Wybieramy Mistrza GPW 2017 - dzień czwarty

Pierwszy etap Mistrza GPW 2017 zbliża się ku końcowi. W ostatnich pojedynkach 1/8 finału zmierzą się Lotos i Playway oraz Rainbow Tours i Benefit Systems.

Do tej pory w ramach 1/8 finału Mistrza GPW 2017 rozegrano sześć pojedynków. Ich wyniki okazały się następujące:

PZU (43,5%) – JSW (56,5%)

Ambra (57%) – Esotiq & Henderson (43%)

Orlen (48%) – Dekpol (52%)

CD Projekt (56%) – Dino Polska (44%)

Dom Development (62%) – Vistula (38%)

PKO BP (56%) – LPP (44%)

W dzisiejszych parach naprzeciw siebie staną Lotos i Playway oraz Rainbow Tours i Benefit Systems. Faza ćwierćfinałowa rozpocznie się w poniedziałek.

Pełne zasady plebiscytu zostały przedstawione w tym artykule

(Ankiety powinny pojawić się poniżej. Jeżeli ich nie widzisz, kliknij w nazwę pary)

Lotos – PlayWay

Rainbow Tours – Benefit Systems



Opisy kandydatów

Lotos

Lotos już 2016 rok miał naprawdę dobry, 2017 go jednak zdecydowanie przebił. Spółka ta korzysta obecnie na hossie w branży paliwowej, która wynika m.in. z wprowadzenia przez rząd regulacji ograniczających szarą strefę (na czym zyskały legalnie działające przedsiębiorstwa, takie jak Lotos), a także ze wzrostu cen wydobywanej przez Lotos ropy naftowej. Kurs spółki zwiększył się na przestrzeni 2017 roku aż o połowę, osiągając w międzyczasie po raz kolejny historyczne maksimum.

PlayWay

PlayWay jest obecny na giełdzie zaledwie od października 2016 roku i być może również dlatego znajduje się on nieco w cieniu najpopularniejszych producentów gier. Patrząc na wyniki - niesłusznie, ostatni rok okazał się bowiem dla spółki przełomowy, w szczególności dzięki bardzo dobrze przyjętej wśród graczy serii „Car Mechanic Simulator”. PlayWay 2017 rok zakończył 30-procentowym wzrostem, a pod względem wyceny wkroczył w szeregi największych producentów gier na GPW.

Rainbow Tours

Rainbow bez większych problemów przebrnął przez ciężkie lata w swojej branży, kiedy to wielu jego konkurentów nawet bankrutowało. Dziś biuro podróży numer 2 na polskim rynku (wyprzedza go jedynie Itaka) notuje najlepszy rok w historii swojej działalności i to nawet pomimo wyraźnego zwiększenia obaw turystów przed zamachami terrorystycznymi. Nie mogło to się oczywiście odbyć bez kolejnych giełdowych wzrostów tej spółki, której kurs stale bije kolejne historyczne rekordy. Tylko w ciągu ostatniego roku akcje Rainbow podrożały o ponad 60 proc.

Benefit Systems

Stabilny trend wzrostowy oparty o dynamicznie rosnący biznes przynoszący solidne zyski. Spółka wybrała niszę, która po kilku latach okazała się wręcz społeczno-gospodarczym trendem. Do tego ekspansja zagraniczna i program skupu akcji własnych. Jedyny minus: wysoka cena nominalna akcji.

Dotychczasowi Mistrzowie GPW

2010 Synthos

Synthos 2011 Eko Export

Eko Export 2012 Relpol

Relpol 2013 Integer.pl

Integer.pl 2014 11bit Studios

11bit Studios 2015 Grodno

Grodno 2016 CD Projekt

