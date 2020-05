Trzęsienie ziemi w galeriach handlowych [Podcast]

Nieśmiały powrót Polaków do zakupów, niepewna przyszłość sklepów stacjonarnych oraz trudne do pogodzenia interesy wynajmujących i najemców – to tematy, o których mówią goście „PB do słuchania”.

Gospodarka stopniowo się odmraża. Jeszcze niedawno kto nie musiał, ten nie wychodził z domu, a o stanie epidemii z głośników przypominali jeżdżący pustymi ulicami policjanci. Teraz w szybkim tempie ruszyły sklepy w galeriach handlowych, a w drugiej połowie maja z podziemia wyjdą fryzjerzy. Czy jednak Polacy wrócą do wydawania pieniędzy w sklepach tak, jakby nic się nie stało i jakby ostatnie dwa miesiące były tylko nieprzyjemnym snem, czy też może zdążyli już przyzwyczaić się do kupowania w internecie i wolą unikać tłumów?