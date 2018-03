Rekordowo wysoki eksport mięsa z Polski w 2017 roku

W 2017 roku Polska miała rekordowo wysoki eksport mięsa. Jego wartość osiągnęła prawie 5 i pół miliarda euro. Taką informację przekazała w rozmowie z Informacyjną Agencją Radiową Marzena Trajer z Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa.

"Polska na tle Unii Europejskiej jest znaczącym producentem mięsa i jednym z największych eksporterów" - powiedziała Marzena Trajer. W 2017 roku wartość eksportu drobiu, wołowiny i wieprzowiny osiągnęła 5 miliardów 400 milionów euro i stanowiła 20 procent polskiego eksportu produktów rolno spożywczych. "Ten eksport rozwijał się w 2017 roku bardzo dobrze, można powiedzieć, że to są rekordowe wyniki, bo on zdecydowanie wzrósł w stosunku do poprzednich lat" - oceniła Marzena Trajer.

Zdaniem Dariusza Lisiaka z Instytutu Biotechnologii i Przemysłu Rolno-Spożywczego w Warszawie, "Polska ma »dość mocną, rozwijającą się« gospodarkę mięsną, a jeśli chodzi o drób »jest potęgą«".

Według danych Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa, w 2017 roku sprzedano za granicę blisko półtora miliona ton drobiu, czyli o 10 procent więcej niż przed rokiem. W przypadku wołowiny było to ponad 480 tysięcy ton, o 11 procent więcej niż w 2016 roku. Z Polski wyeksportowano też ponad 750 tysięcy ton wieprzowiny - o 9 procent więcej niż przed rokiem.

