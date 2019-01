Wzrostowy debiut spółki 4Mass

Spółka 4Mass, pierwszy tegoroczny giełdowy debiutant, rozpoczęła notowania od ogromnych wzrostów. Jak na tak niewielką spółkę szokować mogą także obroty.

4Mass jest spółką działającą w branży kosmetycznej w segmencie produkcji i dystrybucji produktów z kategorii make-up. Posiada swoje marki, ale też kreuje i produkuje marki dla innych podmiotów handlowych. Firma jest również importerem produktów wykorzystywanych w branży kosmetycznej z Niemiec, Francji, Chin, Korei, Wietnamu.

Spółka jest właścicielem trzech marek kosmetycznych: Palu, przeznaczonej dla rynku kosmetyki profesjonalnej, Claresa - dostępnej w kanale drogeryjnym oraz MLM oraz Stylistic - to marki akcesoriów do profesjonalnej obróbki paznokci. 4Mass posiada własną produkcję oraz sklep wysyłkowy zlokalizowany na powierzchni ponad 2200 m2. Zdolności produkcyjne to obecnie 50 tys sztuk kosmetyków dziennie oraz 800 wysyłek z e-commerce.

W ostatnim czasie spółka 4Mass w ramach oferty prywatnej i publicznej pozyskała ok. 3 mln zł. Cena emisyjna akcji serii B wyniosła 0,1 zł, a serii C 0,33 zł. Pozyskane środki miały zostać przeznaczone na rozbudowę sieci dystrybucji, prace nad system informatycznym, zwiększenie swojej pozycji w kanale e-commerce, a także na rozbudowę parku maszynowego.

Już w pierwszym dniu kurs akcji wzrósł o ponad 100 proc., po czym notowania tej spółki zostały zawieszone. Podczas trwającego w tym czasie równoważenia teoretyczny kurs otwarcia (TKO) stale znajduje się na bardzo wysokim poziomie. Przez moment TKO wynosił nawet 5 zł, co dawałoby dzienny zwrot w wysokości aż 1415 proc.! Ponadto w ciągu zaledwie kilkunastu minut handlu wartość obrotu na 4Mass przekroczyła 1,4 mln zł, co jest naprawdę gigantyczną kwotą przy zaledwie 22 mln zł kapitalizacji spółki (już po wzrostach).

Jak podano w dokumencie informacyjnym, w ramach długoterminowej strategii spółka zamierza poszerzyć katalog oferowanych produktów oraz zwiększyć sprzedaż produktów w dużych sieciach handlowych i za pośrednictwem własnego sklepu internetowego. 4Mass zamierza także zwiększyć produkcję własną oraz możliwości produkcyjne, m.in. poprzez rozbudowę linii konfekcjonowania lakierów o nową linię automatyczną.

Dodatkowo, spółka planuje poszerzenie dostępności produktów na rynkach zagranicznych. W lipcu 2018 roku zawarła umowę dystrybucji na terenie Litwy, Łotwy i Estonii, a obecnie prowadzi negocjacje w zakresie dystrybucji katalogu produktów na ternie Białorusi, Ukrainy oraz Rosji.

Przez trzy kwartały 2018 roku producent kosmetyków osiągnął przychody na poziomie 8,85 mln zł (wzrost o 148 proc. rdr) oraz zysk netto w wysokości ok. 0,77 mln zł (wzrost o 231 proc. rdr). Z drugiej strony niepokoić może nieco aż 1,6 mln zł ujemnych przepływów z działalności operacyjnej (za trzy kwartały 2018 r.), co pokazuje ile gotówki wypłynęło w tym czasie z firmy. Za sporą część tych środków spółka jednak wyraźnie zwiększała swoje zapasy, co teoretycznie powinno z biegiem czasu przynieść korzyści.

Adam Hajdamowicz