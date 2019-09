Giełdowy boom na fotowoltaikę

Na giełdzie zapanowała euforia na punkcie spółek zajmujących fotowoltaiką. Akcje większości z nich gwałtownie rosną, a według analityków sektor ten ma mieć przed sobą świetlaną przyszłość.

Sektor fotowoltaiki, a więc zajmujący się przetwarzaniem światła słonecznego na energię elektryczną jest jednym z najszybciej rozwijających się sektorów OZE w Polsce i na świecie. Rynek fotowoltaiczny w Polsce ma olbrzymi, ale jak dotąd wciąż wysoce niewykorzystany potencjał rozwoju. Zgodnie z raportem Instytutu Energetyki Odnawialnej, łączna moc zainstalowana w źródłach fotowoltaicznych na koniec 2018 roku wynosiła ok. 500 MW, ale już w maju 2019 r. przekroczyła 700 MW.

Przyrost nowych instalacji PV jest zatem bardzo dynamiczny. Już w 2018 roku Polska zaczęła się wyróżniać na tle pozostałych krajów UE i z rocznym przyrostem 235 MW znalazła się pod względem na 9 miejscu. Jednak biorąc pod uwagę aktualne i realne inwestycje w toku w 2019 roku możemy już być na 4 miejscu w UE pod względem rocznych przyrostów nowych mocy fotowoltaicznych. Autorzy raportu oceniają, że w całym 2019 roku przybędzie nawet 1 GW nowych instalacji PV, a moc skumulowana instalacji fotowoltaicznych w Polsce na koniec roku wyniesie 1,5 GW.

Inwestorzy wyczuli okazję

Potencjał fotowoltaiki dostrzegli również inwestorzy na GPW, a wyceny wielu spółek z tego sektora w ciągu zaledwie kilku miesięcy wzrosły o dziesiątki, a nawet setki procent. Przedstawicieli fotowoltaiki na warszawskiej giełdzie można wymienić co najmniej kilku. Niemal wszyscy notowani są jednak na rynku NewConnect, co ze względu na jego niską płynność, znacznie utrudnia inwestycje osobom z nieco zasobniejszym portfelem.

Na ten moment warto przede wszystkim zwrócić uwagę na trzy podmioty: Columbus Energy, Photon Energy oraz ML System. Najbardziej znany Columbus to lider rynku mikroinstalacji fotowoltaicznych w Polsce, którego przychody rok do roku wzrosły blisko dwukrotnie, a spółka już od kilku lat generuje zyski netto. Akcje Columbusa w ciągu 6 miesięcy podrożały tymczasem sporo ponad 200 proc., a kapitalizacja spółki przekroczyła ćwierć miliona złotych.

Podmiot ten nie jest jednak bez skaz, a szczególnie niepokoić mogą mocno ujemne przepływy operacyjne. Wykazywany zysk spółki to w dużej mierze tak naprawdę należności od odbiorców, które dopiero mają do Columbusa trafić. Zgodnie z raportem, termin płatności większości z nich to 7 dni, tymczasem ponad połowa należności czeka już na spłatę ponad miesiąc. Obawy o spłatę wszystkich z nich wyraził nawet biegły rewident. W opinii do sprawozdania wskazany został m.in. fakt, że jeden z kontrahentów posiada ujemne kapitały własne, co może budzić względem niego pewne obawy.

Drugi co do wielkości Photon to z kolei jedyny zagraniczny przedstawiciel w tym zestawieniu. Spółka zarejestrowana jest w Holandii, a jej działalność skupia się głównie w Czechach, Słowacji oraz na Węgrzech. Spółka weszła także ze swoimi inwestycjami np. do Australii. Co ciekawe, działalność Photonu nie jest w żaden sposób powiązana z Polską, a spółka jest tu jedynie notowana na giełdzie. Oprócz naszego rynku, akcje Photonu można także kupić na praskiej giełdzie, a obligacje tej spółki są notowane m.in. we Frankfurcie.

