Za miedź w Londynie trzeba już płacić ponad 7300 dol. za tonę - to najwięcej od 4 lat

Ceny miedzi na giełdzie metali w Londynie coraz wyższe. Metal na LME w dostawach 3-miesięcznych zdrożał o 0,9 proc. do 7301,50 dol. za tonę - podają maklerzy.

To najwyższe notowania miedzi od stycznia 2014 roku.

Metal drożeje od 10 sesji i to najdłuższa seria wzrostu jego cen od 1989 roku.

W środę miedź na LME zyskała aż 115 dolarów, czyli 1,6 proc., do 7240 dol. za tonę - najwyżej od niemal 4 lat.

Notowania metalu wsparły informacje z chińskiego sektora miedziowego - władze Chin wezwały czołowego chińskiego producenta miedzi - Jiangxi Copper Co. - do przerwania pracy co najmniej przez tydzień, w ramach działań podejmowanych na terenie Chin do zwalczenia znacznego zanieczyszczenia powietrza i smogu. Wcześniej do ograniczenia produkcji została wezwana inna czołowa firma na rynku miedzi - Tongling Nonferrous Metals Group.

"Ta informacja z Chin ciągnie cenę miedzi do góry mocniej niż metal zyskałby potencjalnie ale bez tego newsa" - ocenił David Meger, ekonomista High Ridge Futures w Chicago.

"Do tego dochodzi cały ten optymizm na rynkach związany z USA i globalnym wzrostem gospodarczym" - dodał.

Od początku 2017 r. miedź na LME zyskała ponad 31 proc. To dla metalu najlepszy rok od 2010.

