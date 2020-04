Już 26 milionów bezrobotnych w Ameryce

Kolejny tydzień przyniósł kilkumilionowy przyrost liczby nowych bezrobotnych w Stanach Zjednoczonych. Przez poprzedni miesiąc liczba Amerykanów bez pracy zwiększyła się o ponad 26 milionów.

W tygodniu zakończonym 18 kwietnia 2020 roku po zasiłek dla bezrobotnych wystąpiło 4,427 mln Amerykanów – poinformował w czwartek Departament Pracy. To o 810 tys. mniej niż tydzień wcześniej, gdy zarejestrowano 5,237 mln nowych bezrobotnych. Tydzień wcześniej w rejestrach bezrobotnych przybyło ponad 6,6 mln Amerykanów, a dwa tygodnie wcześniej padł rekord w postaci niemal 6,9 mln nowych wniosków.

Gdy do tego dodamy 3,3 mln z trzeciego tygodnia marca, to łącznie przez ostatnie pięć tygodni liczba bezrobotnych w największej gospodarce świata zwiększyła się o ponad 26 milionów. Z taką sytuacją w USA nie mieliśmy do czynienia od czasów Wielkiego Kryzysu z lat 30-tych XX wieku, a nawet wtedy przyrost bezrobocia był rozłożony na wiele miesięcy i nie był tak gwałtowny jak obecnie.

Ekonomiści spodziewali się, że po „kuroniówkę” zgłosi się 4,2 mln Amerykanów. Zatem dzisiejszy odczyt, choć wciąż ekstremalnie wysoki, był tylko nieznacznie wyższy od prognoz większości ekonomistów.

Zwykle cotygodniowe raporty o liczbie nowych bezrobotnych w USA przynoszą wyniki rzędu 200-300 tys. i tylko w okresach recesji przekraczały 400 tys. tygodniowo. Obecne odczyty są kilkukrotnie wyższe od poprzednich rekordów: w marcu 2009 roku oraz w sierpniu 1982 roku po „kuroniówkę” zgłaszało się po niespełna 700 tys. Amerykanów tygodniowo.

Warto dodać, że w ramach tzw. pakietu stymulacyjnego (The Coronavirus Aid, Relief, and Economic Security Act) specjalny zasiłek dla bezrobotnych należy się każdemu, kto stracił pracę (lub nie może jej wykonywać) z powodu administracyjnego zamknięcia gospodarki. Na mocy CARES rząd federalny dopłaca do stanowego zasiłku dodatkowe 600 USD tygodniowo.

Oznacza to, że w większości stanów wysokość tego zasiłku przekracza 1200 USD tygodniowo i jest on wyższy od mediany tygodniowego wynagrodzenia pracownika (wynoszącej 957 USD) w Stanach Zjednoczonych. Zatem dla wielu Amerykanów rejestracja uzyskanie statusu bezrobotnego faktycznie oznacza wzrost dochodów. Maksymalny czas pobierania tego zasiłku do 39 tygodni.

KK