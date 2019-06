mBank podnosi opłaty

Wzrost opłaty za karty debetowe, zmiana warunków zwolnienia z opłat za plastik i wzrost prowizji za wypłaty z bankomatów niewielkich kwot - to najważniejsze nowości w cennikach mBanku obowiązujące od 19 sierpnia 2019 r. Bank tłumaczy podwyżki m.in. kosztami składek na BFG i KNF.

mBank poinformował o wprowadzeniu zmian w taryfach opłat i prowizji obowiązujących od 19 sierpnia 2019 r. Instytucja podkreśla, że nie wprowadza nowych typów opłat, a klienci nadal mają możliwość prowadzenia rachunku za zero złotych po spełnieniu wymogów dotyczących aktywności na koncie.

Dla korzystających z podstawowych ROR-ów mBanku najważniejsze zmiany dotyczą obsługi kart debetowych. Opłata za plastik wzrośnie do 7 zł w przypadku kont eKonto standard, eKonto plus, eKonto m powyżej 25. roku życia i eKonto. Zmianie ulega również warunek zwalniający z opłaty. Wymagane będzie wykonanie w miesiącu transakcji dowolną kartą (debetową i/lub kredytową) na kwotę co najmniej 350 zł. Do tej pory wystarczające było dokonanie 5 płatności.

Drożeją także. Przy transakcjach poniżej 100 zł prowizja wyniesie 2,5 zł (zamiast 1,3 zł jak dotychczas). Wypłaty powyżej 100 zł i z użyciem Blika pozostają darmowe. W przypadku eKonta m dla osób poniżej 25. roku życia próg darmowych wypłat wynosi nadal 50 zł. Usługa „Wypłaty ze wszystkich bankomatów” kosztować będzie 7 zł.

Dodatkowo wzrosną opłaty za:

mKonto Multi Comfort z 4,5 zł na 7,5 zł,

mKonto Multi Active ( w zależności od daty zawarcia umowy): z 9 zł na 15 zł i 9,5 zł na 15 zł,

eKonto Plus z 5 zł na 7 zł.

mBank ujednolica także prowizję za przewalutowanie transakcji kartami Mastercard. Stawka wyniesie 3 proc., a opłaty można będzie uniknąć, uruchamiając usługę wielowalutową. Kartą kredytową World Mastercard Intensive nadal można będzie płacić w innych walutach bez prowizji.

Powodem zmian w cennikach mBanku są przede wszystkim rosnące opłaty związane z funkcjonowaniem systemu gwarantowania depozytów i nadzoru. Cytowany przez biuro prasowe banku prezes Cezary Stypułkowski wskazuje, że „zobowiązania wobec akcjonariuszy sprawiły, że bank przejrzał cenniki. Zmiany te są bardzo ostrożne, a gdzie to możliwe dajemy klientom możliwość uniknięcia opłat. Głównie dlatego, że nie chcemy przerzucać na nich kosztów. Tym niemniej, każda usługa ma swoją cenę, która jest odzwierciedleniem kosztów ponoszonych przez instytucję”.

MK