Co zrobić z walutą z wakacji?

Z egzotycznych wakacji chcemy przywieźć przede wszystkim miłe wspomnienia, oryginalne pamiątki i galerię niepowtarzalnych zdjęć. Niestety, do tej listy czasami dochodzi obca waluta, która po powrocie do kraju staje się problemem. Co z nią zrobić, żeby nie być stratnym?



wymiana mało popularnych walut w kantorze | banknoty a monety | odsprzedaż walut na portalach aukcyjnych | czy zostawiać sobie egzotyczną walutę

Zagraniczna waluta pozostająca w portfelu po powrocie do kraju to problem bardzo szeroki. Jeżeli wróciliśmy z dolarami, euro, funtami czy frankami szwajcarskimi to zagadnienia niemalże nie ma – wystarczy, że udamy się do najbliższego kantoru (oferującego przyzwoite kursy) i sprawa załatwiona. Pewien problem możemy mieć z mniej popularnymi walutami, szczególnie jeżeli nie mieszkamy w małym mieście lub regionie, w którym dana waluta jest popularna (koronę czeską łatwiej spotkać na południu, korony skandynawskie widuje się na północy etc.). W najgorszym położeniu znajdziemy się, przywożąc waluty kompletnie egzotyczne.

Co przywozić, a czego nie

Stawiając czoła problemowi zagranicznych walut po powrocie do kraju, zacząć należy od podstawowej kwestii. Z zagranicy starajmy się przywozić banknoty, a nie monety – jeżeli uda nam się wymienić obcą walutę w kantorze, to możemy być pewni, że za bilon zaoferowany zostanie nam wyraźnie niższy kurs (a w wypadku mniej popularnych walut monety nie zostaną w ogóle przyjęte). Jeżeli mamy więc taką możliwość, starajmy się wymienić monety na banknoty jeszcze przed powrotem do kraju. Dodatkowo w przypadku krajów bardzo egzotycznych, rozsądne będzie skupianie się jedynie na banknotach o najwyższych możliwych nominałach.

Sposobem na to, aby nie przywozić do kraju zbyt dużych kwot w trudno wymienialnych walutach jest zabranie na wyjazd zagraniczny karty lub „gotówkowej rezerwy” w postaci dolarów lub euro, które wymienimy na miejscu i jedynie w razie potrzeby. Piszemy o tym szerzej w poradniku poświęconym dylematowi „gotówka czy karta?”.

Oczywiście pewnym rozwiązaniem jest też wymiana egzotycznych pieniędzy na jakiekolwiek produkty, które możemy ze sobą zabrać. Nawet jeżeli zorientujemy się dopiero na lotnisku, to nawet wysokie ceny w sklepach i nieatrakcyjne kursy w kantorach mogą okazać się lepszym rozwiązaniem niż waluta, z którą w Polsce trudno cokolwiek zrobić. Na niektórych lotniskach znajdziemy automaty, dzięki którym będziemy mogli wymienić walutę, dokonać transferu na nasze konto internetowe (np. PayPal) lub wspomóc organizacje dobroczynne.

Zostawiać czy nie zostawiać "na kiedyś"

Waluty, których nie wymienimy w kantorze, możemy spróbować. Informacji o kursie może dostarczyć tabela NBP, choć musimy być gotowi do sporego zejścia z ceny. Jest też dobra wiadomość - w przypadku bardzo egzotycznych walut może się okazać, że zainteresują się nimi kolekcjonerzy.

Naturalnym rozwiązaniem problemu „co zrobić z walutą z wakacji?” wydaje się odpowiedź: „zostawić, przyda się na następny wyjazd”. W takim wypadku należy jednak uważać na jeden istotny aspekt. Może się bowiem okazać, że w czasie, który minął od naszej ostatniej wizyty w kraju X, banknoty i monety danej serii wyszły już z obiegu. Często zdarza się, że wymiana prowadzona jest tylko na miejscu - wówczas na kantory w Polsce nie mamy co liczyć.

W wielu krajach wymiana prowadzona jest nie tylko jedynie na miejscu, lecz także przez ograniczony czas. Warto więc sprawdzić (najlepiej na stronie lokalnego banku centralnego), czy „wakacyjna minifortuna” czekająca na powrót do danego kraju nie straciła w międzyczasie zupełnie na wartości. Jeżeli jeszcze można ją wymienić, to z pomocą mogą przyjść osoby jadące do danego kraju (wymian można na miejscu dokonać np. w bankach) lub profesjonalnie skupujący „stare” waluty – w internecie znajdziemy wciąż oferty skupu marek niemieckich czy wycofanych banknotów funtowych.

