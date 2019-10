MFW obniża prognozy wzrostu światowego PKB, podwyższa prognozę inflacji w Polsce

Światowa gospodarka spowalnia, możliwe jest jednak odbicie w 2020 r., choć pozostaje ono niepewne - ocenił Międzynarodowy Fundusz Walutowy (MFW) w październikowej edycji World Economic Outlook. MFW podwyższył natomiast prognozę wzrostu PKB Polski w 2019 r.

"Globalna gospodarka znajduje się w fazie zsynchronizowanego spowolnienia, a wzrost w 2019 r. ponownie został zrewidowany w dół w stosunku do prognoz - do 3 proc. – [co oznacza, że gospodarka globalna rozwija się – przyp. PAP] w najwolniejszym tempie od światowego kryzysu finansowego" - napisano w raporcie.

Według MFW w 2020 r. możliwe jest odbicie, lecz jest ono niepewne.

"Przewiduje się, że dynamika globalnego wzrostu PKB w 2020 r. nieznacznie poprawi się do 3,4 proc., co stanowi rewizję w dół o 0,2 pp. w porównaniu z naszymi kwietniowymi prognozami. Jednakże, w przeciwieństwie do zsynchronizowanego spowolnienia, to odbicie nie jest oparte na szeroko zakrojonych fundamentach i może być nietrwałe" - wynika z raportu.

"Prognozowane odbicie wynika ze spodziewanej poprawy wyników gospodarczych na wielu rynkach wschodzących w Ameryce Łacińskiej, na Bliskim Wschodzie oraz w rozwijającej się Europie. Jednak ze względu na niepewność, co do perspektyw dla kilku z tych krajów, przewidywane spowolnienie w Chinach i Stanach Zjednoczonych oraz znaczące ryzyko pogorszenia koniunktury, możliwa jest znacznie słabsza dynamika wzrostu PKB na świecie" - dodano.

W ocenie analityków Funduszu "negatywne czynniki ryzyka dla prognozy wzrostu utrzymują się nadal na wysokim poziomie”.

"Bariery w handlu i zwiększone napięcia geopolityczne, w tym ryzyko związane z brexitem, mogą dodatkowo zakłócić łańcuchy dostaw i spowodować spadek zaufania na rynku, a także obniżenie poziomu inwestycji i wzrostu. Takie napięcia, a także inne niepewności w polityce wewnętrznej, mogą negatywnie wpłynąć na prognozowaną dynamikę wzrostu w gospodarkach wschodzących i strefie euro" - napisano.

Analitycy wskazują, że zrealizowanie się czynników ryzyka może w perspektywie średnioterminowej doprowadzić do daleko idących negatywnych skutków dla światowej gospodarki.

„Zmaterializowanie się tych czynników może doprowadzić do gwałtownej awersji do ryzyka i unaocznienia wrażliwości systemu finansowego, narastającej przez lata niskich stóp procentowych. Niska inflacja w gospodarkach rozwiniętych może się umocnić i ograniczyć przestrzeń polityki pieniężnej w przyszłości, ograniczając jej skuteczność. Zagrożenia związane ze zmianami klimatu ujawniają się i dramatycznie wzrosną w przyszłości, jeśli nie zostaną pilnie rozwiązane" - oceniono w World Economic Outlook

W tabeli poniżej znajdują się wybrane prognozy wzrostu PKB wg MFW, również w odniesieniu do poprzednich szacunków (wszystkie dane w proc.)

Prognozy październik '19 Różnica względem prognoz z VII '19 2019 2020 2024 | 2019 2020 Świat 3 3,4 3,6 | -0,2 -0,1 Gospodarki rozwinięte 1,7 1,7 1,6 | -0,2 b/z USA 2,4 2,1 1,6 | -0,2 b/z Strefa Euro 1,2 1,4 1,3 | -0,1 -0,2 Japonia 0,9 0,5 0,5 | b/z 0,1 UK 1,2 1,4 1,5 | -0,1 b/z Kanada 1,5 1,8 1,7 | b/z -0,1 Gosp. rozwijające się i wschodzące 3,9 4,6 4,8 | -0,2 -0,1 Chiny 6,1 5,8 5,5 | -0,1 -0,2 Indie 6,1 7 7,3 | -0,9 -0,2 Europa wschodząca i rozwijająca się 1,8 2,5 2,5 | 0,8 0,2 Wolumen globalnego handlu (dobra+usługi) 1,1 3,2 | -1,4 -0,5

Międzynarodowy Fundusz Walutowy podwyższył szacunki średniorocznej inflacji w Polsce w '20 do 3,5 proc. z 1,9 proc., a w grudniu '20 oczekuje CPI na poziomie 3,5 proc. rdr - wynika z jesiennej edycji World Economic Outlook.

MFW podwyższył natomiast prognozę wzrostu PKB Polski w '19 do 4,0 proc. z 3,8 proc. i podtrzymał 3,1 proc. w '20.

Poniżej zestawienie kwietniowych prognoz MFW dla Polski. Raport nie zawiera uzasadnienia prognoz.

Październik '19 Kwiecień '19 Rok 2019 2020 2024 | 2019 2020 2024 Dane w proc. | Realna dynamika PKB 4,0 3,1 2,5 | 3,8 3,1 2,8 CPI średnioroczna 2,4 3,5 2,8 | 2,0 1,9 2,3 CPI na koniec okresu 3,3 3,5 b/d | 2,3 1,9 2,3 saldo C/A w proc. PKB -0,9 -1,1 -2,1 | -1,1 -1,5 -1,8 stopa bezrobocia 3,8 3,8 b/d | 3,6 3,5 b/d

