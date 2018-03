Najtańsze konta osobiste – marzec 2018 [Ranking Bankier.pl]

Na rynku kont bankowych wciąż zastój. Klienci, którzy liczyli na zmiany w ofercie nadal mają do wyboru te same rachunki na tych samych warunkach. Pocieszeniem może być to, że cztery banki wciąż udostępniają swoje konta całkowicie za darmo.

Trzeci miesiąc roku nie przyniósł zmian w bankowych tabelach opłat i prowizji w części poświęconej kontom osobistym – a przynajmniej jeśli chodzi o stawki pobierane za poszczególne operacje. Dla osób, które w marcu postanowiły poszukać dla siebie nowego konta bankowego i głównym kryterium wyboru jest cena, przygotowaliśmy aktualną tabelę z opłatami, jakie będą kosiły banki za prowadzenie rachunku osobistego.

W comiesięcznym zestawieniu najtańszych rachunków stosujemy wciąż tę samą metodologię odzwierciedlającą zasady działania naszej porównywarki kont Bankier.pl. Najwyżej oceniamy banki, w których klienci nie zapłacą ani złotówki za prowadzenie konta i kartę płatniczą. Na dalszych miejscach plasują się ci, którzy warunkują bezpłatność konta dodatkowymi wymaganiami chowającymi się za gwiazdkami w tabelach opłat i prowizji.

Wśród 24 przeanalizowanych przez nas rachunków (po jednym najtańszym z każdego banku komercyjnego działającego w Polsce i oferującego konta osobiste dla standardowego klienta) darmowe konta z bezpłatnymi kartami płatniczymi można znaleźć w czterech: Banku BGŻ BNP Paribas (Konto Optymalne), Idea Banku (Konto Idealne), Nest Banku (Nest Konto) oraz Orange Finanse (Konto Osobiste). Każde z nich ze względu na warunki cenowe zajęło ex aequo pierwsze miejsce.

Druga lokata należy do Wymarzonego Konta Osobistego Raiffeisen Polbanku. Niższa pozycja rachunku wynika z warunkowej opłaty za użytkowanie karty płatniczej, która wynosi 3 zł w skali miesiąca, jeśli klient przynajmniej raz nie zapłaci nią za zakupy w sklepie.

