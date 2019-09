Metropolia: KAS chce obciążyć składki zmienne gmin podatkiem VAT

Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia dyskutuje z Krajową Administracją Skarbową nt. obłożenia podatkiem VAT składek zmiennych gmin na realizację powierzonych przez nie Metropolii zadań. Chodzi przede wszystkim o finansowanie komunikacji publicznej.

O sporze z KAS na ten temat poinformował podczas wtorkowego zgromadzenia Metropolii w Tychach przewodniczący jej zarządu Kazimierz Karolczak.

Zwracając się do tworzących zgromadzenie przedstawicieli miast i gmin członkowskich GZM przypomniał, że dotąd składki zmienne, którymi gminy finansowały organizację komunikacji przez jednego z poprzedników Metropolii – Komunikacyjny Związek Komunalny Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego – nie były obciążone tym podatkiem.

„Jesteśmy w dyskusji z Krajową Administracją Skarbową odnośnie interpretacji indywidualnej w zakresie VAT. KAS niestety uważa, że do składek zmiennych, które od państwa otrzymujemy na realizację zadań, które państwo nam przekazali, w przeciwieństwie do dotychczasowej praktyki w KZK GOP i innych związkach komunalnych, należy doliczać stawkę VAT” - powiedział Karolczak.

„My oczywiście uważamy przeciwnie, że (...) do tych składek VAT-u nie dolicza się – i w tym zakresie jesteśmy w sporze z KAS. Wystąpiliśmy o wsparcie kancelarii prawnych. W trakcie rozeznania cenowego wybraliśmy ofertę firmy Deloitte, która ma nam przygotować stanowisko w tej sprawie” - zasygnalizował przewodniczący zarządu GZM.

Jak zadeklarował, zarząd Metropolii będzie na bieżąco informował gminy o postępach tej kwestii – ponieważ może ona wpłynąć na tegoroczne rozliczenia. Zapewnił też, że GZM nie będzie na razie występował do gmin o dopłatę VAT mimo istniejącej opinii, że Metropolia powinna najpierw go zapłacić, a dopiero potem wyjaśniać kwestię.

„Na chwilę obecną zarząd bierze na siebie to ryzyko, że do czasu kiedy będziemy mieli oficjalne, wiążące stanowisko, tego VAT-u naliczać nie będziemy” - dodał Karolczak. Jak uściślił, gminy mogą potem ów VAT odliczać, ale wpłynie on na osiągane przez nie wskaźniki.

Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia powstała 1 lipca 2017 r., a zaczęła działać od 1 stycznia 2018 r. Organizacja - mocą ustawy przygotowanej przez rząd specjalnie dla regionu - skupia 41 miast i gmin centralnej części woj. śląskiego, zamieszkanych przez blisko 2,3 mln osób. Jednym z jej ustawowych zadań jest transport publiczny. Od początku br. GZM przejęła organizację komunikacji miejskiej na swoim terenie.

Przejęciu tego zadania od dotychczasowych organizatorów towarzyszyły liczne oczekiwania miast i gmin członkowskich. Dotyczą one przede wszystkim takich zmian w siatce połączeń i rozkładach, aby zwiększyć efektywność komunikacji w Metropolii, a także optymalizować związane z nią wydatki samorządów.

Przedstawiciele GZM przyznawali w tym roku, że jednym z pilnych zadań jest skalkulowanie bieżącego zaangażowania finansowego samorządów w dotowanie komunikacji. W 2019 r. Metropolia weszła bowiem bez doszacowanych składek gmin w tym zakresie (w efekcie nieprzyjęcia 30 listopada 2018 r. przez zgromadzenie GZM uchwały ws. ustalenia wysokości składki zmiennej na 2019 r.).

Wiosną zarząd GZM przekazał jej członkom propozycje nt. tegorocznej składki zmiennej zapewniając jednocześnie, że GZM będzie pracowała, aby wszelkie dane na temat podstaw wyliczania składek były wyczerpujące.(PAP)

autor: Mateusz Babak