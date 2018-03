Część dużych inwestorów znacząco redukuje krótkie pozycje na bitcoinie

Choć fundusze hedgingowe powiększyły nieco swoją krótką pozycję na kontraktach terminowych na bitcoina, to inni duzi inwestorzy znacząco ograniczyli grę na krótko. W rezultacie pozycja netto wszystkich dużych graczy zmniejszyła się. Wszystko to działo się jeszcze w tygodniu, który nie był dla bitcoina taki najgorszy. Tymczasem po fatalnym ubiegłym tygodniu, weekend przyniósł stabilizację kursu.

Krótka pozycja netto funduszy hedgingowych na kontraktach terminowych na bitcoina zwiększyła się w tygodniu zakończonym 6 marca do 2 373 kontraktów z wcześniejszych 2 180. Z danych szczegółowych wynika, że fundusze zarówno zmniejszały długie pozycje, jak i powiększały krótkie. Stąd powiększenie krótkiej pozycji netto o 193 kontrakty.

Ale jednocześnie powiększyła się długa pozycja netto innych dużych graczy – w ciągu tygodnia zakończonego 6 marca wzrosła ona do 829 kontraktów z wcześniejszych 396. Z bardziej szczegółowych danych wynika, że inni duzi gracze ograniczali zarówno długie, jak i krótkie pozycje. Jednak w większym stopniu ograniczenie to dotyczyło pozycji krótkich (o 930), w rezultacie długa pozycja netto wzrosła o 433 kontrakty. To ograniczenie pozycji przez innych dużych graczy widać wyraźnie w liczbie otwartych pozycji na rynku kontraktów na bitcoina. Spadła ona o blisko 500 (ok. 10%) do 5 563 kontraktów.

Jak na razie jeszcze nigdy w historii notowań kontraktów terminowych na bitcoina nie zanotowano, aby duzi gracze zajmowali długą pozycję netto, czyli mieli otwartych więcej długich niż krótkich pozycji. Od startu notowań kontraktów jest to pozycja krótka, która była najmniejsza po pierwszym tygodniu notowań – wynosiła wtedy 1 371 kontraktów. Zanotowana na 6 marca krótka pozycja netto jest więc drugą z kolei najmniejszą. Z danych wynika więc, że to mniejsi inwestorzy na giełdzie CBoE są bardziej optymistycznie nastawieni do notowań bitcoina, grając na wzrosty najpopularniejszej kryptowaluty.

Tymczasem po fatalnym ubiegłym tygodniu, kiedy to czarne chmury zebrane nad bitcoinem sprawiły, że kurs kryptowaluty zanotował swoje tygodniowe minimum (8 513 dolarów) o ponad 27% niższe niż tygodniowe maksimum (11 704 dolary), weekend przyniósł pewną stabilizację kursu bitcoina. Otrzymał on wsparcie na poziomie ok. 8,5 tys. dolarów, ale nie może wyjść ponad opór 9,6-9,7 tys. dolarów. Jeśli spojrzeć na kurs z perspektywy ostatniego miesiąca, to przebywa on w granicach 9-12 tys. dolarów, nie mogąc wyraźnie wyjść poza granice tych wahań.

W tym tygodniu na giełdzie CBoE wygasa marcowa seria kontraktów terminowych na bitcoina. Termin wygaśnięcia przypada na środę 14 marca. Warto uważać na ten dzień, często bowiem w dniach wygasania kontraktów terminowych na dany instrument notowania bazowe podlegają większej zmienności.

W poniedziałek o godz. 9:20 kurs bitcoina wynosi 9 604 dolary, poruszając się od 12 godzin wężykiem wokół poziomu 9,6 tys. dolarów. Jednak w ciągu 24 godzin notowania bitcoina zanotowały zwyżkę o 8,6%. Także na całym rynku kryptowalut przeważa kolor zielony. Spośród największych kryptowalut liderem wzrostów jest bitcoin cash, którego kurs rośnie o ponad 10%, tymczasem ethereum zyskuje tylko 4,7%, a ripple jedynie 2,6%.

