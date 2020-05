Zysk netto CD Projektu w I kw. wyniósł 92 mln zł, powyżej konsensusu

Zysk netto CD Projektu w pierwszym kwartale 2020 roku wyniósł 92 mln zł i był o 32 proc. wyższy od oczekiwań analityków, którzy prognozowali wynik na poziomie 69,6 mln zł. W porównaniu z ubiegłym rokiem zysk wzrósł o 420 proc.

Oczekiwania siedmiu biur maklerskich ankietowanych przez PAP Biznes wahały się od 53,4 mln zł do 84,4 mln zł zysku netto.

Zysk operacyjny wzrósł rok do roku o 376 proc. do 97,6 mln zł. Konsensus zakładał 74 mln zł zysku. Wynik EBITDA CD Projektu w pierwszym kwartale sięgnął 106,8 mln zł, co oznacza wzrost w ujęciu rok do roku o 262 proc. Konsensus PAP Biznes wskazywał na wynik w wysokości 83,9 mln zł.

Grupa wypracowała 193 mln zł przychodów, podczas gdy średnia prognoz analityków wynosiła 158,9 mln zł. Przychody wzrosły o 139 proc. wobec analogicznego okresu 2019 roku.

Stopa podatku dochodowego grupy w pierwszym kwartale 2020 roku spadła do 8,9 proc. z 21,8 proc. rok wcześniej, dzięki zastosowaniu ulgi IPBOX.

Segment CD Projekt Red, zajmujący się produkcją gier komputerowych, wypracował w pierwszym kwartale 90 mln zł zysku netto i 147,8 mln zł przychodów, wobec odpowiednio 19,3 mln zł i 49,7 mln zł przed rokiem. Wynik netto drugiego segmentu grupy - dystrybutora cyfrowych wersji gier komputerowych GOG - sięgnął 1,9 mln zł, a przychody 49 mln zł. Przed rokiem GOG odnotowała 1,5 mln zł straty netto przy 33,8 mln zł przychodów.

CD Projekt podał, że do wyników przyczyniła się przede wszystkim kontynuacja bardzo wysokiej sprzedaży gry "Wiedźmin 3" oraz premiery gier na nowych platformach - "Gwinta" na urządzeniach mobilnych z systemem Android oraz "Wiedźmińskich Opowieści" na konsoli Nintendo Switch.

Według danych posiadanych przez spółkę na dzień publikacji raportu, liczba sprzedanych kopii gier z serii wiedźmińskiej przekroczyła 50 milionów.

Nakłady na prace rozwojowe grupy w pierwszym kwartale spadły do 54,3 mln zł wobec 61,8 mln zł kwartał wcześniej. Łączne nakłady wykazane w bilansie spółki na koniec kwartału wzrosły do 435,8 mln zł.

Przepływy operacyjne netto CD Projektu wyniosły 187,2 mln zł, wobec ujemnego salda 2 mln zł przed rokiem. Zmiana stanu należności zwiększyła przepływy o 73 mln zł - zmniejszenie wartości należności handlowych grupy w pierwszym kwartale wynika głównie ze spływu należności wykazanych na koniec czwartego kwartału 2019 roku, w którym CDR zrealizował wysokie przychody. Wartość należności handlowych na bilansie grupy spadła na koniec marca do 76,7 mln zł ze 129,6 mln zł na koniec 2019 roku.

Z końcem marca grupa miała dostęp łącznie do 610,3 mln zł gotówki oraz lokat bankowych powyżej trzech miesięcy, o 128 mln zł więcej niż na koniec grudnia.

Grupa podała, że na koniec kwartału pozycja bilansowa "sprzedaż przyszłych okresów" - związana m.in. z zaliczkami na poczet tantiem oraz otrzymanymi lub należnymi tantiemami, głównie w związku z planowaną premierą gry "Cyberpunk 2077" - wyniosła 167,6 mln zł i była o 22 mln zł wyższa niż kwartał wcześniej. (PAP Biznes)

