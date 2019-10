Mosbacher: Polacy będą mogli podróżować do USA bez wiz w 2020 roku

Przekonanie, że do końca roku uda się przeprowadzić procedury związane z objęciem Polski Programem Ruchu Bezwizowego - wyraziła w poniedziałek ambasador USA w Polsce Georgette Mosbacher. 2020 będzie rokiem, w którym Polacy będą mogli podróżować do USA bez wiz - dodała.

Mosbacher powiedziała w poniedziałek dziennikarzom, że jest przekonana, iż procedurę uda się przeprowadzić do końca roku. Według ambasador USA jest to "najostateczniejsza data". "2020 będzie rokiem, w którym Polacy będą mogli podróżować do USA bez wiz" - podkreśliła.

Wyjaśniła, że obecnie muszą zostać przeprowadzone jedynie procedury administracyjne. "Kiedy to zostanie zakończone, sekretarz ds. bezpieczeństwa wewnętrznego prześle notę doradczą do Kongresu Stanów Zjednoczonych mówiącą, że Polska spełniła wszystkie wymogi i może dołączyć do Programu Ruchu Bezwizowego" - powiedziała ambasador USA.