Ranking kont osobistych Bankier.pl - marzec 2018 Lp. Bank Konto Prowadzenie konta Warunki zwalniające Karta płatnicza Warunki zwalniające 1. Bank BGŻ BNP Paribas Konto Optymalne 0,00 zł - 0,00 zł - Idea Bank Konto Idealne 0,00 zł - 0,00 zł - Nest Bank Nest Konto 0,00 zł - 0,00 zł - Orange Finanse Konto Osobiste 0,00 zł - 0,00 zł - 2. Raiffeisen Polbank Wymarzone Konto Osobiste 0,00 zł - 0,00-3,00 zł Płatności kartą, min. 1 transakcja 3. Inteligo Konto Inteligo 0,00 zł - 0,00-4,00 zł Płatności kartą na min. 100,00 zł/m-c mBank eKonto Standard 0,00 zł - 0,00-4,00 zł Płatności kartą, min. 5 transakcji 4. Bank Zachodni WBK Konto Jakie Chcę 0,00 zł - 0,00-5,00 zł Płatności kartą na min. 500 zł/m-c lub min. 5 transakcji BOŚ Bank EKOkonto bez Kosztów 0,00 zł - 0,00-5,00 zł Płatności kartą na min. 300 zł/m-c Envelo Bank EnveloKonto 0,00 zł - 0,00-5,00 zł Wpływy na konto min. 1000 zł/m-c i min. 1 płatność kartą 5. Alior Bank Konto Internetowe 0,00 zł - 0,00-6,00 zł Płatności kartą na min. 300 zł/m-c T-Mobile Usługi Bankowe Konto Freemium 0,00 zł - 0,00-6,00 zł Płatności kartą na min. 200 zł/m-c 6. ING Bank Śląski Konto z Lwem Direct 0,00 zł - 0,00-7,00 zł Płatności kartą na min. 300 zł/m-c 7. Deutsche Bank Polska dbNET 0,00 zł - 0,00-8,00 zł Płatności kartą na min. 500 zł/m-c 8. Plus Bank Konto PLUS 0,00 zł - 0,00-9,90 zł Płatności kartą na min. 500 zł/m-c lub wpływy na konto min. 1900 zł/m-c 9. Toyota Bank Konto Jedyne 0,00-2,49 zł Płatności kartą na min. 400 zł/m-c 0,00 zł - 10. Bank Pocztowy Bliskie Konto Pocztowe 0,00-5,00 zł Płatności kartą na min. 300 zł/m-c 0,00 zł - 11. Bank Pekao Konto Przekorzystne 0,00-6,00 zł Wpływy na konto min. 500 zł/m-c i jedna płatność kartą 0,00-3,00 zł Wpływy na konto min. 500 zł/m-c 12. PKO Bank Polski PKO Konto za Zero 0,00-6,90 zł Wydanie karty płatniczej do konta 0,00-6,90 zł Płatności kartą na min. 300 zł/m-c 13. Getin Bank Konto Proste Zasady 0,00-8,00 zł Płatności kartą, min. 1 transakcja 0,00 zł - 14. Bank Millennium Konto 360° 0,00-8,00 zł Wpływy na konto min. 1000 zł/m-c i min. 1 płatność kartą 0,00-7,00 zł Wpływy na konto min. 1000 zł/m-c i min. 1 płatność kartą 15. eurobank Konto Active 0,00-9,00 zł Wpływy na konto min. 1500 zł/m-c 0,00-4,90 zł Płatności kartą na min. 400 zł/m-c 16. Credit Agricole Bank Polska Konto PROSTOoszczędzające PLUS 0,00-9,90 zł Wpływy na konto min. 1500 zł/m-c 0,00-7,99 zł Wpływy na konto min. 1500 zł/m-c i płatności kartą na min. 500 zł/m-c 17. Citi Handlowy Citi Priority 0,00-30,00 zł Wpływy na konto min. 5000 zł/m-c i uruchomienie produktu kredytowego 0,00 zł - Źródło: Bankier.pl

Podium zamyka Inteligo (Konto Inteligo) i mBank (eKonto Standard) z tego samego powodu – trzecie miejsce przypadło ze względu na wyższą opłatę warunkową za kartę, która w obu przypadkach wynosi 4 zł/m-c. Żeby jej uniknąć, w mBanku należy dokonać min. 5 transakcji kartą, a w Inteligo nieistotna jest ich liczba, a kwota – w sumie musi to być co najmniej 100 zł/m-c.

Gdzie po konto z darmowymi wypłatami z bankomatów?

Jeśli dla klienta szukającego nowego rachunku priorytetem są darmowe wypłaty z bankomatów na terenie Polski, jego wybór zawęża się do 10 z 24 analizowanych kont. Wśród nich znalazły się trzy konta, które w rankingu zajęły 1. miejsce – Nest Konto (Nest Bank), Konto Idealne (Idea Bank) i Konto Osobiste od Orange Finanse.

Pozostałe z najtańszych rachunków wiążą się z opłatami, albo przynajmniej limitami na bezpłatne wypłaty z bankomatów. Na takie ograniczenia zdecydował się Bank Pekao w Koncie Przekorzystnym (dwie darmowe wypłaty z obcych bankomatów w miesiącu), ING Bank Śląski (jedna darmowa wypłata w miesiącu) i Toyota Bank (trzy darmowe wypłaty z dowolnego bankomatu).

