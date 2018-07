Ranking kont osobistych dla obywateli Ukrainy Bankier.pl – lipiec 2018

Polskie banki coraz bardziej otwierają się na klientów z Ukrainy. Ci coraz częściej mogą liczyć już nie tylko na promocyjne warunki przelewów zagranicznych, ale również większy zakres usług dostępnych w ich ojczystym języku.

Jeszcze w październiku ubiegłego roku, kiedy przygotowaliśmy pierwszą edycję rankingu kont osobistych dla obywateli Ukrainy, temat klientów zza wschodniej granicy był dla niektórych banków tabu. Dziś coraz chętniej chwalą się tym, ilu obcokrajowców obsługują i wychodzą do nich z otwartymi ramionami i donośnym „Doboho dnya”.

Konta osobiste szeregowaliśmy według metodologii znanej z naszych comiesięcznych zestawień najtańszych kont osobistych i mechanizmu porównywarki kont osobistych Bankier.pl. Najwyżej pojawiły się rachunki gwarantujące bezpłatne prowadzenie i kartę płatniczą. Dodawanie opłat warunkowych obniżało pozycję danej oferty w rankingu. Dodatkowo w tabeli prezentujemy stawki prowizji za przelewy internetowe za granicę oraz wypłaty z bankomatów na Ukrainie.

Najtańsze konto dla obywatela Ukrainy

Prowadzenie kont osobistych obywatelom Ukrainy ze statusem rezydenta zadeklarowało nam w terminie 14 banków. Dodatkowo mały one wskazać najkorzystniejszy ich zdaniem rachunek z oferty pod względem regularnych opłat. Tu nie było zaskoczeń – w każdym przypadku obcokrajowiec skorzysta ze standardowej oferty bankowej.

W ten sposób wyklarowała nam się czołówka zestawienia. Na pierwszym miejscu ex aequo znalazły się rachunki oferowane przez Bank BGŻ BNP Paribas (Konto Optymalne) oraz Nest Bank (Nest Konto). Oba prowadzone są całkowicie za darmo wraz z darmowym użytkowaniem karty płatniczej. Z dodatkowych informacji wynika, że przelew zagraniczny na Ukrainę w pierwszym z nich kosztuje 10 zł (jeśli realizowany jest na rachunek prowadzony przez Ukrsibbank) lub min. 30 zł w innym przypadku. Nest Bank nalicza zawsze taką samą stawkę – 15 zł w ramach przelewu SWIFT.

