Dla osób samotnych wyniosła w ubiegłym roku niecałe 600 zł miesięcznie, a dla rodziny 2+2 - ok. 500 zł na głowę. W porównaniu do 2017 r. kwoty te wzrosły o kilkanaście złotych.

Jeszcze zanim badacze mieli możliwość oceny efektów wprowadzenia 500+, w grudniu 2016 r. media obiegła prognoza dr hab. Ryszarda Szarfenberga, który oszacował, że dzięki programowi skrajne ubóstwo wśród dzieci spadnie o 77 proc. Obok tej, i tak niemałej, liczby pojawił się także drugi wariant - spadek aż o 94 proc. Zbliżoną symulację przedstawili również dr Michał Brzeziński i Mateusz Najsztub, według których skrajne ubóstwo wydatkowe wśród dzieci powinno się dzięki 500+ zmniejszyć o 75-100 proc.

Od rozpoczęcia realizacji programu minęło już 3,5 roku i mamy już dostęp nie do prognoz a danych (choć warto pamiętać o trudnościach pomiarowych). A te wskazują, że ubóstwo skrajne wśród dzieci faktycznie istotnie spadło, ale nie że w ogóle nie występuje. Z danych GUS wynika, że w 2015 r. 9 proc. dzieci żyło w gospodarstwach domowych o wydatkach poniżej granicy ubóstwa skrajnego, czyli poniżej minimum egzystencji. W 2016 r., w którym program 500+ funkcjonował przez 9 miesięcy, odsetek ten spadł do 5,8 proc. Rok później było to już 4,7 proc. Jednak już w 2018 r. (ostatnie dostępne dane) ponownie wzrósł - do 6 proc. Można zatem powiedzieć, że od 2015 r. do 2018 r. skrajne ubóstwo wśród dzieci spadło o jedną trzecią (3 p.proc. różnicy, stan na początku = 9 proc.).

Inną miarą służącą do oceny skali problemu ubóstwa jest wskaźnik pogłębionej deprywacji materialnej. Jest on definiowany jako „odsetek osób w gospodarstwach domowych, deklarujących brak możliwości zaspokojenia (ze względów finansowych) przynajmniej 4 z 9 zdefiniowanych potrzeb materialnych”. Jedną z podstawowych potrzeb jest "spożywania mięsa, ryb (lub wegetariańskiego odpowiednika) co drugi dzień" (Pełna lista jest dostępna na stronie GUS). W 2015 r. problem pogłębionej deprywacji materialnej dotyczył 7,9 proc. osób poniżej 18 roku życia - w 2018 r. już tylko 3,6 proc. Skala problemu zmniejszyła się zatem o ponad połowę.



W okresie 2015-18 ubóstwo wśród dzieci niewątpliwie spadło, choć absolutnie nie zostało całkowicie "zlikwidowane". Osobną kwestią jest wpływ 500+ na zmniejszenie ubóstwa, również wśród dzieci. Zastrzyk środków poprawił stan portfela beneficjentów programu, ale równocześnie pozytywne skutki przynosiła dobra koniunktura gospodarcza, przejawiająca się wzmocnieniem pozycji pracownika na rynku - spadkiem bezrobocia i wzrostem płac - a także zmiany regulacyjne: wprowadzenie minimalnej płacy godzinowej oraz podwyżki płacy minimalnej. Widać to również w danych - ubóstwo wyraźnie zmniejszało się już w 2015 r., przed wprowadzeniem 500+.

Eksperci wskazują również, że podobne efekty w zakresie redukcji ubóstwa wśród dzieci można było osiągnąć, angażując o wiele mniejsze nakłady. W ubiegłym roku na wypłatę świadczeń przeznaczono ponad 20 mld zł. Forum Obywatelskiego Rozwoju twierdzi, że by zniwelować skrajne ubóstwo dzieci, potrzeba byłoby jedynie 12,4 proc. całkowitych rocznych kosztów programu. Na tę kwestię zwraca uwagę również dr Brzeziński. Po zniesieniu w tym roku progu dochodowego na pierwsze dziecko w 2020 r. koszt programu przekroczy 40 mld zł.

Program 500+ absolutnie nie rozwiązał również innego wspomnianego przez wicepremiera Sasina problemu - niskiej dzietności. Co prawda po wprowadzeniu świadczenia liczba urodzeń faktycznie wzrosła, ale już niemal zdążyła powrócić do poziomów wcześniejszych. W roku poprzedzającym sierpień 2019 r. w Polsce urodziło się 378 tys. dzieci, a zmarło 410,4 tys. osób.

Przyrost naturalny w tym okresie był głęboko ujemny, osiągając najniższą wartość od kilkudziesięciu lat - wynika z danych Głównego Urzędu Statystycznego.

Na liczbę urodzeń wpływa jednak m.in. liczebność grupy kobiet w wieku rozrodczym, a nie wyłącznie kwestia współczynnika dzietności, który może być stymulowany przez wzrost dochodów w warunkach dobrej koniunktury gospodarczej i transferów socjalnych, np. 500+.

Maciej Kalwasiński