GetBack przekłada publikację kolejnego raportu

Jutro miał ujrzeć światło dzienne raport GetBacku za III kwartał 2018 roku. Do publikacji jednak nie dojdzie, spółka poinformowała o przełożeniu terminu, nowego jednak nie podała.

- Zarząd (...) informuje o zmianie terminu przekazania do publicznej wiadomości raportu kwartalnego emitenta za III kwartał 2018 roku i podjęciu decyzji o przekazaniu tego raportu do publicznej wiadomości w terminie późniejszym, którego to data publikacji zostanie podana przez Emitenta w treści osobnej informacji - czytamy w komunikacie GetBacku. Warto dodać, że wraz z końcem listopada upływa regulaminowy termin na publikację tego typu raportu, GetBack najprawdopodobniej ponownie złamie więc giełdowe zasady.

To nie pierwsza taka historia. Akcjonariusze wciąż czekają na pełne sprawozdania za poprzednie półrocze. Teoretycznie spółka przedstawiła liczby, brak jest jednak wymaganej opinii audytora. O tą jednak trudno, ponieważ po skandalu z poprzednimi sprawozdaniami nowy zarząd GetBack postanowił zrezygnować z usług dotychczasowego audytora: Deloitte. Problem raportów finansowych GetBacku nie rozwiąże się więc dopóki spółka nie rozwiąże problemu braku audytora.

To jednak nie musi być wcale takie proste. Sytuacja GetBacku jest fatalna. Spółka jest niewypłacalna i planuje mocne "golenie" obligatariuszy, by w ogóle utrzymać się na powierzchni. Do tego sprawa jest bardzo medialna, co może odstraszać niektórych potencjalnych audytorów. - Rozwiązaliśmy umowę z Deloitte Polska, nie mamy więc audytora. Uwierzcie, lasu chętnych do audytowania GetBacku na rynku nie ma - mówił prezes GetBacku na październikowym spotkaniu z wierzycielami. Dodawał jednak, że jego zdaniem GetBack "do końca roku odzyska możliwość normalnego raportowania".

W dniu 5 października 2018 r. spółka GetBack SA przekazała do publicznej wiadomości wstępne, niezaudytowane skonsolidowane i jednostkowe sprawozdanie finansowe GetBack SA w restrukturyzacji i Grupy Kapitałowej GetBack za I połowę 2018 roku. Przekazane informacje nie stanowią jednak wypełnienia obowiązku przekazania do publicznej wiadomości raportu półrocznego oraz skonsolidowanego raportu półrocznego, ponieważ nie zawierają wszystkich elementów wymaganych przepisami prawa, w tym raportu biegłego rewidenta z przeglądu - tłumaczył w październiku Jacek Barszczewski z Departamentu Komunikacji Społecznej UKNF.

Odzyskanie możliwości normalnego raportowa jest kluczowe dla kwestii powrotu papierów GetBacku do notowań na GPW. Takie przynajmniej jest obecne stanowisko Komisji Nadzoru Finansowego. -

Źródło:

AT