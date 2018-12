Pure Biologics debiutuje na NewConnect

Na małym parkiecie zadebiutuje dziś biotechnologiczna spółka Pure Biologics. Będzie to czternasty debiut na NewConnect w tym roku.

Uroczystość pierwszego notowania akcji spółki rozpocznie się o godz. 12:30 w Sali Notowań GPW. Pure Biologics S.A. będzie 388. spółką notowaną na Rynku NewConnect oraz 14. debiutem na tym rynku w 2018 roku.

Pure Biologics specjalizuje się w pracach badawczo-rozwojowych w obszarze leków biologicznych, testów diagnostycznych i wyrobów medycznych o zastosowaniu terapeutycznym. Wrocławska spółka prowadzi także badania kontraktowe w zakresie selekcji cząsteczek aktywnych do zastosowań medycznych (przeciwciał i aptamerów) oraz produkcji, oczyszczania i analizy rekombinowanych białek i rozwoju metod pomiarowych (ang. assay development).

Główną osią działalności spółki jest rozwój nowych terapii i metod diagnostycznych w oparciu o doświadczenie z dziedzin takich jak biologia molekularna, biologia komórki, inżynieria i biochemia białek, kinetyka oddziaływań biochemicznych, farmakologia cząsteczek biologicznych, czy selekcje in vitro z bibliotek kombinatorycznych. Opierając się na tej ekspertyzie Pure Biologics rozpoczęła już jeden projekt rozwoju innowacyjnego leku biologicznego, a do Q1 2019 planowane jest uruchomienie kolejnych dwóch programów lekowych opartych również o przeciwciała. Równolegle trwają przygotowania do rozpoczęcia projektu rozwoju nowego terapeutycznego wyrobu medycznego opartego o aptamery (rozpoczęcie: Q4 2018) oraz kontynuacja projektu opracowania diagnostycznego testu przesiewowego do wykrywania raka pęcherza moczowego (rozpoczęcie drugiego etapu: Q4 2018).

Cena emisyjna akcji serii C została ustalona na 19,50 zł. Wyznaczona na jej podstawie wartość instrumentów wprowadzanych opiewa na 13,5 mln zł, zaś wartość całej spółki na 22,9 mln zł.

