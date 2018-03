Wyciekły dane operatora. Klienci proszeni o zmianę haseł

Firma Aero2 poinformowała o prawdopodobieństwie wycieku danych osobowych klientów usługi „Bezpłatny Dostęp do Internetu”. W ramach ochrony zaleca użytkownikom weryfikację loginów i zmianę haseł.

Operator Areo2 w oficjalnym komunikacie poinformował, że w dniu 14 marca 2018 r. mogło nastąpić nieuprawnione uzyskanie dostępu do niektórych danych osobowych części klientów usługi „Bezpłatnego Dostępu do Internetu”.

Jednocześnie podkreśla, że podjęto działania zapobiegawcze, w związku z czym dane i systemy BDI są bezpieczne. Na stronie internetowej operatora czytamy:

„Dla zapewnienia najwyższego standardu bezpieczeństwa danych klientów podjęliśmy natychmiast odpowiednie działania profilaktyczne i ochronne, w tym m.in. na stronie Elektronicznego Biura Obsługi Klienta Aero2 wprowadzono dodatkowe zabezpieczenie, które uniemożliwiło ewentualne bezprawne pobieranie danych osobowych klientów, czasowo zablokowano możliwości wyświetlania danych osobowych klientów sklepu Pakiety Aero na koncie po zalogowaniu oraz czasowo zablokowano dostęp do Elektronicznego Biura Obsługi Klienta Aero2 (klienci mieli możliwość dokonania zakupu pakietów poprzez sklep internetowy Aero2 działający pod linkiem: www.sklep.aero2.pl). Obecnie wszystkie serwisy są już aktywne. Podkreślamy również, iż próba nieuprawnionego dostępu nie dotyczyła takich danych, jak: PESEL oraz numer i seria dowodu.”





Operator, po otrzymaniu informacji o incydencie, w dniu 15 marca 2018 r. zawiadomił w tej sprawie Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych oraz jednocześnie złożył zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa. Dodatkowo ze względu na teleinformatyczny charakter możliwego naruszenia dostępu do danych osobowych sprawę również zgłosił do zespołu reagującego na incydenty sieciowe CERT Polska w NASK, co pozwoli w razie zidentyfikowanej konieczności podjąć odpowiednie działania profilaktyczne, służące bezpieczeństwu innych systemów teleinformatycznych w sieci oraz użytkowników.

Mimo podjętych działań Areo2 skierował drogą elektroniczną informację do swoich klientów, w której zaleca weryfikację loginów i haseł w swoich serwisach. Jednocześnie przekazał informacje o podjętych działaniach mających na celu zwiększenie ochrony danych oraz powiadomił o możliwości uzyskiwania wszelkich dodatkowych informacji za pośrednictwem Biura Obsługi Klienta.

KR