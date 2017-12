"Misie" jadą na północ. CD Projekt poniżej 100 zł

W trakcie przedostatniej sesji 2017 r. małe i średnie spółki zachowywały się zdecydowanie lepiej niż duże. W efekcie, spośród głównych indeksów, dzień na minusie zanotował tylko WIG20.

Taka sytuacja przy Książęcej to raczej rzadkość – WIG20 zamknął dzień spadkiem (-0,02 proc.), a mimo to indeks szerokiego rynku WIG zakończył sesję na plusie (0,21 proc.). Było to możliwe dzięki wzrostom cen akcji mniejszych spółek, które wydźwignęły indeksy mWIG40 i sWIG80 o odpowiednio 0,5 i 1,40 proc. w górę. Obroty na całym rynku przekroczyły 760 mld zł.

Główną siłą ciągnącą WIG20 w dół była dziś kolejna przecena akcji Orlenu (-3,19 proc.). Pewną kulę u nogi dla głównego indeksu stanowiły dziś także walory PGNiG-u (-2,20 proc.). Po drugiej stronie zestawienia także dominowały państwowe spółki – PZU zyskał 3,24 proc., JSW 1,99 proc., a Energa 1,56 proc. W dniu, w którym miedź wyznaczyła niemal czteroletnie maksima, akcje KGHM-u podrożały o 1,03 proc.

W mWIG40 w centrum uwagi ponownie znalazł się CD Projekt, który za sprawą spadku o 2,94 proc. powrócił poniżej 100 zł. Największymi wzrostami mogły się pochwalić natomiast Medicalalgorythmics (6,95 proc.), Polimex-Mostostal (6,58 proc.), CI Games (5,21 proc.), Getin Noble (5,16 proc.), Amica (4,91 proc.) czy Amrest (4,46 proc.).

Na osobne omówienie zasługuje przypadek Pfleiderera (-3,38 proc.). Spadku cen akcji spółki nie sposób nie łączyć z komunikatem UOKiK-u w sprawie wykrycia zmowy cenowej producentów płyt do produkcji mebli . Łącznie pięć podmiotów ukarano kwotą 135 mln zł, z czego na Pfleiderer Grajewo przypadło 15,96 mln zł, a na Pfleiderer Wieruchów 19,8 mln zł. Spółka już zapowiedziała, że odwoła się od tej decyzji.

Na sWIG80 widzieliśmy dziś nawet dwucyfrowe wzrosty – PZ Cormay (14,81 proc.), Eko Export (12,88 proc.) – a łącznie w górę poszły ceny akcji 54 spośród 80 uczestników indeksu.

Zamknięcia i zmiany wybranych indeksów giełdowych w Europie Indeks Kraj Wartość (pkt.) 1D (%) 1W (%) 1M (%) 1Y (%) YTD (%) Euro Stoxx 50 Strefa euro 3524,31 -0,73 -1,62 -1,65 7,49 7,10 DAX Niemcy 12979,94 -0,69 -1,78 -0,61 13,12 13,06 FTSE 100 W.Brytania 7622,88 0,03 1,04 2,17 7,27 6,72 CAC 40 Francja 5339,42 -0,55 -0,81 -0,95 10,14 9,81 IBEX 35 Hiszpania 10093,10 -0,71 -1,38 -0,51 8,01 7,92 FTSE MIB Włochy 22120,95 -0,36 -0,69 -0,77 14,98 15,01 ASE Grecja 799,05 -1,26 1,92 10,04 25,69 24,15 BUX Węgry 39178,80 -0,03 0,96 -0,16 22,34 22,42 PX Czechy 1078,63 -0,45 0,69 2,35 16,79 17,04 MICEX Rosja 2102,89 -0,16 0,45 -2,17 -3,67 -5,81 RTS INDEX (w USD) Rosja 1150,58 0,14 2,10 -0,76 1,08 -0,15 BIST 100 Turcja 114480,50 2,08 2,88 12,16 47,63 46,51 WIG 20 Polska 2480,25 -0,02 0,99 -0,22 28,33 27,33 WIG Polska 64053,47 0,21 1,02 0,14 24,79 23,77 mWIG 40 Polska 4849,99 0,50 1,44 0,80 15,88 15,05

Koniec 2017 r. na GPW obfituje w debiuty. Dzisiejszy debiutant, a właściwie „przybysz z NewConnectu”, spółka Tower Investments może dzień zaliczyć do udanych. Jej akcje podrożały o 4,75 proc., zaś prawa do akcji o 3,33 proc. Jutro na rynku głównym pojawią się dwie kolejne spółki – R22 oraz Hollywood.

Michał Żuławiński