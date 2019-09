Zysk netto Idea Banku w II kw. '19 wyniósł 1,28 mln zł

Zysk netto z działalności kontynuowanej przypisany akcjonariuszom jednostki dominującej grupy Idea Banku w drugim kwartale 2019 roku wyniósł 1,28 mln zł, podczas gdy rok wcześniej bank miał 382,3 mln zł straty netto - poinformował bank w raporcie.

Po I półroczu 2019 roku strata netto banku wynosi 78,4 mln zł.

Wynik odsetkowy w II kwartale 2019 roku wyniósł 157,6 mln zł, czyli wzrósł 5 proc. rdr, natomiast wynik z tytułu prowizji wyniósł 22,5 mln zł, podczas gdy rok wcześniej wynosił minus 191 mln zł.

Odpisy w I kwartale 2019 roku wyniosły 75,6 mln zł, czyli były o 17 proc. niższe niż rok wcześniej.

Bank informował wcześniej, że utworzy w sprawozdaniu półrocznym rezerwę w wysokości ok. 25,9 mln zł na koszty związane z restrukturyzacją działalności. W ramach tej rezerwy bank nie uwzględnił kosztu redukcji zatrudnienia w kwocie ok. 9,2 mln zł.

Współczynniki poniżej limitów

Łączny współczynnik kapitałowy (TCR) grupy Idea Banku na koniec czerwca 2019 roku wynosił 2,11 proc. i znajdował się poniżej wymogów ustawowych - poinformował bank w raporcie półrocznym.

Minimalny poziom TCR na poziomie skonsolidowanym Idea Banku wynosi 13,5 proc.

"Zarząd Banku będąc świadomym obowiązków zachowania odpowiednich poziomów norm kapitałowych oraz działania w celu zabezpieczenia bezpieczeństwa deponentów i innych uczestników rynku podejmuje wszelkie działania, które dążą do realizacji tych obowiązków, w tym przede wszystkim podejmuje intensywne działania zmierzające do pozyskania inwestora" - napisano w raporcie półrocznym.

Bank podał, że z "determinacją" realizuje program, którego strategicznym celem jest uzyskanie trwałej rentowności i odbudowa wskaźników kapitałowych.

Cytowany w komunikacie prezes Idea Bank, Jerzy Pruski, poinformował, że proces restrukturyzacji banku przebiega zgodnie z planem. "Nasz docelowy model biznesowo-sprzedażowy opiera się na lekkiej strukturze, wykorzystującej w dużej mierze uproszczone, automatyczne procesy" - powiedział Pruski.

Bank podał, że w I półroczu 2019 roku rozpoczął proces przebudowy modelu sieci sprzedaży, który docelowo ma przyczynić się do znaczącej redukcji kosztów utrzymania banku. Proces ten zakończyć się ma na początku 2020 roku.

"W związku z powyższym, w I półroczu 2019 roku m.in. rozpoczęto proces transformacji sieci placówek do nowego, efektywniejszego kosztowo formatu odpowiadającego założeniom nowej strategii" - napisano w raporcie półrocznym.

Bank podał, że w wyniku przeprowadzanych zmian oczekuje, że poza "bardzo znacznymi" oszczędnościami z tytułu niższych kosztów finansowania, koszty działania banku zostaną docelowo obniżone o około 100 mln zł w ujęciu rocznym.

Współczynniki adekwatności kapitałowej wg stanu na 30.06.2019 r. Współczynnik Limit Poziom jednostkowy Różnica Poziom skonsolidowany Różnica CET 1 10,00% 2,38% -7,62% 1,06% -8,94% TIER 1 11,50% 2,38% -9,12% 1,06% -10,44% TCR 13,50% 3,48% -10,02% 2,11% -11,39%

- Na koniec czerwca 2019 r. udział NPL w portfelu należności od klientów Grupy wynosi 19,21%. W

porównaniu do końca 2018 roku wskaźnik wzrósł o 2,16 punktu procentowego – czytamy w sprawozdaniu. NPL to inaczej kredyty zagrożone.

Poniżej wyniki Idea Banku w II kwartale 2019 roku i ich porównanie do wyników w poprzednich okresach.

II kw 2019 II kw 2018 rdr Wynik odsetkowy 157,6 150 5% Wynik z prowizji 22,5 -191 Koszty ogółem 101 111 -9% Saldo rezerw -75,6 -91 -17% Wynik netto 1,3 -382

W poniedziałek wieczorem zarząd Idea Banku poinformował o decyzji o dopuszczeniu do uczestnictwa w rozszerzonym procesie due diligence funduszu typu private equity, zainteresowanego potencjalnym nabyciem jego akcji. Fundusz ten uczestniczył dotychczas w ograniczonym badaniu due diligence, o czym bank informował 9 lipca.

Rewident przypomina o niepewności

W dołączonym do półrocznego sprawozdania raporcie z jego przeglądu, biegły rewident Elżbieta Grześkowiak zwraca uwagę na podane przez zarząd Idea Banku informacje, które niosą za sobą „niepewność do możliwości kontynuowania działalności przez grupę kapitałową”. Do najważniejszych z nich zaliczono:

- wykazanie straty za pierwsze półrocze w wysokości 79,844 mln zł

- wykazanie w raporcie współczynników kapitału Tier I na poziomie 1,06 proc. i łącznego współczynnika kapitałowego na poziomie 2,11 proc. To wartości niższe od wymogów unijnych i polskich

- postępowania prowadzone przez UOKiK oraz KNF, w związku z dystrybucją obligacji GetBacku

- Stan ten wskazuje na istnienie istotnej niepewności, która może budzić znaczące wątpliwości co do możliwości kontynuowania działalności przez Grupę Kapitałową. We wspomnianej wyżej nocie 5.3 Zarząd przedstawił również działania podjęte w celu wyeliminowania tych zagrożeń. Zdaniem Zarządu Jednostki Dominującej działania te zostaną uwieńczone powodzeniem, jednak pewności takiej nie ma. Nasz wniosek nie zawiera modyfikacji odnośnie tej sprawy – dodaje rewident.

- Przegląd ma znacząco węższy zakres niż badanie przeprowadzane zgodnie z Krajowymi Standardami Badania w brzmieniu Międzynarodowych Standardów Badania i w konsekwencji nie umożliwia nam uzyskania pewności, że wszystkie istotne kwestie, które zostałyby zidentyfikowane w trakcie badania, zostały ujawnione. W związku z tym nie wyrażamy opinii z badania - czytamy w dokumencie. Jak stwierdzono jednak dalej: "Na podstawie przeprowadzonego przez nas przeglądu stwierdzamy, że nie zwróciło naszej uwagi nic, co kazałoby nam sądzić, że załączone skrócone półroczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe nie zostało sporządzone, we wszystkich istotnych aspektach, zgodnie z Międzynarodowym Standardem Rachunkowości 34".

pap/MZ