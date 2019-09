SMS-y od komornika wracają. Ponaglenie spłaty to oszustwo

Dzień bez oszustwa SMS dniem straconym – ostatnimi czasy można odnieść wrażenie, że zasada ta przyświeca większości przestępcom. Ponownie rozsyłają oni wiadomości od "komorników" z ponagleniem do zapłaty zadłużenia.

"Komornik zwraca się z prośbą o dobrowolne uregulowanie długu w kwocie 1,78 zł. Jeżeli nie odnotujemy wpłaty rozpocznie się postepowanie dlugkrd.ml”.



"Komornik powiadamia o rozpoczęciu postępowania z tytułu nieuregulowania długu w kwocie 2,37 PLN. Istnieje możliwość dobrowolnej spłaty tu dluznik-pl.tk/154431”.

. Wiadomości z ponagleniem spłaty zadłużenia, które zawierają również linki do strony pozwalającej uregulować rzekome zaległości. Oczywiście klikając w niego, narażamy się na to, że dane do logowania poznają internetowi oszuści, a od tego tylko krok do wyczyszczenia naszego konta.

Policja przypomina, żeby zawsze przed kliknięciem w tego typu link sprawdzić podaną w nim stronę internetową oraz zastanowić się dwa razy, czy rzeczywiście zalegamy z jakimiś płatnościami.

Nie jest to pierwsza akcja "na komornika". Nie dalej jak w lipcu informowaliśmy o podobnej próbie wyłudzenia, gdzie odbiorca miał do spłaty 5,88 zł. Oszuści oczywiście podszywają się pod różne instytucje i ich pracowników, ostatnio wzięli na celownik Ideę Bank i Getin Bank.

Niestety podobnych ataków i prób wyłudzenia przybywa z dnia na dzień i nie zapowiada się, żeby złodzieje zrezygnowali z tego sposobu zarobkowania. Dzięki zwiększonej czujności i uważności możemy ustrzec się przed utratą danych i pieniędzy.

DU