Polecamy również:

Kiedy kupić walutę na wakacje? "Na to rytualne pytanie istnieje tylko jedna uczciwa odpowiedź: nie wiem", pisze Krzysztof Kolany w swoim poradniku. Ale istnieją pewne sezonowe wzorce, które mogą ułatwić podejmowanie walutowych decyzji. Czy można przewidzieć kurs walut? Jak monitorować zmiany euro-złotego?

Kantory kantują. Jak nie przepłacić, wymieniając walutę? Mimo rozwoju płatności elektronicznych, w czasie wakacyjnych wyjazdów gotówka wciąż się przydaje. Podpowiadamy, jak wyjść z kantoru bez poczucia, że zostaliśmy okantowani. O to niestety nietrudno.

Gotówka czy karta - czym płacić za granicą? Odpowiedź na tytułowe pytanie wcale nie jest banalna. W przypadku wyjazdu do mniej popularnych krajów dodatkowym dylematem jest to, jaką walutę zabrać. Nie wszędzie w Polsce uda się bowiem zdobyć „rzadkie” waluty.

Jaką kartą płacić za granicą, żeby było taniej? Nawet najtwardsi zwolennicy gotówki przyznają, że karta przydaje się na zagranicznych wojażach. Ale powiedzmy wprost - zwykła "debetówka" do podstawowego konta nie jest najlepszym rozwiązaniem. Jeśli jednak odpowiednio wybierzemy plastik, to z powodzeniem spełni rolę taniego sposobu na wydatki w innych krajach.

Porównanie kursów walut w kantorach internetowych»

Porównywarka kantorów internetowych Kupuj walutę taniej >> Chcę Kupić Sprzedać kupić sprzedać PLN USD EUR GBP CHF CAD CZK DKK JPY NOK RUB SEK AUD CNY TRY LTL HUF BGN HKD HRK ILS INR MXN NZD RON SGD THB ZAR ARS XOF BDT BOB BRL CLP COP CVE CRC CUC DOP GHC GNF GMD GTQ HNL JMD KZT KES LKR MOP MAD MRO MYR NGN NPR PKR PEN PHP PYG SAR SLL UGX UYU VEB ETB AWG AOA XCD ALL AED BIF BHD BSD BMD BBD BWP XAF KMF KYD DZD ERN GYD IDR JOD KRW KWD LBP LVL XPF STD SZL TTD TND TWD VND GHS VEF TZS MZN HTG DJF RWF MGA BOP CUP NIO SDG SSP AMD AZN BAM BYR CDF GEL KGS KPW MDL NAD OMR PAB TJS UAH UZS RSD EGP FJD MNT YER SYP IRR QAR AFN BZD BTN BND KHR FKP GIP ISK IQD LAK LSL MKD MWK MVR MUR MMK PGK SHP WST SCR SBD SOS SRD TOP TMT VUV ZMW ANG CNH Płacę EUR USD GBP CHF CAD CZK DKK JPY NOK RUB SEK AUD CNY TRY LTL HUF BGN HKD HRK ILS INR MXN NZD RON SGD THB ZAR ARS XOF BDT BOB BRL CLP COP CVE CRC CUC DOP GHC GNF GMD GTQ HNL JMD KZT KES LKR MOP MAD MRO MYR NGN NPR PKR PEN PHP PYG SAR SLL UGX UYU VEB ETB AWG AOA XCD ALL AED BIF BHD BSD BMD BBD BWP XAF KMF KYD DZD ERN GYD IDR JOD KRW KWD LBP LVL XPF STD SZL TTD TND TWD VND GHS VEF TZS MZN HTG DJF RWF MGA BOP CUP NIO SDG SSP AMD AZN BAM BYR CDF GEL KGS KPW MDL NAD OMR PAB TJS UAH UZS RSD EGP FJD MNT YER SYP IRR QAR AFN BZD BTN BND KHR FKP GIP ISK IQD LAK LSL MKD MWK MVR MUR MMK PGK SHP WST SCR SBD SOS SRD TOP TMT VUV ZMW ANG CNH PLN

Wymień walutę taniej

Michał Żuławiński