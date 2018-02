Polska (ma być) Bezgotówkowa

Działalność operacyjną rozpoczął Program Wsparcia Obrotu Bezgotówkowego „Polska Bezgotówkowa”. W ramach inicjatywy przedsiębiorcy, którzy zdecydują się na zainstalowanie w swojej firmie terminala płatniczego, zostaną zwolnieni z opłat za jego używanie przez rok.

Obecnie w Polsce zainstalowanych jest 600 tys. terminali płatniczych, czyli tzw. POS-ów. W styczniu z inicjatywy środowiska bankowego, agentów rozliczeniowych i organizacji płatniczych Visa i Mastercard wystartował Programu Wsparcia Obrotu Bezgotówkowego „Polska Bezgotówkowa”. Celem programu jest przyspieszenie „terminalizacji” polskich firm. Założyciele chcą w ciągu najbliższych trzech lat zwiększyć liczbę terminali o kolejne pół miliona urządzeń i wykładają na stół 600 mln zł.

Terminale dla małych firm za darmo (w pierwszym roku)

Do Programu „Polska Bezgotówkowa” mogą zgłaszać się mali i średni przedsiębiorcy, którzy w okresie ostatnich 12 miesięcy w swoim punkcie handlowo-usługowym nie akceptowali płatności bezgotówkowych. Program skierowany jest do drobnych detalistów – osoby zainteresowane dofinansowaniem mogą posiadać maksymalnie 5 sklepów.

Przedsiębiorcy mogą liczyć na wsparcie ze strony Fundacji polegające na pokryciu kosztów związanych z otrzymaniem terminala do akceptacji kart oraz kosztów obsługi płatności bezgotówkowych przez okres 12 miesięcy. Detalista może otrzymać maksymalnie trzy terminale, w tym jeden terminal mPOS, czyli terminal w smartfonie.

Sześciu agentów w programie

Dla każdego urządzenie okres dofinansowania jest liczony przez 12 miesięcy osobno, od momentu jego instalacji. Ustalono także limit kwotowy - przedsiębiorca nie ponosi kosztów do czasu osiągnięcia na poszczególnych terminalach obrotu 100 tys. zł w skali 12 miesięcy. Jeśli obrót przekroczy tę kwotę, będą naliczane opłaty zgodne z umową z agentem rozliczeniowym za obsługę transakcji.

Obecnie w programie bierze udział sześciu agentów rozliczeniowych. To eCard, eService, First Data Polska (Polcard), Paytel, PKO Bank Polski, ING Bank Śląski. Oferta jednego z agentów dostępna będzie także w placówkach banków spółdzielczych SGB. Niebawem dołączą do nich kolejni. Zgodnie z przyjętymi przez Fundację założeniami, przedsiębiorcy mogą zgłaszać swój udział do Programu „Polska Bezgotówkowa” w ciągu 3 lat, czyli do końca 2020 r.

- Beneficjentami obrotu bezgotówkowego są w Polsce zarówno obywatele, przedsiębiorcy, instytucje publiczne, jak i państwo – mówi Tadeusz Kościński, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Przedsiębiorczości i Technologii. - Dla obywateli to wygoda, bezpieczeństwo, oszczędność czasu i pieniędzy. Natomiast dla przedsiębiorców to zmniejszenie kosztów obsługi gotówki, wzrost produktywności czy unowocześnienie funkcjonowania firmy – dodaje.

Eksperci z Polski Bezgotówkowej przekonują, że udział w programie oznacza szereg korzyści dla przedsiębiorców. Klienci, którzy płacą kartą, wydają więcej. Na dodatek coraz więcej osób szuka punktów, w których można opłacić zakupy bezgotówkowo. Wdrożenie terminala ma budować lojalność. Wśród benefitów wymieniają ponadto oszczędność czasu (nie trzeba liczyć gotówki i wydawać reszty) zarówno klientów, jak i przedsiębiorcy.

Terminal będzie bezpłatny przez rok. Później przedsiębiorca musi się liczyć ze standardowymi kosztami obsługi - m.in. opłatą za dzierżawę, prowizją od transakcji czy opłatą aktywacyjną. Choć niektóre podmioty deklarują, że przedsiębiorcy, którzy skorzystają z ich terminala, będą mogli liczyć na preferencyjne warunki także w drugim roku. Więcej informacji na temat standardowych kosztów związanych z obsługą terminali znajduje się w artykule „Dokąd po terminal płatniczy i ile to kosztuje”.

Wojciech Boczoń