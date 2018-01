Getin Noble Bank chce podwyższyć kapitał o ok. 190 mln zł w ramach kapitału docelowego

Zarząd Getin Noble Banku podjął uchwałę w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego o ok. 190 mln zł w ramach kapitału docelowego w drodze subskrypcji prywatnej akcji serii C - podał bank w komunikacie. Oferta ma być skierowana do podmiotów powiązanych kapitałowo lub osobowo z Leszkiem Czarneckim.

"Decyzja o przedmiotowym podwyższeniu kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego stanowi wyraz zaangażowania władz banku w realizację podstawowych założeń wynikających z Planu trwałej poprawy rentowności Getin Noble Bank na lata 2017-2021 Aktualizacja Programu Postępowania Naprawczego na lata 2016-2019" - napisano w komunikacie.

Podwyższenie kapitału miałoby się odbyć poprzez emisję 69.597.068 akcji serii C. Cena emisyjna została ustalona przez zarząd za zgodą rady nadzorczej na 2,73 zł za papier.

"Akcje serii C wyemitowane na mocy uchwały zostaną zaoferowane w drodze subskrypcji prywatnej skierowanej do podmiotów powiązanych kapitałowo lub osobowo z panem dr. Leszkiem Czarneckim z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy" - napisano.

Uchwała zarządu wejdzie w życie w dniu podjęcia przez walne banku uchwały o wyłączeniu prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy w związku emisją akcji serii C.

Na 23 lutego 2018 r. zwołano NWZ w tej sprawie.

"Mając na uwadze potrzeby kapitałowe banku, w ocenie zarządu banku pozyskanie środków od podmiotów powiązanych kapitałowo lub osobowo z panem dr. Leszkiem Czarneckim, z wyłączeniem prawa poboru aktualnych akcjonariuszy, pozwoli na stosunkowo szybkie zwiększenie funduszy własnych banku" - napisano w uzasadnieniu do projektu uchwały NWZ.

"Zarząd banku rozważał również alternatywny sposób pozyskania tych środków tj. w ramach oferty publicznej. Biorąc jednak pod uwagę: obecną sytuację rynkową, brak skłonności inwestorów do nabywania akcji instytucji finansowych, bieżące notowania akcji banku, harmonogram i znaczne koszty przeprowadzenia takiej transakcji, ryzyko ewentualnego niepowodzenia oferty publicznej jest w ocenie zarządu banku wysokie. Dodatkowo niepowodzenie oferty publicznej wiązałoby się również ze stratami wizerunkowymi" - dodano.

Bank poinformował, że rozmowy prowadzone z wybranymi podmiotami powiązanymi kapitałowo lub osobowo z Leszkiem Czarneckim dotyczyć będą zarówno objęcia emisji akcji serii C, jak i długoterminowego dalszego zaangażowania poszczególnych inwestorów w powiększanie bazy kapitałowej banku.

W piątek na zamknięciu notowań kurs akcji Getin Noble Banku wynosił 1,72 zł.(PAP Biznes)

pel/ asa/