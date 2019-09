Weekend zmian w bankach. Nie obędzie się bez utrudnień

14 września wchodzą w życie przepisy, które będą wymagały od użytkowników bankowości elektronicznej mocnego uwierzytelniania. Z uwagi właśnie na wprowadzenie unijnej dyrektywy PSD2, banki zapowiedziały szereg utrudnień - między innymi problemy z logowaniem się do bankowości mobilnej czy brak możliwości dokonywania płatności za zakupy w internecie.

Jak pisaliśmy na łamach Bankier.pl, nowe regulacje obejmą swoim zasięgiem systemy bankowości internetowej, logowanie do e-banków i kantorów internetowych, płatności kartami w internecie i transakcje zbliżeniowe. Silne uwierzytelnianie będzie wymagało od klientów podania co najmniej dwóch zabezpieczeń z poniższej listy:

czegoś, co wiemy (np. numeru klienta, hasła),

czegoś, co mamy (np. telefonu komórkowego),

czegoś, czym jesteśmy (np. odcisk palca).

Przerwa techniczna w iPKO i Inteligo

W niedzielę 15 września od godziny 00:00 do godziny 12:00 klienci PKO BP nie będą mogli korzystać z serwisu internetowego i telefonicznego iPKO i iPKO biznes oraz z płatności w sklepach internetowych za pomocą usługi "Płacę z iPKO". "Ponadto od godz. 0:00 do godz. 4:00 aplikacja IKO nie będzie działać, a w godz. 4:00 – 12:00 działanie aplikacji IKO będzie ograniczone do wypłat z bankomatów, płatności w sklepach stacjonarnych i internetowych za pomocą BLIK" - podaje bank w komunikacie dla klientów.

W tych samych godzinach te same funkcje nie będą dostępne dla klientów Inteligo i korzystających z usługi "Płacę z Ineligo".

Prace informatyczne w Banku Pekao

"Informujemy, że w związku z zaplanowanymi pracami serwisowymi w nocy z 13 na 14 września br. w godzinach 22.00 - 6.00 nastąpi przerwa techniczna w dostępie do serwisów Pekao24 (w tym aplikacji PeoPay) i usług maklerskich" podaje Bank Pekao S.A.

16 września 2019 roku w godzinach od 1:00 do 4:00 klienci Banku Pekao mogą mieć trudności w posługiwaniu się kartami debetowymi, korzystaniu z funkcji płatniczej aplikacji PeoPay oraz bankomatów Banku Pekao S.A.

Prace modernizacyjne w Banku Pocztowym i EnveloBanku

Od 13 września, od godziny 21:35 do 14 września do godziny 18:00 mogą wystąpić przerwy w dostępie do usług bankowości internetowej Banku Pocztowego. Instytucja informuje, że będą w tym czasie trwały prace modernizacyjne mające na celu podneisienie jakości usług.

Przerwa techniczna w Nest Banku

W EnveloBanku o tej samej porze nastąpi przerwa w przyjmowaniu wniosków o otwarcie EnveloKonta i EnveloKonta Firmowego oraz w obsłudze formularzy kontaktowych, w funkcjonowaniu Bankowości Internetowej i Bankowości Mobilnej oraz wystąpi zawieszenie obsługi produktów w Call Centrer i obsługi produktów w placówkach Poczty Polskiej.

Klienci Nest Banku 14 września od godziny 0:30 do godziny 16:00 nie będą mogli skorzystać z bankowości elektronicznej. Bank jednak poinformował, że transakcje kartowe będą realizowane bez przeszkód.

Przerwa techniczna w Idea Banku

"W związku z koniecznością dostosowania naszych systemów do wytycznych dyrektywy PSD2 w dniu 13.09.2019 od godziny 22:00 do godziny 6:00 dnia 14.09.2019 r. nastąpi przerwa w dostępie do bankowości internetowej Idea Cloud oraz aplikacji mobilnej" - podał Idea Bank w wiadomości na swojej stronie internetowej.

Przerwa konserwacyjna w Getin Banku

Bank poinformował, że w nocy z piątku na sobotę (z 13 na 14 września) od godziny 23:00 do godziny 7:00 dnia następnego nastąpi przerwa w dostępie do bankowości internetowej i mobilnej.

Przerwa techniczna w Euro Banku

Klienci Euro Banku w nocy z 13 do 14 września w godzinach od 23:35 do 5:00 nie będą mogli korzystać z serwisu eurobank online oraz aplikacji mobilnej. W tym czasie będą trwały prace modernizacyjne.

Prace serwisowe w BPS

Użytkownicy Banku Polskiej Spółdzielczości od 13 września od godziny 23:00 do godziny 1:00 14 września mogą mieć problemy z dostępem do systemu bankowości internetowej.

