Żabka jak wpłatomat. Sieć wprowadza nową usługę

Wpłata na konto podczas zakupów w Żabce - taką usługę proponuje swoim klientom sieć sklepów przy współpracy z First Datą, właścicielem terminali Polcard, i Mastercardem.

Do Żabki zamiast do banku albo do wpłatomatu? Sieć uruchamia usługę o nazwie "Wpłacaj na kartę". Od teraz w każdym sklepie sieci konsumenci mogą wpłacać gotówkę na konto bankowe w terminalach Polcard (First Data) przy użyciu wybranych kart debetowych i kredytowych Mastercard. Dzięki temu mogą wpłacić nadmiar gotówki przy okazji codziennych zakupów - informuje Żabka w komunikacie.

Usługa "Wpłacaj na kartę" dostępna jest w ponad 6000 sklepów sieci Żabka w całej Polsce, co w porównaniu do 8000 wpłatomatów działających na terenie kraju niemal podwaja liczbę punktów, w których można wpłacić gotówkę na konto.

Jak to działa?

Aby skorzystać z nowej usługi, klient powinien poinformować kasjera o chęci wpłaty gotówki na konto. Sprzedawca odbiera od klienta pieniądze, które mają trafić na konto, przelicza je i wprowadza odpowiednią kwotę w systemie kasowym. Następnie klient wkłada lub zbliża swoją kartę do terminala i potwierdza transakcję kodem PIN. Podobnie jak przy rejestracji starterów GSM, przy pierwszej transakcji "Wpłacaj na kartę", zgodnie z polskimi wymogami prawnymi, klient musi też podać swoje dane – imię, nazwisko, numer PESEL, serię i numer dokumentu tożsamości oraz datę jego ważności – legitymując się przy kasie dowodem osobistym lub paszportem.

Korzystając z usługi po raz kolejny, klient musi okazać kasjerowi dokument tożsamości. Za dokonanie transakcji Żabka nie pobiera prowizji. Po jej realizacji klient otrzymuje od sprzedawcy potwierdzenie wpłaty. Zaksięgowane środki pojawią się na koncie w czasie od kilku do 30 minut od wykonania operacji, czasami dłużej, w zależności od banku-wydawcy karty Mastercard. Jednorazowo w kasie Żabki można wpłacić dowolną kwotę do wysokości 500 zł. Tyle wynosi również dzienny limit wpłaty na kartę w sklepach sieci Żabka.

Paczki, rachunki, cashback

Konsumenci są zainteresowani usługą wpłacania gotówki na konto bankowe, co obrazują najnowsze dane NBP dotyczące popularności wpłatomatów. Liczba realizowanych w nich transakcji systematycznie wzrasta i w III kw. 2019 r. przekroczyła 16 mln.

W Żabce poza zakupami można również nadać bądź odebrać paczkę, opłacić rachunki czy wypłacić gotówkę z konta (tzw. cashback).

Z danych NBP wynika, że konsumenci chętnie korzystają z możliwości wypłaty gotówki z kasy sklepu przy okazji zakupów. Tylko w III kw. 2019 r. Polacy dokonali 5,17 mln tego typu transakcji. Ich wartość wyniosła 635,6 mln zł, czyli niespełna 22% więcej niż rok wcześniej.

Usługa "Wpłacaj na kartę" jest dostępna dla posiadaczy kart płatniczych Mastercard wydanych przez: Alior Bank, Bank BPS, Bank Ochrony Środowiska, Bank Pekao (tylko karty kredytowe), BNP Paribas, Bank Pocztowy, Credit Agricole Bank Polska, Getin Noble Bank, ING Bank Śląski, mBank, Plus Bank, Santander Bank Polska oraz SGB-BANK.

KWS, mat. pras.