Pod względem finansowym, Photon to niemal przeciwieństwo spółki Columbus. Photon regularnie osiąga dodatnie przepływy operacyjne, lecz jednocześnie niemal stale raportuje straty netto. Winne wszystkiemu jest spore zadłużenie spółki, które generuje duże koszty finansowe. Dochody z podstawowej działalności nie pozwalają zatem na pokrycie wszystkich kosztów. Z roku na rok sytuacja ulega jednak poprawie i przy założeniu dalszych wzrostów sprzedaży, Photon w przyszłości ma szansę zacząć w końcu na siebie zarabiać.

Warto również wspomnieć o ML System, który jako jedyny jest notowany na rynku głównym GPW. Spółka specjalizuje się w projektowaniu i wdrażaniu zintegrowanych systemów opartych na technologiach ogniw fotowoltaicznych. Jego klientami są najczęściej większe podmioty, w dużej mierze instytucje państwowe. ML System zadebiutował na giełdzie w połowie zeszłego roku, jednak jego akcje na razie nie dają zarobić swoim akcjonariuszom. Więcej na temat samej spółki można przeczytać w analizie IPO z zeszłego roku.

Na giełdzie notowane są ponadto udziały spółek Novavis oraz 01Cyberaton. Są to jednak znacznie mniejsze podmioty, a więc narażone na jeszcze większe ryzyko. 01Cyberaton ma ponadto na swoim koncie liczne zawieszenia obrotu akcjami, w tym spowodowane opóźnieniami w publikowaniu wyników finansowych. Powiązane z fotowoltaiką są ponadto np. Sunex czy XTPL, choć w ich przypadku nie jest to jedyny obszar działalności.

Spółka Kapitalizacja (w zł) * Stopa zwrotu - 6 mies. Średnie obroty** Columbus Energy 267 167 188 243,75% 0,173 mln Photon Energy 186 000 000 55,00% 0,011 mln ML System 115 825 000 -20,85% 0,020 mln Novavis 22 570 625 117,89% 0,041 mln 01Cyberaton 15 197 648 176,09% 0,123 mln Średnia 121 352 092 114,38% 0,074 mln Źródło: opracowanie własne Bankier.pl, *na zamknięcie sesji 26.09.2019, **średnie dzienne obroty w ostatnim miesiącu

Znakomite prognozy dla sektora

Niedawno opublikowane projekty Polityki Energetycznej Polski do 2040 r. (PEP 2040) oraz Krajowego planu na rzecz energii i klimatu do 2030 r. (KPEiK 2030) zakładają wzrost mocy zainstalowanej w źródłach fotowoltaicznych w 2020 r. Najbardziej optymistyczny scenariusz rozwoju sektora PV zakłada projekt PEP 2040 – łączna moc instalacji PV ma wynieść ponad 20,2 GW w 2040 r. Według tych założeń w 2040 r. fotowoltaika będzie stanowić około 25% mocy zainstalowanej.

Już w 2019 roku wartość rynku inwestycji PV ma przekroczyć 3,5 mld zł, a łączne obroty z wartością energii wytworzonej w 2019 roku wyniosą 4 mld zł. Rynek fotowoltaiczny stanie się w ten sposób głównym obszarem inwestycji w energetyce odnawialnej.

Wciąż największy wkład w obroty branży wnoszą prosumenci, wspierani dotacjami RPO. Szybko jednak rośnie rola autoproducentów i farm fotowoltaicznych sprzedających energię na zasadach rynkowych. Wraz z komercjalizacją branży PV, niezwykle ważna rola w rozwoju sektora przypada bankom inwestycyjnym, ale także bankom działającym w segmencie detalicznym (prosumenci).

Podsumowując, zgodnie z raportem IEO, z dużym prawdopodobieństwem można przyjąć, że warunki realizacji inwestycji w OZE, w tym w sektorze PV ulegną dalszej poprawie. Szczególnie najbliższe lata 2019-2021 wydają się niezwykle atrakcyjne dla inwestorów i dostawców rozwiązań na rynku PV w Polsce. Już w 2019 r. technologia PV stanie się liderem na krajowym rynku inwestycji w energetyce, a Polska stanie się jednym z wiodących rynków fotowoltaiki w UE. Co ważne, zyskać na tym rozwoju mogą również inwestorzy z GPW.

Adam Hajdamowicz