Opłaty za wypłaty z bankomatów dla kont z rankingu kont osobistych Bankier.pl - marzec 2018 Bank Konto Opłata za wypłatę z bankomatu Alior Bank Konto Internetowe bezpłatne bankomaty: Alior Bank, Euronet, w pozostałych 5 zł, jeśli wypłacono mniej niż 100 zł Bank BGŻ BNP Paribas Konto Praktyczne bezpłatne bankomaty: BGŻ BNP Paribas, PlanetCach; inaczej 5 zł Bank Millennium Konto 360° bezpłatne bankomaty: Bank Millennium; wszystkie wypłaty darmowe jeśli spełniono warunki bezpłatności konta; inaczej 1 zł w bankomatach BZ WBK, PlanetCash i 5 zł w pozostałych Bank Pekao Konto Przekorzystne bezpłatne bankomaty: Bank Pekao, 2 darmowe wypłaty z pozostałych miesiącu; inaczej 2%, min. 5 zł Bank Pocztowy Bliskie Konto Pocztowe darmowe wypłaty ze wszystkich bankomatów: 5 zł/m-c, w przeciwnym wypadku 2 zł za każdą wypłatę) Bank Zachodni WBK Konto Jakie Chcę wszystkie bankomaty krajowe bezpłatne (pod warunkiem wykupienia pakietu za 7 zł/m-c); inaczej 5 zł, darmowe wypłaty w bankomatach BZ WBK BOŚ Bank EKOkonto bez Kosztów wszystkie bankomaty krajowe bezpłatne Citi Handlowy Citi Priority wszystkie bankomaty krajowe bezpłatne Credit Agricole Bank Polska Konto PROSTOoszczędzające PLUS wszystkie bankomaty krajowe bezpłatne Deutsche Bank Polska dbNET bezpłatne bankomaty: Euronet, Deutsche Bank; inaczej 3 zł Envelo Bank EnveloKonto wszystkie bankomaty krajowe bezpłatne eurobank Konto Active wszystkie bankomaty krajowe bezpłatne (pod warunkiem wypłaty kwoty min. 100 zł, inaczej 1,90 zł); darmowe wypłaty z bankomatów Eurobanku Getin Bank Konto Proste Zasady wszystkie bankomaty krajowe bezpłatne Idea Bank Konto Idealne wszystkie bankomaty krajowe bezpłatne ING Bank Śląski Konto z Lwem Direct bezpłatne bankomaty: ING Bank Śląski, PlanetCash oraz 1 darmowa wypłata z miesiącu z pozostałych; inaczej 2,50 zł Inteligo Konto Inteligo bezpłatne bankomaty: BZ WBK, PKO BP; w pozostałych 4 zł za wypłatę mBank eKonto standard bezpłatne bankomaty: Euronet, BZ WBK, PlanetCash (pod warunkiem wypłaty kwoty min. 100 zł, inaczej 1,30 zł); darmowe wypłaty ze wszystkich 5 zł/m-c Nest Bank Nest Konto wszystkie bankomaty krajowe bezpłatne Orange Finanse Konto Osobiste wszystkie bankomaty krajowe bezpłatne PKO Bank Polski PKO Konto za Zero bezpłatne bankomaty: PKO BP; inaczej 3 proc., min. 5 zł Plus Bank Konto PLUS wszystkie bankomaty krajowe bezpłatne Raiffeisen Polbank Wymarzone Konto Osobiste bezpłatne bankomaty: Euronet; inaczej 6 zł T-Mobile Usługi Bankowe Konto Freemium wszystkie bankomaty krajowe bezpłatne Toyota Bank Konto Jedyne 3 darmowe wypłaty z dowolnego bankomatu w miesiącu; inaczej 4,50 zł Źródło: Bankier.pl

Alior Bank, eurobank i mBank pobiorą z kolei prowizję za wypłatę kwot niższych niż 100 zł. Jeśli klient będzie korzystał z bankomatów tylko dla większych wypłat, opłata zostanie zniesiona, o ile będzie to urządzenie z sieci danego banku.

Wciąż popularną praktyką jest także stosowanie „abonamentów” na wypłaty z bankomatów. Opłacenie go uprawnia klienta do nielimitowanego korzystania z urządzeń także firm zewnętrznych i wypłat bez prowizji. W Banku Zachodnim WBK taka usługa kosztuje 7 zł/m-c, a w mBanku i Banku Pocztowym 5 zł/m-c.

Mateusz Gawin