Kiedy zwrot podatku za 2017 rok i kto dostanie szybciej pieniądze?

42 minuty - tyle wynosi średni czas wypełnienia formularza PIT – podają eksperci KPMG. Osoby, które zdążą złożyć deklarację jeszcze w styczniu, dostają zwrot podatku średnio w ciągu 23 dni. Wysłanie PIT-u dopiero w kwietniu oznacza znacznie dłuższe, bo prawie dwumiesięczne, czekanie na pieniądze.



Wielu ze zniecierpliwieniem oczekuje momentu, w którym zwrot nadpłaconego podatku wróci na konto. Od trzech lat wiadomo, że pierwszeństwo mają posiadacze Karty Dużej Rodziny. Okazuje się, że to nie jedyny sposób, aby otrzymać szybciej należne nam pieniądze. Podpowiadamy też, gdzie sprawdzić i jak długo trzeba czekać na zwrot podatku.

Polacy rozliczają się z fiskusem

Przypomnijmy: rokrocznie do końca lutego pracodawcy mają obowiązek przesłać podatnikom informacje o uzyskanych przez nich dochodach, które są podstawą do wypełnienia deklaracji PIT. Pracownicy czy zleceniobiorcy takie zeznanie wypełniają na druku PIT-37, który co do zasady muszą przekazać fiskusowi do końca kwietnia.

Do wyboru mamy kilka metod rozliczenia się z urzędem skarbowym. Można do nich zaliczyć:

samodzielne przygotowanie i wysłanie PIT-u za pomocą programu do rozliczeń rocznych (np. e-pity.pl) lub programu Ministerstwa Finansów,

skorzystanie z wniosku o przygotowanie wstępnego rozliczenia podatkowego PIT-WZ (w przypadku osób rozliczających się na druku PIT-37),

skorzystanie przez internet ze wstępnie przygotowanego zeznania podatkowego PIT-PFR (dla deklaracji PIT-37 lub PIT-39),

za pomocą biura księgowego lub doradcy podatkowego,

tradycyjnie - poprzez wypełnienie formularza w urzędzie skarbowym.

To nie nowość, że z roku na rok coraz częściej Polacy wybierają złożenie deklaracji rocznej przez internet. KPMG w raporcie „Roczne zeznania podatkowe Polaków PIT 2016” szacowało, że w ubiegłym roku takich osób było już ponad 12 milionów. O popularności metody elektronicznej świadczy również coroczne badanie CBOS „PIT-y 2016”.

W jaki sposób składał(a) Pan(i)/składali Państwo tegoroczne zeznanie podatkowe?* Wskazania podatników samodzielnie rozliczających się z fiskusem 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 w procentach Osobiście w urzędzie 76 67 62 55 46 39 37 Listownie - pocztą 11 15 13 10 11 8 8 Elektronicznie - za pomocą internetu 8 12 20 29 38 49 48 W inny sposób 5 5 5 5 4 3 7 Trudno powiedzieć 0 1 0 1 1 1 0 *odpowiedzi udzielano w maju każdego roku Źródło: CBOS

– W tym roku Polacy najczęściej składali swoje zeznania podatkowe elektronicznie - przez internet (48 proc.), rzadziej osobiście w urzędzie (37 proc.). Relatywnie niewielu wysłało swój PIT pocztą (8 proc.). Od roku 2011, od kiedy monitorujemy tę kwestię, odsetek badanych składających swoje rozliczenia podatkowe w urzędzie zmalał o połowę, a odsetek decydujących się na wysłanie ich drogą elektroniczną wzrósł sześciokrotnie. Od zeszłego roku liczba Polaków składających zeznania podatkowe przez internet przewyższa liczbę tych, którzy składają je osobiście w urzędzie – podaje Małgorzata Omyła-Rudzka z Centrum Badania Opinii Publicznej.

Paweł Staszkiewicz, inspektor z Izby Administracji Skarbowej w Rzeszowie, rosnącą popularność internetowych rozliczeń wiąże przede wszystkim z wygodą: – Korzystanie z elektronicznej formy złożenia zeznania PIT-u pozwala zaoszczędzić czas i pieniądze. Podatnik nie musi udawać się do urzędu skarbowego ani płacić za przesłanie zeznania drogą pocztową, a swoje zeznanie może złożyć z każdego miejsca i w dogodnej dla siebie porze.

Co ciekawe, jak wynika ze wspomnianego badania CBOS, ponadprzeciętnie trudności w sporządzeniu rozliczenia podatkowego zgłaszali respondenci, którzy korzystali ze wsparcia kogoś z rodziny lub znajomych, a także korzystający z pomocy fachowych doradców. Dla kogo rozliczenie było najprostsze? Okazuje się, że dla podatników korzystających z programów komputerowych.

Jak Pani(i) ocenia, czy rozliczenie rocznego zeznania podatkowego, tzw. PIT-u, było dla Pana(i)/Państwa: Odpowiedzi podatników: Trudne Łatwe Trudno powiedzieć w procentach - korzystających z pomocy kogoś z rodziny lub znajomych 30 50 20 - korzystających z pomocy fachowych doradców 29 41 30 - korzystających z usługi wstępnie wypełnionego formularza podatkowego (PFR) 23 72 5 - którzy złożyli online wniosek PIT-WZ 14 66 20 - korzystających z innych programów komputerowych dostępnych w internecie lub na płytach 9 87 4 Źródło: CBOS

– W 2017 roku liczba osób deklarujących złożenie rocznego zeznania podatkowego przez internet wzrosła o 5 punktów procentowych w porównaniu do poprzedniego roku i osiągnęła rekordową wartość 50 proc. Oznacza to, że ponad 12 mln Polaków rozliczy się przez internet, podczas gdy rok temu było ich o milion mniej. Najczęściej ten sposób składania zeznania podatkowego wybierają osoby pomiędzy 25. a 54. rokiem życia – czytamy w opracowaniu raportu KPMG.

