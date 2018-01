Wall Street wchodzi w notowania kryptowalut

Intercontinental Exchange (ICE), spółka, do której należy m.in. giełda nowojorska NYSE, chce uruchomić globalny strumień danych kryptowalutowych. Projekt ma ruszyć w pierwszym kwartale tego roku.

„Dostęp do szerokiego spektrum notowań jest żywotną potrzebą, aby właściwie wyceniać rynek kryptowalut. Nasz strumień danych kryptowalutowych, który będzie dostępny w skonsolidowanym strumieniu danych, da dostęp do notowań w czasie rzeczywistym, na zakończenie dnia oraz danych historycznych dla sześciu najpopularniejszych na rynku kryptowalut” – czytamy w informacji opublikowanej na stronach ICE.

Kryptowaluty, które mają znaleźć się w rozwiązaniu przygotowywanym przez ICE, to oczywiście bitcoin oraz ethereum, litecoin, dash, ripple i bitcoin cash. Przewidziano notowania krzyżowe poszczególnych kryptowalut m.in. do euro, amerykańskiego dolara, chińskiego renminbi, dolara kanadyjskiego, brytyjskiego funta i japońskiego jena. Pięć kryptowalut będzie także notowanych do bitcoina.

Docelowo rozwiązanie ma pokrywać 80 proc. obrotów na giełdach kryptowalutowych. Wszystkie notowania mają być znormalizowane, wraz z dostępem do szczegółowych informacji o transakcji oraz oczywiście pełnym arkuszem zleceń. Historia notowań bitcoina ma sięgać dwóch lat. ICE chce także stworzyć indeks cen bitcoina, który ma nosić nazwę NYSE Bitcoin Index (NYBTX). W strumieniu danych mają być także dostępne wyceny kontraktów terminowych na bitcoina.

ICE nie pracuje nad nowym rozwiązaniem samodzielnie. Nowe rozwiązanie będzie powstawało we współpracy ze spółką Blockstream, która ma współpracować z giełdami kryptowalut na całym świecie.

Dotychczas głównymi graczami na rynku notowań kryptowalut były spółki blisko związane z branżą kryptowalut, takie jak Coinmarketcap. Wygląda na to, że Wall Street widzi przyszłość w kryptowalutach i nie zamierza odpuścić tego tematu. Już teraz istnieje wiele funduszy inwestujących w kryptowaluty, na dwóch dużych giełdach zadebiutowały notowania futures na bitcoina , najpopularniejszą kryptowalutę na świecie, a w planach jest uruchomienie bitcoinowych ETF-ów. Liczba firm działających na Wall Street i zainteresowanych kryptowalutami rośnie więc szybko. Dlatego stworzenie „zaufanego” rozwiązania dostarczającego dane z rynku kryptowalut może spotkać się z ciepłym przyjęciem na rynku.

Intercontinental Exchange jest potentatem na międzynarodowym rynku finansowym, znajdującym się na liście 500 największych firm w USA. ICE jest właścicielem wielu giełd na całym świecie, od najbardziej chyba znanej inwestorom New York Stock Exchange, czyli giełdy nowojorskiej (na której zresztą ICE jest notowana), poprzez rynki europejskie (NYSE Euronext), aż po kilka giełd azjatyckich. Jest także udziałowcem w Coinbase, jednej z największych światowych giełd kryptowalut.

Marcin Dziadkowiak