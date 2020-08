fot. guruXOX / Shutterstock

Czasy kiedy banki oferowały darmowe bankomaty w najtańszych kontach to już przeszłość. Dziś bezpłatne bankomaty oferowane są głównie w ramach droższych pakietów – wynika z analizy Bankier.pl. To m.in. efekt rekordowo niskich stóp procentowych, ale także obniżek opłaty interchange sprzed kilku lat.

W roku 2010 doszło do przełomowego dla rynku wydarzenia. Organizacje płatnicze Visa i Mastercard zdecydowały się obniżyć tzw. opłatę bankomatową, czyli opłatę, którą bank-wydawca karty płacił właścicielowi bankomatu, gdy klient skorzystał z obcej maszyny. Opłata ta spadła z 3,5 zł do poziomu 1,2-1,3 zł. Skutkowało to wysypem tanich rachunków z bezpłatnymi bankomatami. Przez kilka lat taka oferta była standardem i mogło się wydawać, że taki stan rzeczy utrzyma się na długo.

Jednak w okolicach 2015 roku obniżono jeszcze jedną opłatę – interchange, czyli prowizję pobieraną od punktów handlowych za akceptowanie płatności kartą. Do banków zaczął płynąć cieńszy strumyk pieniędzy z tego tytułu i wówczas pojawiły się głosy, że trzeba na nowo poukładać karciany biznes. W efekcie konta z bezpłatnymi bankomatami zaczęły powoli znikać z oferty banków, a banki zaczęły wprowadzać dodatkowe opłaty za pobieranie gotówki z maszyn konkurencji. Sytuację tę przypieczętowały kolejne obniżki stóp procentowych, które skłoniły banki do wprowadzenia kolejnych opłat.

Konto z bezpłatnymi bankomatami – w którym banku?

Jak wynika z analizy Bankier.pl, dziś bezpłatne wszystkie bankomaty to oferta zarezerwowana dla klientów, którzy są skłonni płacić nieco więcej za konto. Rachunki z wszystkimi bezpłatnymi bankomatami to oferta dla tzw. segmentu affluent, czyli klientów zasilających rachunek wpływami na poziomie 5-7 tys. zł miesięcznie lub osób, które decydują się płacić za konto od kilkunastu do kilkudziesięciu złotych miesięcznie.

Konta z darmowymi wypłatami z bankomatów Bank Konto Dostępność bankomatów Opłaty za konto i kartę Alior Bank Konto Jakże Osobiste Wszystkie krajowe i zagraniczne po wybraniu "korzyści" 0 lub 10 zł za konto. Brak opłaty przy wpływach 1500 zł. 0 lub 5 zł za kartę. Brak opłaty po wykonaniu transakcji na 300 zł. Bank Millennium Konto 360 Wszystkie krajowe i zagraniczne 0 lub opłata za konto 8 zł, opłata za kartę 7 zł. Brak opłat w przypadku wpływów 1000 zł i jednej transakcji kartą lub Blikiem Bank Pekao Konto Świat Premium Wszystkie krajowe i zagraniczne 50,00 zł Bank Pocztowy/Envelo Bank Konto w Porządku Abonament za 6,5 zł miesięcznie na wszystkie wypłaty. Standardowo bankomaty obce 2 zł (także EOG). Poza EOG 1 proc. min. 5 zł. Opłata za konto 0 lub 7,99 zł. Brak opłaty, jeżeli klient weźmie kartę. Opłata za kartę 0 lub 6,99 zł. Brak opłaty po wykonaniu transakcji an 300 zł BNP Paribas Konto Otwarte na Ciebie z Kartą Otwartą na Świat Krajowe i zagraniczne w ramach Grupy BNP Paribas oraz z bankomatów Global Alliance. Pozostałe 5 zł Brak opłaty za konto. Karta kosztuje 10 zł BOŚ EKOkonto bez Kosztów Wszystkie krajowe pod warunkiem wypłaty co najmniej 100 zł. Poniżej - 2,50 zł. Zagraniczne za 0 zł Opłata za konto 0 lub 5 zł. Brak opłaty gdy na konto wpłynie 1000 zł. Opłata za kartę 0 lub 7 zł. Brak opłaty po wykonaniu transakcji na 500 zł Citi Handlowy Citi Priority Wszystkie krajowe i zagraniczne 0 lub 30 zł. Brak opłaty gdy na konto wpłynie 5000 zł lub średnie saldo oszczędności klienta wynosi 30 000 zł Credit Agricole Konto dla Ciebie VIP Wszystkie krajowe i zagraniczne 0 lub 40 zł. Brak opłaty gdy na konto wpłynie 10 000 zł lub saldo na rachunkach 150000 zł Getin Bank Proste Zasady Do 1 października wszystkie krajowe i EOG. Zagraniczne 4,5 proc. min. 10 zł. Od 1 października tylko bankomaty "własne" banku. 0 lub 8 zł. Brak opłaty po wykonaniu jednej dowolnej transakcji kartą lub Blik. Od 1.X.2020 opłata warunkowa za konto: 9 zł ING Bank Śląski Konto Komfort Wszystkie w kraju i strefie EOG. Pozostałe zagraniczne 3 proc. Opłata za konto 12 zł. Karta: 0 lub 7 zł. Brak opłaty w przypadku dokonania transakcji na 300 zł mBank mKonto Intensive Wszystkie krajowe i zagraniczne 0 lub 49 zł. Brak opłat w przypadku wpływów 7000 zł lub aktywów klienta na poziomie 100 tys. zł lub obrotów maklerskich na 100 tys. zł Nest Bank Nest Konto Wszystkie krajowe i zagraniczne 0 zł PKO BP PKO Konto bez Granic Wszystkie krajowe i zagraniczne 17,90 zł Santander Bank Polska Konto Jakie Chcę Abonament za 7 zł miesięcznie na wszystkie wypłaty. Standardowo 5 zł w kraju i 10 zł za granicą 0 lub 3 zł lub 5 zł za kartę. Bez opłat w przypadku dokonania 5 transakcji

