Oszuści w natarciu. Łowią na zwrot podatku i Biedronkę

Oszuści atakują z różnych stron. W tym tygodniu w internecie krążą ostrzeżenia przed złośliwym spamem rozsyłanym za pośrednictwa komunikatora WhatsApp, w którym przestępcy, podszywając się pod popularne marki, m.in. Biedronkę czy park rozrywki EnergyLandia, próbują wyłudzić dane osobowe. Jednocześnie Ministerstwo Finansów ponownie informuje o fali fałszywych e-maili z informacją o „zwrocie podatku".

Oszuści nigdy nie śpią, dlatego warto być czujnym wobec różnego rodzaju podejrzanych praktyk. Tym razem zagrożenie przybrało postać spamu rozsyłanego przez komunikator WhatsApp. Oszuści, podszywając się pod znane marki, tj. Biedronkę, EnergyLandię, LOT czy Carrefour, chcą wyłudzić dane osobowe. W tym celu rozsyłają informacje o fikcyjnych bonach i prezentach rozdawanych przez firmy.

Oszustwa na WhatsAppie

Zgonie z powyższą praktyką użytkownicy aplikacji WhatsAppa mogli przeczytać w ostatnich dniach, że "EnergyLandia rozdaje" 5 darmowych karnetów dla 500 rodzin z okazji 5. urodzin, natomiast "w Biedronce są do zgarnięcia kupony" o wartości 2000 zł dla 500 rodzin z okazji 23. rocznicy.

Potencjalne ofiary powinien zaalarmować fakt, że po kliknięciu w otrzymany link od razu proszone są o odpowiedź na kilka pytań. Po ich uzupełnieniu ofiara widzi animację udającą proces weryfikacji. Jednak to nie koniec. Następnie pojawia się komunikat o przyznaniu nagrody pod warunkiem wysłania wiadomości o konkursie do 20 osób z komunikatora WhatsApp. Dopiero wykonanie tego kroku umożliwia wprowadzenie kolejnych swoich danych.

Oszustwa na "zwrot podatku" ciągle żywe

Na tym się nie kończy działanie oszustów. O ostrożność apeluje również Ministerstwo Finansów. Okazuje się, że na wyłudzenie są również narażeni przedsiębiorcy, do których przestępcy rozsyłają fałszywe wiadomości dotyczące zwrotu podatku. Informacja tego typu może wyglądać następująco:

„Po ostatnich obliczeniach aktywności fiskalnej ustaliliśmy, że jesteś uprawniony do otrzymania zwrotu podatku od 8995,10 zł. Proszę złożyć wniosek o zwrot podatku i pozostawić nam 3-5 dni w celu jego przetworzenia. Aby uzyskać dostęp do zwrotu podatku, należy pobrać i wypełnić formularz zwrotu podatku dołączone do tej wiadomości e-mail".

Ministerstwo przestrzega przed otwieraniem wiadomości oraz załącznika, które zawierają złośliwy kod. Jest to już kolejne działanie przestępców. W kwietniu br. resort informował o licznych próbach wyłudzenia danych osobowych, jednak wówczas wiadomości były rozsyłane do przedsiębiorców o tytule „zwrot pieniędzy za ostatni rachunek podatkowy"

Ataki oszustów pojawiają się coraz częściej, dlatego powinniśmy być wyczuleni na wszelkiego rodzaju akcje, w których proponowane są darmowe bony, zwroty i nagrody. Odnośnik w e-mailu czy w wiadomościach na komunikatorach prowadzą do fałszywych stron internetowych, które nie należą do marki, pod którą podszywają się przestępcy. Natomiast tego typu działanie ma wyłącznie na celu wyłudzenie danych osobowych, hasła logowania do poczty elektronicznej czy danych z kart kredytowych.

Źródło:

Katarzyna Rostkowska