Turyści po upadku biura podróży Neckermann Polska planowo wracają do kraju. W piątek do Polski wróci kolejne 350 osób, a w weekend przyleci następne 1000 - poinformował w piątek Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego.

Jak podał urząd, na razie nie było konieczności sprowadzania turystów przed czasem. "Urząd sukcesywnie opłaca z gwarancji ubezpieczeniowej nieopłacone miejsca hotelowe" - podano.

25 września biuro podróży Neckermann Polska złożyło w urzędzie marszałkowskim oświadczenie o niewypłacalności. Marszałek województwa natychmiast wydał dyspozycję uruchomienia gwarancji ubezpieczeniowych biura.

W momencie złożenia przez biuro oświadczenia o niewypłacalności, poza granicami kraju przebywało 3600 turystów. W środę do Polski wróciła grupa ok. 500 osób, a w czwartek 230. W piątek ma wrócić następne 350 osób z Maroka, Hiszpanii i Grecji. Turyści przylecą do Katowic i Warszawy (w sumie będzie to pięć lotów czarterowych). Część z nich wróci lotami rejsowymi.

W weekend - jak zaplanowano - do kraju powinno wrócić ok. 1000 turystów przebywających na wakacjach m.in. w Turcji, Egipcie, Hiszpanii, Grecji i we Włoszech.

Jak wynika z informacji przekazanych przez Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego, biuro podróży sprzedało ok. 20 tys. wycieczek na sezon jesienno-zimowy. "Ci klienci biura podróży powinni kontaktować się bezpośrednio z ubezpieczycielem - firmą Allianz Partners" - przypomniał urząd.

Dodał także, że "sytuacja turystów, którzy sygnalizowali problemy w hotelach na tę chwilę wydaje się być ustabilizowana, a pojawiające się incydenty wypraszania turystów z hoteli zostały załagodzone wspólnie ze służbami konsularnymi".

Kiedy będą pieniądze dla klientów Neckermanna? Poszkodowani klienci niewypłacalnego biura podróży Neckermann Polska powinni otrzymać zwrot środków za wakacje, na które nie wyjechali, jednak w niektórych przypadkach rekompensaty mogą być wypłacone z opóźnieniem.

W zeszły piątek władze największego, a zarazem najstarszego biura podróży Thomas Cook, poinformowały, że znalazło się ono na skraju bankructwa. W poniedziałek firma ogłosiła upadłość. W biurach spółki Thomas Cook na całym świecie pracuje 22 tys. osób, z czego 9 tys. w rodzimej Wielkiej Brytanii. Działająca w 16 krajach świata firma obsługiwała 19 mln turystów rocznie. Thomas Cook GMBH było właścicielem 100 proc. udziałów w Neckermann Polska.(PAP)

