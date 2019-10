Uber Works pomoże znaleźć pracę tymczasową

Uber uruchomił aplikację Uber Works, która łączy pracowników chcących znaleźć tymczasową pracę z pracodawcami, cierpiącymi na brak rąk do pracy – donosi „Financial Times”.

Aplikacja Uber Works będzie działała na podobnych zasadach jak stanowiąca podstawową działalność firmy – aplikacja przejazdowa Uber. Po ściągnięciu aplikacji i zarejestrowaniu się, osoby szukające tymczasowej pracy będą miały dostęp do ofert firm posiadających wakaty. Aplikacja udostępni także informacje o wynagrodzeniu brutto, lokalizacji oraz wymaganych umiejętnościach. Aplikacja będzie rejestrowała także czas pracy i historię tymczasowych zatrudnień użytkownika.

– Uważamy, że nowa aplikacja może zapewnić ludziom szybszy i łatwiejszy dostęp do pracy, ponieważ zapewni lepszy i bardziej przejrzysty przegląd dostępnych ofert, poprawiając tym samym sytuację pracowników jak i pracodawców – napisali przedstawiciele Ubera na swojej stronie internetowej.

Jak w rozmowie z „Financial Times” powiedział Dara Khosrowshahi, dyrektor zarządzający Ubera, nowa aplikacja ma jeszcze mocniej przyczynić się do realizacji idei przewodniej firmy, czyli zapewnienia poprzez jedno kliknięcie dostępu do jak największej liczby usług – od miejskich przejazdów i przelotów helikopterami, poprzez wypożyczalnie elektrycznych hulajnóg i skuterów oraz zamawianie jedzenia na dowóz, aż do znalezienia pracy.

Aplikacja Uber Works działa na razie jedynie w Chicago. Wkrótce ma być dostępna w kolejnych amerykańskich miastach.

Według raportu firmy doradczej Deloitte, w 2020 r. liczba pracowników podlegających tymczasowemu zatrudnieniu w Stanach Zjednoczonych wyniesie 42 mln osób.

MKaz