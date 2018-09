T-Bull rośnie po premierze gry „Tank Battle Heroes"

Producent gier T-Bull udostępnił grę „Tank Battle Heroes: World of Shooting”. Produkcja zbiera bardzo pozytywne oceny, a kurs spółki wystrzelił w górę.

W dniu 18 września 2018 roku T-Bull, a więc niedawny debiutant na Głównym Rynku GPW (przenosiny z New Connect), zaprezentował grę „Tank Battle Heroes: World of Shooting”. Premiera miała miejsce w sklepie Google Play (system Android). Gra ma być także udostępniana na innych platformach dystrybucyjnych. „Tank Battle Heroes” zbiera jak dotąd bardzo pozytywne recenzje, a jej ocena na platformie Google Play wynosi obecnie aż 4,9/5. Dotychczas pobrało ją 50 tysięcy użytkowników. Informacje te spotkały się z bardzo pozytywnym przyjęciem inwestorów, a akcje spółki w ciągu zaledwie dwóch dni podrożały o ponad 70 proc.

T-Bull jednak wciąż znajduje się zdecydowanie poniżej wyceny chociażby z pierwszej połowy 2017 roku, kiedy to za jego akcje trzeba było płacić nawet ponad 200 zł. Co ciekawe, gdyby dziś chciał się przenieść z New Connect na Główny Rynek GPW, nie byłoby to już możliwe. T-Bull nie spełniłby w tej chwili wymogów co do kapitalizacji wynoszącej co najmniej 48 mln zł.

- W „Tank Battle Heroes” gracz staje za sterami opancerzonych machin bojowych i przychodzi mu zmierzyć się z dziesiątkami wyzwań, a także z innym graczami w trybach pojedynków i aren – podaje spółka. Wspomniany tytuł to pierwsza gra z tego gatunku w portfolio wrocławskiego studia. Już wcześniej „Tank Battle Heroes” przez wiele miesięcy był natomiast dostępny w ramach otwartych beta-testów. Dzięki temu twórcy mogli dostawać finalny wygląd gry do potrzeb i wymagań użytkowników.

Najnowsza gra studia daje zatem nadzieję na poprawę wyników spółki. Od wielu kwartałów T-Bull, pod względem przychodów, stoi bowiem niemal w miejscu, a na dodatek ostatnie pół roku przyniosło obniżkę zysku netto. Szczególnie mogło to rozczarowywać przy porównaniach z resztą branży, która wciąż bardzo szybko się rozwija, dzięki czemu wielu producentów gier stale prezentuje coraz lepsze wyniki finansowe.

Adam Hajdamowicz