Oferta kont osobistych dla obywateli Ukrainy w bankach działających w Polsce – lipiec 2018 Lp. Bank Konto Opłata za konto Opłata za kartę Koszt transferu (przelew internetowy) Wypłata w bankomacie na Ukrainie 1. Bank BGŻ BNP Paribas Konto Optymalne 0 zł 0 zł 10 zł (do Ukrsibbank); inaczej 0,20% (min. 30 zł, maks. 200 zł) 0 zł (bankomaty grupy BNP Paribas); inaczej 10 zł Nest Bank Nest Konto 0 zł 0 zł 15 zł (SWIFT) 5 zł 2. Raiffeisen Polbank Wymarzone Konto Osobiste 0 zł 0-3 zł(1) 5 zł (SEPA) 3,00% (min. 8 zł) 3. mBank eKonto standard 0 zł 0-4 zł(2) 0,35% (min. 25 zł, maks 200 zł - SWIFT); 5 zł (SEPA) 10 zł 4. Bank Zachodni WBK Konto Jakie Chcę 0 zł 0-5 zł(3) 10 zł (promocja do 7 sierpnia); inaczej 0,20% (min. 20 zł, maks. 200 zł) 15 zł (od 26 rż.)/10 dni pakietu darmowych wypłat z bankomatów za granicą 5. Alior Bank Konto Internetowe 0 zł 0-6 zł(4) 30 zł (pierwszy przelew darmowy) 0 zł T-Mobile Usługi Bankowe Konto Freemium 0 zł 0-6 zł(5) 30 zł 3 darmowe wypłaty w Polsce i na świecie w miesiącu za darmo, czwarta i kolejna 6 zł 6. ING Bank Śląski Konto z Lwem Direct 0 zł 0-7 zł(4) 40 zł 3,00% lub 15 zł/30 dni pakietu bezpłatnych wypłat z bankomatów za granicą 7. Bank Pocztowy Bliskie Konto Pocztowe 0-5 zł(4) 0 zł 10 zł 0 zł, jeśli wykupiono pakiet bezpłatnych wypłat za granicą (5 zł/m-c); inaczej 1,00% (min. 5 zł) 8. Bank Pekao Konto Przekorzystne 0-6 zł(6) 0-3 zł(7) 0 zł za przelew z darmowego rachunku walutowego EUR lub USD na Ukrainę (promocja do 30 czerwca 2019 r.) 0 zł, jeśli spełniono warunki bezpłatności konta; inaczej 2,00% (min. 5 zł) 9. PKO Bank Polski PKO Konto za Zero 0-6,90 zł(8) 0-6,90 zł(4) 10 zł (do KredoBanku); inaczej 25 zł (w EUR), 0,15% (min. 25 zł, maks. 130 zł; inne waluty) 3,00 proc. (min. 10 zł) 10. Credit Agricole Bank Polska Konto Dla Ciebie 0-7 zł(9) 0-9 zł(9) 0 zł (pierwszy przelew SWIFT w miesiącu); inaczej 0,25% (min. 40 zł, maks. 250 zł) 11. Getin Bank Konto Proste Zasady 0-8 zł(1) 0 zł 0 zł (do Idea Bank Ukraina); inaczej 0,20% 4,50%, min. 10 zł 12. Bank Millennium Konto 360° 0-8 zł (9) 0-7 zł (9) 0,50% (min. 20 zł, maks. 125 zł) 0 zł, jeśli spełniono warunki bezpłatności konta; inaczej 2,50% (min. 9 zł) (1) 0 zł, jeśli dokonano 1 transakcji bezgotówkowej w miesiącu (2) 0 zł, jeśli dokonano 5 transakcji bezgotówkowych w miesiącu (3) 0 zł, jeśli dokonano transakcji bezgotówkowych na kwotę min. 500 zł/m-c; 3 zł, jeśli klient zdecydował się na stałą opłatę bez warunków (4) 0 zł, jeśli wydano bezgotówkowo min. 300 zł/m-c (5) 0 zł, jeśli wydano bezgotówkowo min. 200 zł/m-c (6) 0 zł, jeśli wpływy na konto wynoszą min. 500 zł/m-c i dokonano 1 transakcji bezgotówkowej (7) 0 zł, jeśli wpływy na konto wynoszą min. 500 zł/m-c (8) 0 zł, jeśli zamówiono kartę do konta (9) 0 zł, jeśli wpływy na konto wynoszą min. 1000 zł/m-c i dokonano 1 transakcji bezgotówkowej Źródło: Bankier.pl na podstawie informacji banków

Różnice pojawiają się także w stawkach za wypłaty z bankomatów na Ukrainie. Bank BGŻ BNP Paribas udostępnia darmowe pobrania gotówki w bankomatach należących do grupy BNP Paribas – w pozostałych pobierze 10 zł. Nest Bank zawsze naliczy dodatkowe 5 zł prowizji od wypłaty.

Na drugim miejscu uplasował się Raiffeisen Polbank z Wymarzonym Kontem Osobistym. To pierwsze konto w tabeli, przy którym pojawia się warunek zwalniający z opłat. Dotyczy on jednak wyłącznie karty płatniczej – jeśli klient nie wykona przynajmniej jednej transakcji kartą płatniczą, bank naliczy 3 zł/m-c. Za przelew zagraniczny w standardzie SEPA klient zapłaci 5 zł, a za wypłatę z bankomatu za granicą 3 proc. od pobieranej kwoty (min. 8 zł).

Podium zamyka mBank z eKontem standard. Podobnie jak u poprzednika, na kartę dołączaną do rachunku nakładany jest warunek zwalniający z opłaty wynoszącej 4 zł. Żeby bank zrezygnował z jej pobierania każdego miesiąca, klient musi zapłacić nią w sklepach co najmniej 5 razy w danym okresie rozliczeniowym.

Obsługa bankowa po Ukraińsku – w których bankach?

Nie wszystkie rachunki z czołówki brylują jednak w drugiej tabeli, którą przygotowaliśmy dla uzupełnienia powyższego rankingu. Prezentuje ona wyniki naszej analizy obsługi klienta pochodzącego z Ukrainy.

Sprawdzaliśmy, jak obywatel Ukrainy może otworzyć rachunek w danym banku i w jakich kanałach obsługi będzie mógł porozumieć się w swoim ojczystym języku. Banki szeregowaliśmy alfabetycznie, ponieważ te kryteria nie wpływały na pozycję instytucji w ogólnym rankingu.

