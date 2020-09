MRPiPS spodziewa się we wrześniu delikatnego wzrostu stopy bezrobocia

fot. Daniel Dmitriew / FORUM

Po stabilizacji stopy bezrobocia w ostatnich trzech miesiącach na poziomie 6,1 proc., we wrześniu MRPiPS spodziewa się jej delikatnego wzrostu - powiedziała PAP Biznes minister rodziny, pracy i polityki społecznej Marlena Maląg, w kuluarach Forum Ekonomicznego w Karpaczu.

„Trzeba zawrócić uwagę na to, że będą kończyły się prace sezonowe, ci pracownicy będą mogli rejestrować się jako osoby bezrobotne. Dlatego też na pewno we wrześniu – jak wynika z danych, które już zbieramy – myślę, że będzie delikatny wzrost bezrobocia. To jest coroczna tendencja. Jesień pokazuje, że po zakończeniu prac sezonowych stopa bezrobocia wzrasta” – powiedziała Maląg.

„Rynek pracy poprzez epidemię koronawirusa jest bardzo dynamiczny. Instrumenty, które zostały już wdrożone od marca, i w kolejnych miesiącach, przede wszystkim dofinansowanie do wynagrodzeń, ratowały miejsca pracy. Dzisiaj przychodzi moment sprawdzania, jak te instrumenty tak naprawdę zadziałały” – dodała.

Minister rodziny, pracy i polityki społecznej podtrzymała, że – według szacunków resortu - na koniec 2020 r. stopa bezrobocia w Polsce będzie jednocyfrowa i wyniesie między 7,1 proc. a 8 proc.

Zgodnie z danymi Głównego Urzędu Statystycznego, stopa bezrobocia w Polsce w ostatnich trzech miesiącach (czerwiec, lipiec, sierpień) utrzymywała się na poziomie 6,1 proc,

Ze wstępnych danych MRPiPS wynika, ze na koniec sierpnia liczba bezrobotnych wyniosła 1.029 tys. osób, co oznacza spadek wobec poprzedniego miesiąca o 0,5 tys. osób. czyli 0,05 proc. (PAP Biznes)

