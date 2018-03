Wojna handlowa? Wall Street: żaden problem

S&P500 i Nasdaq Composite zakończyły piątkową sesję na plusie, mimo że praktycznie wszędzie ostrzegano przed zgubnymi skutkami decyzji prezydenta Trumpa, który chce nałożyć zaporowe cła na import stali i aluminium do USA.

Miało być strasznie. Nie dość, że Donald Trump w czwartek ogłosił wprowadzenie wysokich ceł na import stali i aluminium, to jeszcze użył Twittera w najgłupszy z możliwych sposobów, samemu ośmieszając własną agendę gospodarczą. W Azji i w Europie inwestorzy się na serio przestraszyli: japoński Nikkie225 spadł o 2,5%, a niemiecki DAX o 2,3%.

When a country (USA) is losing many billions of dollars on trade with virtually every country it does business with, trade wars are good, and easy to win. Example, when we are down $100 billion with a certain country and they get cute, don’t trade anymore-we win big. It’s easy!