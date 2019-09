Praca zdalna, dodatkowy zarobek – tak oszuści łowią naiwnych

W sieci roi się od ogłoszeń, gdzie oferowana jest praca przez internet, polegająca na wypełnianiu ankiet czy wykonywaniu innych prostych zadań z domu bez konieczności wychodzenia do biura. Jednak często za takimi ogłoszeniami kryją się oszuści - ostrzega serwis OLX.

Standardowo należy zachować ostrożność bądź w ogóle omijać z daleka ogłoszeniodawców, którzy potrzebują jakichkolwiek kodów lub zdjęć dowodów, aby zweryfikować naszą tożsamość. Dodatkowo rzekomy "pracodawca" może oczekiwać przelewu drobnej kwoty, co może skutkować założeniem na nasze dane kont np. w serwisach aukcyjnych.

Aby osiągnąć cel, oszuści kryją się pod hasłami "praca przez internet", "praca z domu", "praca tylko przez 3 godziny dziennie". Serwis OLX opublikował poradnik, jaki zamieścił forumowicz. Czytamy w nim, jak wygląda łowienie "pracowników".



– Praca zdalna

– Dodatkowa praca

– Praca online –

Szukam pracy

(…)

Gdy już jesteśmy dodani na grupie przez administratora to wklejamy post:

(…)

1) Witam serdecznie, Szukam kilkunastu osób do pracy dodatkowej. Za dwie, trzy godziny pracy oferuje 75 zł. Pracujesz na panelu które do Ciebie wyśle. Więcej informacji na priv.

2) Witam Państwa! Zaoferuje pracę zdalną w domu. Praca polega na raportowaniu sprzedanych produktów w naszym sklepie (podajemy jaki). Więcej inforamcji na priv. Oferujemy za godzinę pracy 50 zł. Wypłata blikiem bądź przelewem.

3) Poszukujemy osoby na stanowisko ankieter Za wypełnienie 50-70 ankiet płacimy 25 zł. Więcej info na prywatnej wiadomości. Czekam na Wasze wiadomości.

4) Poszukujemy osoby na stanowisko: Agent Przepisywanie dokumentów dla firmy na kartki A4. Za dokument oferujemy 20 zl. Wypłacamy jak otrzymamy gotowy przepisany formularz. Możliwość wysłania skanu przepisanego dokumentu aby szybciej otrzymać gotówkę.



*Do ogłoszeń można wkleić jakieś screeny z wypłatami przelew/blik i inne co można wpisać w google-grafika i dodać do postu. Gdy szczypiorki zaczną pisać to odpisujemy wiadomością:

(…) Dziękuje za wiadomość. Na samym początku mamy kilka pytań. Proszę mi powiedzieć ile może Pani poświęcić godzin na pracę? Czy ma Pani/Pan skończone 18 lat? Czy pracowała już Pani w takiej pracy?

Zainteresowany: Tak, mam skończone już dawno 18 lat. Mogę poświęcić nawet i cały dzień.

Tak, pracowałam przy róznych pracach dodatkowch.

Odpowiadamy: Dobrze, w takim razie proszę przeczytać moją wiadomość uważnie. Proszę o podanie numeru telefonu ponieważ do kilku godzin bądź jutro będzie się kontaktował główny właścieciel firmy, a jak nie zadzwoni to wyśle weryfikacyjny kod, który trzeba będzie podać również udostepniam panel na któym będziemy współpracować. Pokaże Ci też krótki film na czym to wszyskto polega po podaniu kodu otrzymanego od naszego głownego szefa spółki.

Ofiara: podaje kod: XXXXXX” (pisownia oryginalna)



Na koniec OLX uczula, aby unikać ofert, w których trzeba dokonać wpłaty np. za wysłanie materiałów niezbędnych do pracy lub za przystąpienie do rekrutacji.