Co do zasady, zgodnie z art. 77. § 1 pkt 5 ustawy Ordynacja podatkowa, nadpłata podatku zwracana jest w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia zeznania lub deklaracji. Inspektorzy urzędów skarbowych są jednak zgodni, że osoby rozliczające się drogą elektroniczną szybciej otrzymają zwrot podatku. – Skorzystanie z elektronicznej formy złożenia zeznania PIT daje możliwość szybszego zwrotu nadpłaconego podatku z uwagi na krótszy termin obsługi zeznania w urzędzie skarbowym – tłumaczy w rozmowie z Bankier.pl Paweł Staszkiewicz, inspektor z Izby Administracji Skarbowej w Rzeszowie.

Na szybsze otrzymanie zwrotu nadpłaconego podatku mogą liczyć również osoby posiadające Kartę Dużej Rodziny. – Wychodząc naprzeciw społecznym oczekiwaniom, w ramach wspierania rodzin wielodzietnych, Ministerstwo Finansów kontynuuje akcję preferencyjnego zwrotu przez organy podatkowe nadpłaty podatku dochodowego od osób fizycznych dla rodzin wielodzietnych w terminie 30 dni. Szybszy zwrot przysługuje podatnikom posiadającym uprawnienia na podstawie ustawy z 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny – przypomina Biuro Obsługi Medialnej Ministerstwa Finansów.

Na faktyczny czas zwrotu wpływa jednak, jak wyjaśnia Bartosz Stróżyński z IAS w Bydgoszczy, aktualna liczba spraw w urzędzie oraz liczba czynności koniecznych do obsługi konkretnej deklaracji i realizacji konkretnego zwrotu – np. czy deklaracja jest elektroniczna, czy trzeba ją najpierw wprowadzić do systemu, czy dane w deklaracji są prawidłowe, czy występują wątpliwości co do kwoty zwrotu.

Kto szybciej otrzymuje zwrot podatku?

Firma e-file zapytała o tempo zwrotu podatku głównych zainteresowanych, przeprowadzając sondaż wśród 24 940 podatników składających w ubiegłym roku e-deklaracje PIT 37, PIT 36, PIT 38 i PIT 39. Z opublikowanych danych wynika, że statystycznie na najszybszy zwrot mogą liczyć osoby składające deklarację podatkową PIT-37 - w ich przypadku na zwrot czekano 43 dni. Dla porównania zdecydowanie dłużej - 51 dni - czekali na zwrot podatnicy składający PIT-38.

W raporcie możemy przeczytać, że liderem szybkości zwrotów wśród urzędów skarbowych okazał się US w Ostrowcu Świętokrzyskim – który zwracał pieniądze średnio w ciągu 20 dni. Na drugim miejscu znalazły się placówki w Przeworsku i Grodzisku Mazowieckim (21 dni). Podium zamknął Pierwszy Urząd Skarbowy w Kielcach (22 dni). W grupie dużych miast nadpłacony podatek najszybciej zwracała Bydgoszcz (44 dni). Na drugim miejscu, z wynikiem 45 dni na zwrot, znalazły się Poznań oraz Lublin. Zaraz za nimi uplasowały się Kraków, Łódź i Szczecin (46 dni).

W oparciu o wyniki sondażu, autorzy badania przygotowali internetową wyszukiwarkę, w której każdy może sprawdzić przewidywany czas zwrotu podatku. Kalkulator udostępniono na stronie www.e-pity.pl/znajdz-urzad-skarbowy-online/. Przykładowo podatnicy wysyłający deklarację do Urzędu Skarbowego Wrocław-Psie Pole będą czekali na zwrot podatku średnio od 23 do 64 dni, w zależności od tego, czy wyślą PIT w styczniu czy w kwietniu.

Zilustrowany przykład pokazuje, a potwierdzają to także wyliczenia dla innych jednostek, że czas oczekiwania na zwrot podatku jest tym dłuższy, im później rozliczamy się z fiskusem. Jak wykazało badanie przeprowadzone wśród prawie 25 tysięcy podatników, średni czas oczekiwania na zwrot podatku w przypadku osób rozliczających się już w styczniu wynosił 23 dni. Ci, którzy rozliczali się w lutym, czekali niewiele dłużej, bo średnio 26 dni. Zdecydowaną różnicę widać było w przypadku osób składających deklarację w marcu - na zwrot podatku czekali oni średnio 41 dni, a rekordziści, czyli rozliczający się w ostatnim miesiącu wysyłania deklaracji - średnio 52 dni.

Bez wątpienia Polakom zależy na szybkim zwrocie nadpłaconego podatku – według badania KPMG 50 proc. podatników rozlicza się już w marcu, czyli krótko po otrzymaniu deklaracji PIT-11. Należy jednak liczyć się z tym, że o ile nie minęły 3 miesiące od złożenia deklaracji, nie można mieć pretensji do urzędu skarbowego. Jedynie dzięki Karcie Dużej Rodziny i rozliczeniu z fiskusem przez internet możemy liczyć na zwrot przed ustawowym terminem.

