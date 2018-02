Gotowanie pomysłem na biznes

Comfort Food Studio to akademia kulinarna w samym sercu Warszawy - w Hali Koszyki. Szefem kuchni jest tu Julian Karewicz miłośnik gotowania, który fascynuje się lokalnymi produktami. Jednak osobą zarządzającą całym projektem jest Jan Bazyl, przedsiębiorca, dla którego kuchnia stała się przede wszystkim pasją.

- Wstyd przyznać, nie wiem, czy powinienem to mówić przed kamerą, natomiast na gotowaniu się kompletnie nie znałem. Jajecznica to było absolutne maksimum, co potrafiłem zrobić. Natomiast wiedziałem, że naszym szefem kuchni będzie mój serdeczny przyjaciel Julian Karewicz, który jest absolutnie fenomenalny jeśli chodzi o gotowanie, więc tak naprawdę wiedziałem, że działka gotowania jest w dobrych rękach. Tu nie muszę tego ani pilnować, ani się zastanawiać czy to będzie dobrze, czy to będzie na czas, czy to będzie smaczne - mówi Jan Bazyl, współwłaściciel Comfort Food Studio i pomysłodawca aplikacji Save To Date i dodaje: - Największym tak naprawdę problemem było to, co jest dzisiaj naszym największym atutem - Koszyki. Dzisiaj jesteśmy już przyzwyczajeni do tego, że w Koszykach jest zawsze pełno ludzi, że Koszyki są właśnie od półtora roku na topie, że to jest zdecydowanie hit, jeśli chodzi o takie przedsięwzięcie. Natomiast zanim to się otworzyło, to wcale nie było tak różowo. Jak chodziliśmy tu ze wspólnikami po Hali w trakcie budowy, to tak naprawdę wcale nie byliśmy pewni, czy to przyciągnie klientów, czy to będzie fajne, czy ten koncept w ogóle się sprawdzi. Mieliśmy przeczucie, że to się sprawdzi, ale nie byliśmy w stanie policzyć, ile tu będzie ludzi, jaki będzie ruch, więc to było taką naszą największą zagwozdką.

Comfort Food Studio to jednak nie wszystko. Bazyl jest również pomysłodawcą aplikacji Save To Date, która przynieść może korzyści zarówno klientom sklepów, jak i samym sklepom. Aplikacja ta pozwala dodać do systemu produkty ze zbliżającym się terminem przydatności do spożycia. Sklep informuje w ten sposób potencjalnego klienta o tym, jakie produkty z jego oferty można nabyć w atrakcyjniejszych cenach. A jak wiemy, marnowanie żywności, to gigantyczny problem i gigantyczne koszty, zarówno dla sklepów, jak i samych kupujących. Dla kogo ta aplikacja została stworzona?

- Grupy docelowe tak naprawdę są dwie. Z jednej strony są to ludzie nazwijmy świadomi ekologicznie, którzy dbają o to właśnie, żeby nie marnować żywności, którzy są wrażliwi na takie rzeczy. Z drugiej strony nasi użytkownicy, to są po prostu ludzie wrażliwi cenowo. 82 proc. konsumentów jako czynnik numer jeden przy wyborze produktów podaje cenę, więc to jest już bardzo szeroka grupa, bo oszczędzają wszyscy od studentów po emerytów i wszyscy pomiędzy nimi - mówi Jan Bazyl, współwłaściciel Comfort Food Studio i pomysłodawca aplikacji Save To Date.

Justyna Smolińska