Obsługa bankowa obywateli Ukrainy w bankach działających w Polsce – lipiec 2018 Bank Konto Kanały otwierania konta Obsługa klienta w języku ukraińskim Alior Bank Konto Internetowe oddział bankowość internetowa (rosyjski); materiały promocyjne i strona www; planowana infolinia i bankowość mobilna Bank BGŻ BNP Paribas Konto Optymalne oddział; online (umowa dostarczana kurierem) bankowość internetowa; materiały promocyjne; infolinia Bank Millennium Konto 360° oddział; dostawa umowy kurierem infolinia; materiały promocyjne Bank Pekao Konto Przekorzystne oddział oddziały; infolinia; bankowość mobilna; materiały promocyjne Bank Pocztowy Bliskie Konto Pocztowe oddział; placówki pocztowe infolinia; materiały promocyjne Bank Zachodni WBK Konto Jakie Chcę oddział; online (również aplikacja); dostawa kurierem, wideoweryfikacja w oddziałach; infolinia; materiały promocyjne Credit Agricole Bank Polska Konto dla Ciebie oddział aplikacja mobilna; materiały promocyjne Getin Bank Konto Proste Zasady oddział oddział; infolinia; materiały promocyjne ING Bank Śląski Konto z Lwem Direct oddział; dostawa umowy kurierem infolinia (rosyjski) mBank eKonto standard oddział; dostawa umowy kurierem; internet/aplikacja mobilna brak Nest Bank Nest Konto oddział; dostawa umowy kurierem; internet/aplikacja mobilna brak PKO Bank Polski PKO Konto za Zero oddział; dostawa umowy kurierem; internet/aplikacja mobilna infolinia, aplikacja mobilna; materiały promocyjne Raiffeisen Polbank Wymarzone Konto Osobiste oddział; dostawa umowy kurierem infolinia; materiały promocyjne T-Mobile Usługi Bankowe Konto Freemium oddział brak Źródło: Bankier.pl na podstawie informacji od banków

5 z 14 banków założy klientowi z Ukrainy konto wyłącznie w oddziale. Są to: Alior Bank, Bank Pekao, Credit Agricole Bank Polska, Getin Bank i T-Mobile Usługi Bankowe. W pozostałych mogą oni liczyć przynajmniej na zdalne złożenie wniosku przez internet i dostarczenie umowy kurierem.

W przypadku materiałów i narzędzi, które zostały przygotowane w języku ukraińskim, nastąpiło sporo zmian. Tylko 3 banki nie przygotowały żadnego ze swoich kanałów do obsługi obywateli Ukrainy. Dwa natomiast przetłumaczyły bankowość internetową (Alior Bank – rosyjski; Bank BGŻ BNP Paribas). Trzy kolejne postawiły z kolei na obsługę w języku ukraińskim w aplikacjach mobilnych (Bank Pekao, Credit Agricole Bank Polska i PKO Bank Polski) – do tego grona wkrótce ma dołączyć Raiffeisen Polbank.

Najliczniej banki deklarowały posiadanie infolinii w języku ukraińskim – z takiego rozwiązania klienci z Ukrainy mogą skorzystać w 5 bankach, a kolejny planuje wdrożenie tego kanału w najbliższych miesiącach. Doradcy po ukraińsku porozmawiają także w wybranych oddziałach trzech instytucji działających na rynku.

Banki w wyścigu o obywatela Ukrainy

Klient z Ukrainy to już nie nisza. W 2016 roku wydano w Polsce obywatelom Ukrainy 106 000 zezwoleń na pracę oraz 1263 000 oświadczeń. Te liczby rosną z każdym kolejnym rokiem, a dodatkowo sąsiedzi zza wschodniej granicy chętnie przyjeżdżają do nas także studiować. To zmieniło podejście banków do tego segmentu rynku.

Banki stopniowo coraz bardziej dbają o odpowiednie zaplecze informacyjne w języku ukraińskim i promocyjne oferty przekazów pieniężnych, które miałyby skusić takich klientów właśnie do nich. Ostatnio zmiany w ofercie zadeklarował m.in. Bank Pekao. Jego przedstawiciele podali na konferencji, że tylko w 2017 roku łączna kwota środków przekazanych na Ukrainę wyniosła 11,7 mld zł – to 90 proc. wszystkich środków przekazanych z Polski za granicę w analizowanym okresie.

Kolejne zapowiedzi tylko upewniają w przeświadczeniu, że banki nie powiedziały jeszcze ostatniego słowa i wciąż będą dopasowywać ofertę do nowych realiów polskiego rynku pracy.

Mateusz Gawin