Oczywiście w tym cieście nadal znajdziemy rodzynki, czyli tanie konta pozwalające wypłacać gotówkę bez prowizji. Bezkonkurencyjną ofertę ma Nest Bank, który nie dość że nie pobiera opłaty miesięcznej za konto i kartę, to jeszcze oferuje darmowe wypłaty z bankomatów krajowych i zagranicznych. Korzystne warunki oferuje także Bank Millennium w ramach Konta 360. Wystarczy, że klient zasili rachunek co miesiąc kwotą 1000 zł i dokona jednej transakcji kartą lub Blikiem, by nie płacić za konto, kartę i bankomaty.

Abonament na wypłaty z bankomatów

Kilka banków oferuje miesięczny abonament na wypłaty gotówki z obcych maszyn. W Banku Pocztowym kosztuje on 6,5 zł, a w Santanderze 7 zł. W Alior Banku klient może sobie wybrać bezpłatne wypłaty jako jedną z „korzyści” dostępnych w ramach Konta Jakże Osobistego. Dwie takie korzyści miesięcznie są za darmo, każda kolejna kosztuje 3,5 zł miesięcznie. Z kolei BOŚ Bank stawia warunek – z bankomatów możesz korzystać za darmo, pod warunkiem że wypłacasz co najmniej 100 zł. Podobny warunek znajdziemy także w darmowym koncie mBanku. W tym jednak przypadku do zestawienia przyjęliśmy inne konto – Intensive, bo bank daje wybór. Może być ono bezpłatne, jeżeli klient zasili je kwotą 7 tys. zł miesięcznie. W zamian klient dostaje wszystkie wypłaty za darmo.

PKO BP i ING przyjęły jeszcze inną politykę w tym zakresie. Oferują bezpłatne bankomaty w pakietach, które kosztują kilkanaście złotych miesięcznie. Tu opłaty nie da się jednak uniknąć, ale w zamian można wypłacać gotówkę do woli. W ING bezpłatne wypłaty dotyczą jednak tylko bankomatów krajowych i zlokalizowanych na terenie państw członkowskich UE. Za pozostałe wypłaty trzeba zapłacić 3 proc.

Darmowe wypłaty za pomocą Blika

Warto dodać, że większość banków oferuje alternatywny sposób pobierania gotówki z bankomatów – za pomocą Blika. Usługa ta jest bezpłatna. Do wypłaty wykorzystywane są kody generowane przez aplikację mobilną. Specjaliści podkreślają, że wypłaty Blikiem są nawet bezpieczniejsze niż kartą, bo klient nie naraża się na tzw. skimming, czyli ryzyko skopiowania paska magnetycznego karty przez hakerów.

Można oczekiwać, że banki nie powiedziały jeszcze ostatniego słowa w sprawie podwyżek. Wszystkie wskazuje na to, że niskie stopy procentowe zostaną z nami na dłużej. Będzie to skutkowało wprowadzeniem dodatkowych opłat w rachunkach, bo banki będą chciały powetować sobie część strat w dochodach. Kilka banków już podniosło opłaty i prowizje, o czym pisaliśmy m.in. w tekście Banki podnoszą opłaty. W maju wzrosły o 40 proc. rok do roku. Może to skutkować wycofaniem ofert z darmowymi bankomatami. Na taki ruch zdecydował się już zresztą Getin Bank, który od 1 października ograniczy dostępność bezpłatnych maszyn.