10 szokujących prognoz na 2019 rok

Czy to będzie rok, kiedy w Niemczech pojawi się recesja, Apple „zabezpieczy finansowanie” na zakup Tesli, Trump powie Powellowi „zwalniam cię”, a Partia Pracy po zwycięstwie powoła Jeremy’ego Corbyna na premiera, doprowadzając do parytetu GBP/USD?

1. UE ogłasza jubileusz zadłużenia

W 2019 r. trudny do opanowania poziom długu publicznego, populistyczna rewolta, rosnące stopy procentowe w wyniku mniejszej płynności i ograniczania skupu aktywów przez Europejski Bank Centralny, a także niskie tempo wzrostu gospodarczego prowadzą do ponownej debaty w Europie na temat rozwiązań na wypadek nowego kryzysu. Sytuacja we Włoszech negatywnie wpływa na europejskie banki w miarę wkraczania przez UE w okres recesji. EBC dąży do minimalizacji strat za pomocą nowych wytycznych i serii TLTRO (Celowanych Długoterminowych Operacji Refinansujących).

To jednak nie wystarcza, a kiedy kryzys dociera do Francji, twórcy polityki rozumieją, że UE stoi nad przepaścią. Niemcy i pozostałe kraje „rdzenia Europy”, niedopuszczające do rozpadu strefy euro, nie mają innego wyboru, niż wspieranie monetyzacji. Unia gospodarcza i walutowa rozszerza uprawnienia w sprawie monetyzacji długu na EBC w odniesieniu do długu przekraczającego 50% PKB i zapewnia gwarancję spłaty pozostałej części za pośrednictwem programu euroobligacji, korygując kontrowersyjne cele Paktu Stabilności i Wzrostu. Członkowie unii gospodarczej i walutowej przyjmują nową regułę fiskalną dopuszczającą w 2020 r. mutualizację pierwszych 3% PKB w deficytach, a wszystko ponad to podlega okresowej weryfikacji przez Komisję Europejską pod kątem stanu unijnej gospodarki.

2. Apple „zabezpiecza finansowanie” na zakup Tesli na poziomie 520 USD za akcję

Apple zdaje sobie sprawę, że jeżeli chce zwiększyć wpływ na życie swoich użytkowników, kolejną granicą do przekroczenia są samochody, a to ze względu na ich postępującą cyfryzację. Ostatecznie Steve Jobs udowodnił, że plany przedsiębiorstw powinny być szeroko zakrojone i ambitne, aby spółka nie spoczęła na laurach i popadła w zapomnienie. Ponieważ Tesla potrzebuje potężniejszej siły finansowej, a Apple rozszerzenia swojego ekosystemu na sektor motoryzacyjny, niż tylko przez niedawno wprowadzone oprogramowanie CarPlay, Apple sięga po Teslę. Zabezpiecza finansowanie na potrzeby zakupu z premią na poziomie 40% przy cenie 520 USD za akcję. Tym samym Apple przejmuje spółkę za cenę o 100 USD za akcję wyższą, niż sugerował to mylący tweet Elona Muska o „zabezpieczeniu finansowania”.

Na posiedzeniu Federalnego Komitetu Otwartego Rynku w grudniu 2018 r., prezes Rezerwy Federalnej Jerome Powell przy niewielkiej większości głosów forsuje podwyżkę stóp procentowych – o jedną za dużo, a amerykańska gospodarka i akcje w I kwartale 2019 r. gwałtownie idą w dół. Przy poważnym kryzysie na giełdach i inwersji amerykańskiej krzywej dochodowości, zanim nadchodzi lato, rozwścieczony prezydent Trump usuwa Powella ze stanowiska i powołuje na jego miejsce prezesa Fed z Minnesoty, Neela Kashkariego.

Ambitny Kashkari jest najbardziej konsekwentnym „gołębiem” w Fed i krytykiem usztywniania amerykańskiej polityki pieniężnej. Mniej opiera się idei realizowania przez Fed polityki administracji rządowej, szybko uzyskuje przezwisko „Wielki Asystent” i przygotowuje grunt pod reelekcję Trumpa w 2020 r. Zapowiada otwarcie linii kredytowej o wartości 5 bln USD na zakup nowych zerokuponowych obligacji wieczystych Sekretarza Skarbu Mnuchina, aby sfinansować „piękne” inwestycje infrastrukturalne Trumpa i zmusić nominalny PKB do powrotu na ścieżkę, którą opuścił po wielkim kryzysie finansowym. Inflacja osiąga 6% (raportowana na poziomie 3%), a stopa Fed utrzymuje się na poziomie 1%. W taki rodzaj delewarowania – poprzez represje finansowe na niekorzyść oszczędzających – nietrudno uwierzyć.