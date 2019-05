Zaskakująco niski zwrot podatku? Sprawdź, co możesz zrobić

W sytuacji, gdy pomylimy się w swoim zeznaniu podatkowym i dostaniemy niższy zwrot podatku, niż oczekiwaliśmy, lub będziemy musieli zapłacić wyższą kwotę, nadal nie jest to sytuacja bez wyjścia. Podatnicy, którzy zauważyli błąd po terminie złożenia deklaracji mogą złożyć korektę.

Podatnicy mają aż pięć lat na złożenie korekty rozliczenia za rok 2018. Jednak chcąc skorygować przekazanie 1 proc. podatku, musimy zdążyć przed końcem maja. Jeśli podatnicy, którzy rozliczali PIT-37 i PIT-38, zaakceptowali automatyczne rozliczenie z usługi Twój e-PIT i chcieliby wprowadzić zmiany, mogą to zrobić. Warto jednak wiedzieć też o tym, że jeśli urząd rozpocznie postępowanie w naszej sprawie, nie możemy już skorzystać z prawa do korekty zeznania podatkowego.

Jak złożyć korektę PIT?

Za pomocą zeznania korygującego podatnicy mogą nanieść zmiany w pierwotnie złożonej deklaracji podatkowej. Jeśli to zrobią, poprzednio złożone zeznanie, lub to, które zostało zatwierdzone automatycznie, nie będzie brane pod uwagę. Korektę PIT można złożyć w tradycyjny sposób w wybranym urzędzie oraz on-line. Można wybrać do tego program do rozliczania PIT'ów, który znacznie ułatwi nam tę czynność. Podatnik nie ma obowiązku informowania urzędu, dlaczego wprowadza zmiany.

Korekta zeznania podatkowego powinna być złożona za pomocą przeznaczonego do tego formularza. Przykładowo, jeśli w tym roku postanowimy nanieść zmiany w PIT z 2016 roku, musimy to zrobić za pomocą formularza, który obowiązywał w tamtym czasie.

Jeśli w korekcie wykażemy więcej podatku do zapłaty, niż w deklaracji złożonej za pierwszym razem, to łącznie z korektą powinniśmy zapłacić należny podatek wraz z odsetkami za zwłokę.

Ostatnia szansa na przekazanie 1 proc. podatku

Do 31 maja 2019 r. po zalogowaniu i wybraniu opcji korekty w zeznaniu rocznym PIT-37 oraz PIT-38, dostępnym w usłudze Twój e-PIT, można zmienić lub dodać dane organizacji pożytku publicznego (OPP), aby przekazać jej 1 proc. swojego podatku. Od 1 czerwca zmiany w tym zakresie nie będą możliwe. Aby wprowadzić korektę, wystarczy zalogować się na stronie Twój e-PIT lub nanieść zmiany za pomocą programu e-pity.

Joanna Leja