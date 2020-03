Twisto udostępniło Google Pay

Na razie z rozwiązania mogą korzystać tylko wybrani klienci, ale za kilka dni usługa zostanie udostępniona wszystkim użytkownikom. Z kolei za miesiąc Twisto udostępni także płatności Apple Pay.

Twisto to czeski fintech, w który zainwestował ING Bank Śląski. Flagowym produktem firmy są odroczone płatności oraz karta płatnicza z opcją kredytową. I właśnie wybrani do testów użytkownicy karty płatniczej mogą już korzystać z płatności Google Pay. Usługa działa, co sprawdziliśmy w redakcyjnych testach. Za kilka dni będą z niej mogli korzystać wszyscy posiadacze kart Twisto. Miesiąc później pojawią się też płatności Apple Pay.

Firma chce ponadto rozpocząć wydawanie kart wirtualnych, które będzie można używać w środowisku online. Z ust przedstawicieli firmy padają odważne deklaracje – do roku 2024 Twisto zamierza w ogóle zrezygnować z wydawania kart plastikowych przechodząc na płatności kartą wirtualną i Google Pay i Apple Pay.

Twisto zapowiada też inne nowości, m.in. możliwość rozłożenia zakupu na raty. Usługa ta działa już na rynku czeskim. Użytkownik ma możliwość rozłożenia dowolnego zakupu o wartości przekraczającej 3000 koron (czyli około 500 zł) na raty od 3 do 12 miesięcy. Cały proces jest w pełni online – dostępny na urządzeniach mobilnych. Koszt takiego kredytu i harmonogram spłat podany jest w aplikacji.

W planach jest wdrożenie także rat 0%. Użytkownik będzie mógł dokonać zakupu w sklepie i rozłożyć go na nieoprocentowane raty. Obecnie taka forma zakupów dostępna jest w sklepie Smarty.cz. Klient nie ponosi żadnych kosztów, a prowizję płaci sklep.

Wojciech Boczoń