Słabość GPW. Problemem znów spółki energetyczne

Wtorkowa sesja stała pod znakiem niezdecydowania inwestorów. WIG20 miał momenty lepsze i gorsze, ostatecznie dzień zakończył jednak sporym spadkiem.

WIG20 na wtorkowym zamknięciu spadł o 0,86 proc. do 2 221,37 pkt., mimo że jeszcze około godziny 13 notował całkiem wyraźne wzrosty. Ostatnie godziny handlu przyniosły jednak spadki, a na fixingu byki kompletnie skapitulowały i indeks przy wysokim obrocie potroił skalę swoich dziennych spadków. Warto także zauważyć, że DAX czy CAC notowały dziś solidne wzrosty, a handel w Ameryce w początkowych godzinach przebiegał na neutralnych poziomach. Stąd słabość polskiego indeksu tym bardziej niepokoi.

Zniżkowały także inne indeksy GPW. mWIG40 spadł o 0,41 proc. do 3 961,57 pkt., sWI80 poszedł w dół o 0,67 proc. do 10 779,07 pkt., a WIG stracił 0,74 proc. do 56 961,82 pkt. Obroty wyniosły 819 mln zł, z czego 647 mln zł wygenerowały blue chipy. Liderem obrotów było PKO BP (113 mln zł).

Wśród spółek z WIG 20 najmocniej wzrósł KGHM (o 1,52 proc.), liderem spadków była zaś Energa (o 5,92 proc.). Spółki energetyczne kontynuowały we wtorek spadki, po tym jak prezes URE wezwał dystrybutorów oraz sprzedawców energii do korekty wniosków taryfowych. Indeks WIG-Energia poszedł w dół o 4,83 proc. Kurs PGE spadł o 5,1 proc., Tauronu zniżkował o 5,8 proc., a Enei o 4,61 proc.

We wtorek prezes URE, w ramach trwających postępowań taryfowych, wezwał dystrybutorów oraz sprzedawców energii do przedstawienia szczegółowych informacji na temat możliwych oszczędności w wysokości ok. 1 mld zł, o których poinformował w poniedziałek minister energii, oraz do korekty wniosków taryfowych. Warto jednak pamiętać, że ów miliard i tak był przerzucany z kieszeni spółek do kieszeni spółek, o czym więcej piszemy w artykule " W energetyce absurd goni absurd ".

Na szerokim rynku zwyżkował kurs Ciechu (+2,99 proc.) Grupy Azoty (+2,15 proc.), Pfleider (+3,23 proc.), a także Play (+2,2 proc.) z obrotem w wysokości 32 mln zł. Zniżkowały natomiast Braster (-8,23 proc.), Budimex (-2,92 proc.), Famur (-2,81 proc.) i Kruk (-2,41 proc.).

Zamknięcia i zmiany wybranych indeksów giełdowych w Europie Indeks Kraj Wartość (pkt.) 1D (%) 1W (%) 1M (%) 1Y (%) YTD (%) Euro Stoxx 50 Strefa euro 3055,32 1,27 -4,20 -5,39 -14,71 -12,80 DAX Niemcy 10780,51 1,49 -4,89 -6,49 -17,85 -16,54 FTSE 100 W.Brytania 6806,94 1,27 -3,07 -4,20 -8,67 -11,46 CAC 40 Francja 4806,20 1,35 -4,12 -5,89 -10,78 -9,53 IBEX 35 Hiszpania 8735,50 0,87 -3,60 -4,37 -15,25 -13,03 FTSE MIB Włochy 18591,01 0,98 -3,94 -3,46 -18,07 -14,93 ASE Grecja 635,84 -0,37 -3,21 -1,18 -13,90 -20,75 BUX Węgry 39860,23 1,58 -2,65 3,30 6,08 1,23 PX Czechy 1017,36 -1,14 -4,56 -6,59 -3,85 -5,64 RTS INDEX (w USD) Rosja 1134,71 -0,16 -1,83 1,19 -0,84 -1,71 BIST 100 Turcja 91800,86 -0,46 -2,22 -1,12 -15,90 -20,40 WIG 20 Polska 2221,37 -0,92 -5,27 -0,49 -6,94 -9,74 WIG Polska 56961,82 -0,74 -4,36 0,07 -8,13 -10,64 mWIG 40 Polska 3961,57 -0,41 -2,42 1,74 -15,99 -18,27 Źródło: PAP

Adam Torchała/PAP Biznes